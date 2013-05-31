Ses Kartları Geri Döndü "Soundblaster Z - ZX ve ZXR" Test Masamızda

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Her ne kadar anakartlar üzerinde ses kartları tümleşik olarak sunuluyor olsa da müzik ve oyunlarda üst seviye ses deneyimi isteyen kullanıcılar harici çözümleri tercih etmekteler. Uzun bir süredir sessiz olan harici ses kartı piyasasında Z serisi ses kartları ile fark yaratmayı hedefleyen SoundBlaster'ın Z - ZX ve ZXR ses kartı modelleri test masamızda.
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Arkadaş cevap vermim kimseye bulaşmim diyorumda olmuyor. Adamlar anlatmış güzel güzel nesini beğenmedin ? Adam ses anlatılmaz diyor biz burda ses deneyi yapsakta sizin evinizdeki kıytırık kulaklıklarınızdan ses sistemlerinizden anlayamicaksınız diyor. Bi alın ya da biyer de test edin diyor. Adam test yapsa ses açsa sesin kalitesini mi anlicaksın kulaklığınla ? Hadi sendeki sistem on numara diyelim bu adamlarda senin için deney yaptılar diyelim. Sesi kaydeden cihaz birebir orjinalini kaydetmicek konuşma sesi bile net gelmiyor videodaki. Birde bu videoyu upload ederken ses kalitesi düşüyor hepten gitti ses. Birde ukala ukala marka beğenmeyişleriniz yok mu . Adam 4 çekirdek koymuş sadece ses çipine videoda rakipsiz diyorlar adam kapasitörlere laf sokuyor.