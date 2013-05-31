Ses Kartları Geri Döndü "Soundblaster Z - ZX ve ZXR" Test Masamızda

Her ne kadar anakartlar üzerinde ses kartları tümleşik olarak sunuluyor olsa da müzik ve oyunlarda üst seviye ses deneyimi isteyen kullanıcılar harici çözümleri tercih etmekteler. Uzun bir süredir sessiz olan harici ses kartı piyasasında Z serisi ses kartları ile fark yaratmayı hedefleyen SoundBlaster'ın Z - ZX ve ZXR ses kartı modelleri test masamızda.

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