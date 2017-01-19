Seo ve fitness arasındaki benzerliklere çok şaşıracaksınız!

1. Yeni başlayanlar için, SEO ve fitness antrenmanlarında garanti yok. Sadece danışan ya da antrenman yapanın uygulama ve planlamada yapacağı çok şey var. Günün sonunda, siteyi geliştirmek için yapılan sıkı çalışma ya da bir koşu için atılan ilk adım, müşteri tarafından yapılmış olmalı.

2. Ciddi atletler ve SEO uzmanları hak verecektir: genişletilmiş bir zaman diliminde çalışmış olmanın ve bunun ciddi yan etkileri olmasının kestirme bir yolu yok. Hiçbir “mucizevi hap”ın bir patatesi atlete çevirmeyeceği gibi hiçbir otomatik link inşası programının da fakir bir siteyi doğal arama(ya da uzun olmayabilir) yükseltmeyeceği açıktır. Başarılı sonuçlar sıkı çalışma gerektirir.

3. En iyi sonuç sizin çabanıza göre değişse de, websiteleri iyileştirmeleri ve antrenmanlar rekabetçi bir seviyede şaşırtıcı bir deneyim olabilir çünkü yollarında dünya durmuyor ve başka birinin( ya da rekabetçi bir websitenin) daha iyisini yapma ihtimali her zaman var. Bu yüzden uzun vadede başarı için gelecek nokta tam bir kritik.

4. Motivasyon önemli. Gerçekleşecek olan ya da olmayan hiçbir çalışma başkalarının onayıyla motive edilmiş olmamalı. Sporda, çalışmayı devam ettirmek için esas olan dengelenmiş bir yaşam biçimiyle sürdürülebilir hale getirmektir. Arama motoru iyileştirmeleri gerekli doğal arama görünürlüğüne dönüştürüledebilir, dönüştürülemeyedebilir. Tutkulu kullanıcılar için, ya da daha iyi bir online iş yaratmak için, websitelerini iyileştirme arama motorunda başarı garantisi vermez ancak kısa vadeli yenilgilerle başa çıkmaya yardımcı olabilir.

5. Fitness programlarında da SEO’da da süreci ölçmek her şeydir. Ölçü birimleri ve trendler takip edilmeden başarı sürdürülemez

6. Fiziksel egzersiz gibi arama motoru iyileştirmesi de en başta odaklanma ve yeni araçlar gerektirir. İki disiplinde ancak gelişmiş ekipman ihtiyacıyla zaman içinde devam edebilir.

7. Beslenme çok önemlidir. Eğer bir atlet fakir bir beslenme şekli izliyorsa planlanmış ve uygulanmış en iyi antrenman bile işe yaramayacaktır. Aynı şekilde,iyi bir site içi iyileştirmesi, gönülsüz düşük kaliteli bir link inşasıyla engellenmişse yeterli olmayacaktır. Kötü beslenme alışkanlıkları gibi kötü link inşası sonuçları bütün performansı negatif bir şekilde etkileyecektir.

Son olarak, SEO ve fitnessın bir ortak noktası daha var: alışkanlık ve düzenli rutine dönüştükçe başlangıçta beklentilerinin başarıya dönüşme olasılığı o kadar artar.

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