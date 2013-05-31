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Ses Kartları Geri Döndü "Soundblaster Z - ZX ve ZXR" Test Masamızda

5 yıl
40,8b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Her ne kadar anakartlar üzerinde ses kartları tümleşik olarak sunuluyor olsa da müzik ve oyunlarda üst seviye ses deneyimi isteyen kullanıcılar harici çözümleri tercih etmekteler. Uzun bir süredir sessiz olan harici ses kartı piyasasında Z serisi ses kartları ile fark yaratmayı hedefleyen SoundBlaster'ın Z - ZX ve ZXR ses kartı modelleri test masamızda.
 

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DH Misafiri 5 yıl en beğenilen
Donanım Haberu takip etme nedenim bu iki adamdir.
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Marquis-de-Sade. 5 yıl
SystemApps
sesi anlatmanın zor olduğunu söylüyorsunuz ama bi okadar da anlamakta zorluk çektim.bu kadar karışık kuruşuk terimler içerisinde bir ses örneğini çalmanızı beklerdim.yada başka bir ses kartıyla ard arda karşılaştırılmasını. tabi diğer yandan ses kartında katı kapasitörün olmaması bence büyük bir handikap.hani gereksiz olsa bile o kadar görünüş kasmışsın yanına dandik kapasitör koymuşsun.oldumu bu şimdi creative? genel olarak yorumlara baktığımda bu kart için iyi bir ses sistemi tavsiye ediliyor.bi ara düşündüm de orta sınıf ses sistemi + onboard sanırım işimi fazlasıyla görecektir.düğün salonu işletmiyorum nede olsa. son olarak da video için teşekkürler.çeşitlendirme yapacaksanız videolarınızda bu şekilde devam etmenizi temenni ediyorum.

Arkadaş cevap vermim kimseye bulaşmim diyorumda olmuyor. Adamlar anlatmış güzel güzel nesini beğenmedin ? Adam ses anlatılmaz diyor biz burda ses deneyi yapsakta sizin evinizdeki kıytırık kulaklıklarınızdan ses sistemlerinizden anlayamicaksınız diyor. Bi alın ya da biyer de test edin diyor. Adam test yapsa ses açsa sesin kalitesini mi anlicaksın kulaklığınla ? Hadi sendeki sistem on numara diyelim bu adamlarda senin için deney yaptılar diyelim. Sesi kaydeden cihaz birebir orjinalini kaydetmicek konuşma sesi bile net gelmiyor videodaki. Birde bu videoyu upload ederken ses kalitesi düşüyor hepten gitti ses. Birde ukala ukala marka beğenmeyişleriniz yok mu . Adam 4 çekirdek koymuş sadece ses çipine videoda rakipsiz diyorlar adam kapasitörlere laf sokuyor.
SystemAppssesi anlatmanın zor olduğunu söylüyorsunuz ama bi okadar da anlamakta zorluk çektim.bu kadar karışık kuruşuk terimler içerisinde bir...
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Batuist 5 yıl
creative isterse saf altından ses kartı yapsın.. bir sonraki nesil işletim sisteminde bilinçli olarak yeni sürücülerle özelliklerini, işlevlerini kademe kademe kısacak. bunu şimdiye kadar hep böyle yaptı ve zannetmiyorum bundan sonrada bu değişecek. o yüzden gider daha alt sınıf Türkiyede henüz yaygınlaşmaya başlayan asus ses kartlarına yönelirim daha iyi.. daniel kawakami olmasaydı bu firmayı müşterileri kesin işgal eder, yönetimi rehin alırlardı :) Allahtan bi adam çıktıda kartlara tüm firmanın tehditlerine rağmen sürücü yazdı.. yoksa bu karta sahip olan bir kesimde infial duygularına yol açacaktı.. THX setifikasına sahip bir ses kartına sahip milyonlarca insan kartın ancak bazı özelliklerini firma tarafından değil duyarlı bir vatandaş tarafından yazılan sürücülerle kullanabiliyor. Git THX sertifikasına güven tonla para dök, firma sürücü yazabilecekken yazmasın bunu başkası yapsın , sonra yeni kart çıkardım bakın güzel mi de ve satmaya çalış.. ancak bunlardan haberi olmayan bir nesle satarsın o kartı creative.. hatta bu firmanın sadece ses kartları değil mp3 çalarlarından tutun her bir ürünün sürücü tarafında hep sıkıntı var. zamanında en yüksek fiyattan aldığım mp3 çalar hala sapa sağlam durmasına rağmen, yeni bir firmware günceelemesi nedeniyle ne şarj adaptörüyle nede PC üzerinden şarj olabiliyor. bu mp3 çaları şarj etmek için ihtiyacınız olan şey windows XP SP2 ve media Player 10.. bu 3ü bir arada olmadımı olmuyor. mutlaka bu üçlünün olması şart.. şimdi sırf bu yüzden de Xpye geçecek değilim ya.. neyse dedim ya adamlar her işletim sisteminde size ayrı bir ürün sattırmanın peşinde. olurda bu kadar olmaz.. PC donanım dünyasının en karanlık ve uzak durulası firması..
creative isterse saf altından ses kartı yapsın.. bir sonraki nesil işletim sisteminde bilinçli olarak yeni sürücülerle özelliklerini, işlevlerini kademe kademe ...
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1 Avatar
raptak 3 yıl
Peki Erdi veya Mesut hocam, ZxR serisi mi daha iyidir oyun için yoksa Asus'un kartları mı? Asus'un anakartlarında kendi dahili ses kartlarında bile oyuna yönelik bazı ses teknolojileri var. Creative'de de ayak seslerini bile duymamızı sağlayan bir aparat vardı. İşin ehli olan birinin yorumunu bekliyorum.
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MakberStone 3 yıl
Bu videoyu izledim ZxR modelini sipariş ettim
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fds14 4 yıl
İnceleme için çok teşekkür ederiz, bu konu altından sormak istiyorum;
film izleme amacıyla (bit derinliği ve kaliteli ses bakımından) ZXR dışında öneriniz nedir?
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m.sbn 4 yıl
Logitech Z906 model haparlör kullanıyorum. Dts den en iyi sonuç alabilmek için sizce optic çıkışı mı kullanmalıyım yoksa 3,5 mm 5+1 jack kablosu aynı işi görürmü. Yardmınızı bekliyorum.
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keshulankesh 4 yıl
bu arada microfon line-in den studioprojects makinasıyla bağlı
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keshulankesh 4 yıl
merhaba,yA ZX Serisinden ses kaydı alırken kayma oluyor,saliselik bir gecikmeyle kaydediyor,hertürlü şeyi denedim düzeltemedim,acaba bu konu hakkında bilgisi olan varmı ? sistem win 7 32bit ve adobe audition ver.1,5- ver.5 program
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Crimson 5 yıl
ses kontrolcüsünün tasarımını çok başarılı buldum, tasarımı bütünler bir yapıya sahip
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Dark Templar 5 yıl
ugurmurat360x
Ses anlatılmaz diyenlere gelsin.Anlatan nasıl anlatıyor herkes görsün
youtube.com/...

o video onboard ses kartı kullananları etkiler evet.. ancak harici ses kartı kullananlar zaten o videodaki sesleri alıyorlar kendi ses kartlarında (videodan gelen sesi)
ancak bu ses kartlarını düşünenler detaycıdır.. haliyle videodaki ses etkileyici olsada detaylara giremiyor.. bu ne demek oluyor, video incelemede sesi gösteremezsin, illa bir yerlerde canlı olarak denemek lazım...
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turhill 5 yıl
Hocam merhaba. Şu video ve ürünle ilgili tüm detayları anlatıyorsun çok güzelde şu arka font nedir öyle yahu? Siz yeni misiniz bu işteki böyle arka font koyuyorsunuz! Işıklar izlerken rahatsız ediyor beyler!
İyi günler.
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