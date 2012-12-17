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Seagate GoFlex Satellite video inceleme

6 yıl
10,1b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Depolama çözümleriyle tanınan Seagate, GoFlex serisine dahil ettiği Goflex Satellite modeliyle iOS ve Android kullanıcılarının çoklu medya kullanımı sırasında yaşadıkları depolama alanı yetmezliği sorununa çare oluyor.

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SANALKAPTAN 6 yıl
Rica ederim. Yardımım dokunduysa memnun oldum.
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ilker1999 6 yıl
Tsk ederim deneyeceğim. Saygılar
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ilker2361 6 yıl
-VesselaM-
Orijinalden alıntı: SANALKAPTAN
Orijinalden alıntı: -VesselaM- Devamlı sunum yapan yada çok fazla sayıda gerekli dokümanı yanında taşıyanların dışında başkasının işine yarayacağını zannetmiyorum. Wifi dan bağlandığı zaman internet bağlantınızı ortadan kaldırıyor ve ekstra dan birkaç film, müzik yada resim için sizi cep telefonunuzdan daha büyük bir cihaz taşımak zorunda bırakıyor.Tablet olsun telefon olsun millet gramların hesabını yaparken bu ürünü ne kadar kullanır orasını bilemem.Bunların yerine cihazlara daha fazla hafıza yerleştirmek bu kadar zor mu ?
Uzun süredir kullanan biri olarak Söylediklerinize katılmıyorum. Uzun seyahatlerde ve ev dısında uzun zaman geçirenler için çok ideal bir çözüm. Arabada kutu icinden çıkan çakmak adaptoru ile yada 7 saatten fazla dayanan pil süresi ile çok kullanışlı. Ayrıca Wifi ile bu alete bağlanıp yine kendi üzerinden başka bir Wifi ağına daha bağlanıp interneti kullanmaya devam ediyorsunuz. Tek sorunu içindeki mkv filmleri sadece XBMC ile altyazılı seyredebiliyorsunuz. Onun dısında bir sorunu yok. Çantada taşıyabileceğiniz ve Apple cihazları dısında tüm Wifi ve USB bağlantısı olan tablet telefon ve pc ler ile bağlanabileceğiniz çok yönlü bir cihaz. 500 gb veriyi her cihazda özellikle İpad de sorunsuzca kullanmak çok güzel.
Sizin tercihinizdir tabi ki nasıl isterseniz öyle kullanabilirsiniz ancak 64gb ve üzeri hafızaya sahip bir çok telefon ve tablet mevcut bu cihazların kullanım süreleri de malumunuz hafızanın tamamını doldursanız bile (ortalama kalitede filmler örneğin)bu içeriğin ne kadarını izleyebileceksiniz ayrıca belkide siz içeriği bitirmeden bataryanız bitecek çünkü bunların yanında oyun gibi bir çok uygulama da var.Benim düşünceme göre kullanışlı olabilir ama gerekli bir cihaz değil ancak sizin için bir sıkıntı yaratmıyorsa güzel bir ürün.Belki ben yanlış anlamış olabilirim ancak videoda wifi erişimini kısıtladığı söyleniyordu ?

Diskin bataryası 5 sa. telefon bataryası ise video izlemede 5 saati geçer.. ( video izlerken int.le işim olmaz zaten ) kendime ait bi film arsivim var hatta sezon sezon araştırıp yedeklediğim yabancı diziler.. bunlara istediğim zaman erişip telefonumdan izleyebilmek benim için çok büyük kolaylık. 64 gb ve üstü telefon kimlerde var bilmiyorum bende yok olsada yetmez zaten. ihtiyaca yönelik ve benim durumumda olanlar için gerekli bi alet. Vatanda 360tl biçmişler 500gb a göre çok gelse de düşünmüş yapmışlar nabalım alıcaz ;)
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WoXeD 6 yıl
evde bunun wireless ini bi repeater a tanımlayıp router üzerinden çok daha fazla sayıda cihaza çok daha geniş kapasiteli olarak eriştirmek mümkün.merak ettiğim nokta videoda değinilmemiş ama wifi üzerinden diske veri yazabiliyoruz değilmi? bu chaz ssd diskli olsa araba içerisinde mükemmel bi çözüm olur. mekanik idsk için güzel bi darbe emici kutu yapmak lazım...
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turhill 6 yıl
Cihaz çok güzel düşünülmüş. İncelemede güzel. Ama neden 1 TB değil diyip her kezi bayayım :)
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Grasyas01 6 yıl
Bu videodaki adamı seviyorum hem sesi hemde görüntüsü güzel
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Gencbeyiin 6 yıl
Güzel inceleme takipteyim.
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umut_baris 6 yıl
Bulut depolama varken bence gereksiz. Pahalı cihazım varsa bulut depolamaya da verecek param olur herhalde :-)
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Provisional 6 yıl
Çok iyi bir çözüm olmuş. Ancak fiyatının daha alınabilir seviyelere imesi gerek. Sadece üç cihaza destek vermesi de başka bir handikap.
Bu arada S3'TE Xperia Landscapes videosunu izletip, tam Xperia yazan ksımda kesmeniz de dikkatimden kaçmadı.
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ardu 6 yıl
İpad 3 de önceden izliyordum şimdi videolar donmaya başladı fiber internet kullanıyorum.
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