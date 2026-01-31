Japonların hücum ettiği 5 kapılı Suzuki Jimny yeniden siparişe açıldı: Çekilişle satılacak

Araçta bazı önemli donanım ve güvenlik iyileştirmeleri de söz konusu. 2026 model yılı için hazırlanan Jimny Nomade, sadece görsel değil, aynı zamanda teknolojik bir evrim geçirmiş durumda. Önceki versiyonda kullanılan monoküler kamera ve lazer radar kombinasyonu yerine, artık Brake Support II adı verilen yeni bir sistem mevcut. Bu yeni sistem, stereo kamera ve milimetrik dalga radarını birleştirerek çarpışma önleme kabiliyetini artırıyor.
Güvenlik ve teknoloji güncellemeleri
Ayrıca, şerit takip uyarı sistemi daha aktif hale getirilirken, şeritten çıkmayı engelleyen destek sistemi de standart donanıma dahil edildi. 4 ileri otomatik şanzımanlı versiyonlarda sürüş konforunu artıran bir başka önemli yenilik de adaptif hız sabitleyici oldu. Gösterge panelinde de modern bir dokunuş söz konusu. Eski iki renkli ekranın yerini, verilerin çok daha modern ve net takip edilmesini sağlayan renkli LCD ekran aldı.
Sınırlı stok için çekiliş sistemi
Suzuki, 5 kapılı formata olan yoğun talebi ve sınırlı üretim kapasitesini göz önünde bulundurarak, adaletsizliği önlemek adına araçları yine kura yöntemiyle dağıtacak. Şanslı kişiler başvuru sırasına göre değil, yapılacak çekilişle belirlenecek. Japonya genelindeki Suzuki bayileri, teslimat sırasını belirlemek amacıyla çekiliş başvurularını 30 Ocak - 28 Şubat 2026 tarihleri arasında kabul edecek.
