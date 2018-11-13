Şehrin gürültüsünden kurtulun "Sennheiser HD4.50BTNC incelemesi"

Bu videoda Sennheiser HD4.50BTNC, Aktif Gürültü Engelleme özelliğine sahip kulaklığın tasarımına yakından bakıyor, değerlendiriyor, ses kalitesi ve gürültü engelleme performansını yorumluyoruz.

Sennheiser, 1945’te, İkinci Dünya Savaşı bittikten sadece birkaç hafta sonra kurulan, ses ürünleri üzerine odaklı bir Alman markası. HD 4.50BTCN, ben 4.50 diye sesleneceğim kendisine, hem Sennheiser’ın kendi içerisinde hem de segmenti rakiplerine kıyasla en uygun fiyatlı, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip Bluetooth bir kulaklık.



Gayet şık ve neredeyse tüm özelliklerine haiz olabileceğiniz bir kutusu var. İçerisinden kulaklığın kendisi, kumaş bir taşıma çantası, kablolu kullanmak için kablosu ve Micro-USB şarj kablosu çıkıyor. Ülkemizdeki resmi distribütörü Bircom, 2 yıl garantili.



HD 4.50BTNC’deki BT, Bluetooth, NC kısmı da Noise Canceling, yani gürültü engelleme anlamına geliyor, burayı baştan açmış olalım. Siyah-gri temalı bir kulaklık, siyahlar mat, gri kısımlar da ışığa biraz daha açık ama yine de yansıma yapmıyor. Gövdesi plastikten ama güven veren, kaliteli hissiyat veren bir plastikten, plastik var plastik var. 238 gram ağırlığında, yani bu rakibi Bose QuietComfort 35’ten sadece 4 gram daha ağır, Sony WH-1000XM3’ten 17 gram, Plantronics BackBeat Pro 2’den de 51 gram daha hafif demek oluyor, hafiflikte tepeye oynuyor.



Kafa bandına göze batmayacak, abartısız şekilde bir Sennheiser logosu işlenmiş. Yastık silikondan, içinde yumuşak sünger dolgu var ama yeterince kalın değil, silikonla kafanıza iyi tutunuyor evet ama bir de artık saçlarınız biraz dökülmeye başlamışsa yorucu gelebilir.



Esneme payı geniş arkadaşlar, kafama olur mu olmaz mı derdi yok, istediğiniz gibi esnetin. Esnetirken de çatır çutur ses çıkarmıyor, ben bunun kalite hissiyatını güçlendiren bir şey olduğunu düşünüyorum.



Kademeli bantlar var, plastikten, metal olsa güven hissiyatı artardı tabii ama ekstra her ağırlıklardan kurtulmaya çalışmış Sennheiser, gerçi üzerilerinde rehber çizgi olabilirmiş. Kulaklık katlanabiliyor, çantanıza, kendi çantasına atıp taşıması kolay. Çantası sert yapıda değil ama yine de çiziklere karşı bir önlem sonuçta.



Hazneler tam tur değil, sağa sola azıcık dönüyor, haliyle boyunda taşırken pek konforlu değil. İçeri dışarı açılanabiliyorlar, kulağı tam anlamıyla sarmak, kapsamak için bu şart zaten.



Sol haznenin üzerinde NFC var, telefonu tutuyorsunuz, birkaç saniyede eşleşme tamam. Özelikle Android telefonlarda Android’den dolayı, bir de ortamda çok cihaz varsa Bluetooth kimlikleri geç tanımlandığından NFC büyük kurtarıcı oluyor, kulaklığı işim gereği sürekli farklı cihazlarla eşleştirdiğimden benim için çok güzel mesela, siz bir defa eşleştirirsiniz olur biter.



Sağda sırasıyla durum LED’i, açma/kapama butonu, joistik, ses ayarı, 1.4mm jack ve Micro USB girişi var. Joistikle ileri geri yaparak müzik geçebiliyorsunuz, ileri geri tutunca şarkıyı ileri geri sarıyor, basınca da durduruyorsunuz devam ettiriyorsunuz. Aramada da cevaplayabiliyor, bekletebiliyor, kapatabiliyor ve tekrar çaldırabiliyorsunuz, hangi yöne çekince itince ne yapıyordu diye bir süre alışmanız gerek.



Ses ayarı butonu biraz sert ama geri dönütleri iyi, el altında, baş parmakla basması kolay. 2.5mm jack yuvası var, kaynağa bağlayacağınız ucu 3.5mm. 1 metre 45cm’lik, silikonlu, düz ve dolanmayan kablosunun kulaklığa bağlanan ucu çentikli, takıp çevirdiğinizde siz çekseniz de çıkmıyor yerinden, ince ve iyi düşünülmüş bir detay bu.



Micro USB girişi üzerinden şarj oluyor, telefonunuzun normal veyahut hızlı şarj adaptörü olur, sorun değil, zararlı değil, kullanabilirsiniz.



Suni deri yastıklar. Tuttuğunuzda verdikleri his iyi açıkçası, öyle süper yumuşak yapıda değiller, yeterince şekil alabiliyorlar, çıkarıp yenileriyle değiştirebiliyorsunuz. İçleri elips şeklinde, boydan bende sorun yaratmadı lakin yapısı itibarıyla kulak kepçesini içeri doğru kıvırıyor, konforuna değineceğiz.



İçerilerinde 18hz-22KHz frekans aralığına sahip sürücüler var, ilginçtir Sennheiser sürücü boyutlarından bahsetmemiş. 113dB hassaslıkta ve 18ohm’luk bir kulaklık. İki tane yönlü mikrofonu var, onlar da 10hz-10KHz aralığa sahip. Bluetooth 4.0 üzerinden iletişim kuruyor ve daha kaliteli ses aktarımı için APTX destekli, Android’de de iOS’da da çalışıyor ama küçük bir not, bu standarttan faydalanabilmek için kaynağın da APTX desteklemesi gerek, desteklemiyorsa normal sıkıştırma protokolleri uygulanıyor.



Captune uygulaması var, genel olarak bir müzikçalar uygulaması. Hazır ekolayzır ayarları mevcut, kendiniz de ayar yapabiliyorsunuz yalnız burada yaptığınız ayarlar misal veriyorum Spotify’da işlemiyor. Bir müzikçalar uygulaması olarak da tasarım, klasörleme, ekolayzır bandı sayısı derken yeterli değil bence, PowerAmp gibi çok daha detaylı, ince ayar yapabileceğiniz uygulamalar var.



Maksimum sesi ortalama bir düzeyde, ben çoğu zaman %70-80’in altına inmedim. Ses profili flat dediğimiz profilde, dengeden yana, detay gücü de ortalama düzeyde. Tizler de tok sesler de vurgulu değiller, öne çıkıp birbirlerini perdelemiyorlar. Misal veriyorum tizler kristal berraklığında veyahut tok sesler de kulaklığı titretiyormuş hani dedirtmiyor, ortalama bir kalitedeler. Gürültü engellemesiz kardeşi HD4.40 gibi baslı tizli eğlenceli bir ses profili değil bu. Özetle, rock, pop, rap, trap, çoğu tür dinlenir, vokal ağırlıklı şeyler dinlenir, podcast dinlenir mesela müziğe kendinizi kaptıracak kadar keyifli değil. Dinamik aralığı normal, sahnesi pek geniş değil, yön hissiyatı yeterli.



Sennheiser’ın Noise Gard olarak adlandırdığı Aktif gürültü engelleme gerçekten faydalı bir şey, aradaki farka değer. Şöyle ki müzik dinlemiyor olsanız bile bu özelliği açında arka planda ne kadar çok kuru gürültü olduğunu anlıyorsunuz. Suni deri yastıklar zaten başlı başına ciddi izolasyon sağlıyor ama gürültü engellemeyi açınca, ses ayarı butonuna basılı tutunca açıp kapatabiliyorsunuz bu arada, otobüs, metrobüs, metro, o dip sesler gidiyor, konuşma sesleri var ama iyice siniyorlar, müzik dinlemeye başlayınca kendinizle başbaşa kalıyorsunuz, dışarıya sızan ses de çok çok az, birinin yaklaşıp özellikle sizi dinlemesi gerek, toplu taşımaya uygun bu açıdan.



Suni deri ter demek, aktif gürültü engellemeli bir kulaklıkta kumaş, mikrofiber yastık düşünülemez zaten, gürültü engellemenin doğasına ters. Özellikle yaz aylarında tüm rakiplerinde olduğu gibi terletiyor, yapacak bir şey yok, mevsimin de doğası bu, terletmek. Konfor açısından dediğim gibi, kafa bandı ince, silikon iyi tutunuyor ama genel profili ince, ben çok rahatsız olmadım ama sizi rahatsız edebilir. Yastıklar baskılı, gereğinden fazla tutunuyorlar kafanıza, izolasyon için iyi ama bu baskı başlarda rahatsız edebilir, bir süre alışmanızı gerektirecek.



Önemli detayları sıralayalım. Bağlantısı stabil, koptu tekrara bağlandı yok. Menzili iyi, 10 metre ve 3 duvar ardından kopmalar başlıyor, telefonu bir odada bırakıp stüdyoda çekimlerimi yapabiliyorum mesela. Gecikme süresi düşük, film izliyorsunuz diyelim, konuşma sesleri geriden gelmesi gibi, bu tür kulaklıklarda karşılaşılabilecek bir sorun yaşamadım HD 4.50BTCN’de. Bu arada, kulaklıkta bir spiker var, cihaz bağlandı, şarjı düşük, orta, yüksek şeklinde bildirim yapabiliyor, bir detay daha şarj esnasında kullanamıyorsunuz kulaklığı, kablolu takıp kullanmanız icap ediyor.



Sennheiser 25 saate kadar kullanım süresi vaad etmiş. Ben aktif gürültü engelleme açık ve dediğim gibi en az %70-80 ses şiddetiyle 18 saat civarı bir kullanım süresi elde ettim, gürültü engellemeyi kapatınca 21 saate yaklaşıyor. Benim senaryomda, tempomda günde 1-2 saat kullanımla 1-1.5 hafta kullanabildim. Bu arada, 2-2.5 saat civarında da şarj oluyor.

Sennheiser HD 4.50BTNC. Hafif bir kulaklık, sağlam bir kulaklık. Kafa bandının inceliği ve yastıkların uyguladığı baskı, tutuculuk, ben sorun yaşamadım, karakterine alıştım diyeyim, ağrı sızı yapmıyorlar bende ama kimine rahatsız ve fazla gelebilir diye düşünüyorum. Ses kalitesi, batarya, aktif gürültü engelleme performansı, hepsi fiyatı düşünüldüğünde, rakiplerinin fiyatları düşünüldüğünde yerinde bence. Fiyatı demişken bu videonun çekildiği tarih itibarıyla HD 4.50’nin fiyatı 1400 lira civarında, kardeşi HD 4.40’ın fiyatı da 750 lira civarında. Bose QuiteComfort 35 III 3 bin lira civarında, Sennheiser PXC 550 2600 lira civarı, Sony WH-1000XM3 2400 lira civarı ve Plantronics BackBeat Pro 2 de 1200 lira civarında. PXC 500, daha detaylı, tizlerin daha berrak olduğu bir kulaklık, bassları çok farklı değil, yastıkları da biraz daha rahat bir kulaklık.

Genel olarak HD 4.50 kendinin iki katı fiyatındaki rakipleri kadar iyi bir deneyim vaad ediyor diyemem, özellikle de gürültü engellemede ama fiyatı segmentinde olması gerekeni veriyor mu, veriyor HD 4.50, test ettim, deneyimledim, kullanmaya devam edebileceğim bir kulaklık. Kısaca, aktif gürültü engellemeli kulaklıklarda ne kadar para o kadar performans şeklinde bir tablo var diyebilirim. Ben biraz daha baslı tizli, eğlenceli kulaklıkları seviyorum, aktif gürültü engelleme mesele değil derseniz de yine Bluetooth’lu ama aktif gürültü engellemesi olmayan, yastıkları daha rahat HD 4.40’yi de tavsiye edebilirim.