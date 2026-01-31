Japonların hücum ettiği 5 kapılı Suzuki Jimny yeniden siparişe açıldı: Çekilişle satılacak

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Hatırlayacağınız üzere Suzuki, 5 kapılı Jimny Nomade modelini Ocak 2025'te satışa sunmuştu. Japon marka, yoğun talep nedeniyle (4 günde 50.000 sipariş) kısa sürede siparişe kapattığı araç için yeniden harekete geçti. Şirket, resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada 30 Ocak 2026 itibarıyla siparişlerin yeniden açıldığını duyurdu.

Nissan güneş enerjili Ariya'yı tanıttı:Günlük 23 km bedava menzil 3 gün önce eklendi

Araçta bazı önemli donanım ve güvenlik iyileştirmeleri de söz konusu. 2026 model yılı için hazırlanan Jimny Nomade, sadece görsel değil, aynı zamanda teknolojik bir evrim geçirmiş durumda. Önceki versiyonda kullanılan monoküler kamera ve lazer radar kombinasyonu yerine, artık Brake Support II adı verilen yeni bir sistem mevcut. Bu yeni sistem, stereo kamera ve milimetrik dalga radarını birleştirerek çarpışma önleme kabiliyetini artırıyor.

Tam Boyutta Gör

Güvenlik ve teknoloji güncellemeleri

Ayrıca, şerit takip uyarı sistemi daha aktif hale getirilirken, şeritten çıkmayı engelleyen destek sistemi de standart donanıma dahil edildi. 4 ileri otomatik şanzımanlı versiyonlarda sürüş konforunu artıran bir başka önemli yenilik de adaptif hız sabitleyici oldu. Gösterge panelinde de modern bir dokunuş söz konusu. Eski iki renkli ekranın yerini, verilerin çok daha modern ve net takip edilmesini sağlayan renkli LCD ekran aldı.

Tam Boyutta Gör Kullanıcılar, 9 inçlik multimedya ekranı ve geri görüş kamerasını artık fabrika çıkışı olarak tercih edebilecek. Geri görüş kamerasının Suzuki Connect desteği sunması, aracı günlük kullanımda daha pratik hale getiriyor. Görsel güncellemeler kapsamında modelin renk paletine "Granit Gri Metalik" adı verilen yeni bir seçenek eklendi. Böylelikle toplam renk seçeneği yediye yükseldi.

Sınırlı stok için çekiliş sistemi

Suzuki, 5 kapılı formata olan yoğun talebi ve sınırlı üretim kapasitesini göz önünde bulundurarak, adaletsizliği önlemek adına araçları yine kura yöntemiyle dağıtacak. Şanslı kişiler başvuru sırasına göre değil, yapılacak çekilişle belirlenecek. Japonya genelindeki Suzuki bayileri, teslimat sırasını belirlemek amacıyla çekiliş başvurularını 30 Ocak - 28 Şubat 2026 tarihleri arasında kabul edecek.

Tam Boyutta Gör Aracın yeni tavsiye edilen satış fiyatı 2.926.000 yen (18.910 dolar) olarak belirlendi. Bu rakam, ilk satış fiyatı olan 2.651.000 yen'e (17.130 dolar) kıyasla yaklaşık 275.000 yen'lik (1.780 dolar) bir artış anlamına geliyor. Dikkat çekici bir diğer detay ise, adaptif hız sabitleyiciye sahip olmayan 5 ileri manuel vitesli modelin, otomatik vitesli modelle aynı fiyattan satışa sunulması oldu. Manuel versiyonun yakıt verimliliğiyle öne çıkması, fiyatların eşitlenmesinde etkili olmuş görünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Japonların hücum ettiği 5 kapılı Suzuki Jimny yeniden satışta

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: