Monster Pusat K3 Pro Mekanik Klavye - inceleme: Sessiz klavye isteyenler için

Bu videomuzda Monster'ın oyuncular için geliştirmiş olduğu Monster Pusat K3 Pro isimli mekanik oyuncu klavyesine yakından bakıyoruz. Kırmızı anahtarlarıyla birlikte sessizliği öne çıkan bir klavye.

İncelememize kutu içeriğiyle başlayalım. Pusat K3 Pro Mekanik Oyuncu Klavyesi'nin kutusundan klavyenin kendisi, bilekliği ve kullanım klavuzu çıkıyor. Oldukça sade bir kutu içeriğine sahip olduğunu söyleyebiliriz kısaca. Genel tasarıma baktığımızdaysa Monster'ın ve genel olarak oyuncu ekipmanlarının birçoğunda gördüğümüz siyah rengin tercih edildiğini görüyoruz. Elbette yine klavyemizin hemen üst kısmında aydınlatmaya sahip Monster logosu bizleri karşılıyor. Bu sefer sadece tuşlarda değil klavyenin sağında ve solunda da aydınlatma mevcut. Bu aydınlatmalarla birlikte de klavye zaten 'ben oyuncu klavyesiyim' diye bağırıyor diyebiliriz. Sade masa kurulumu olanların kurulumunu bozabilecek ancak renkli bir gamer kurulumuna sahiplerin masasına tam uyum sağlayacak bir klavye olduğunu söyleyebilirim. Tasarım kişiden kişiye değişen bir konu elbette bunun kararını sizlerin vermesi daha iyi olur ama ufak bir eleştiri yapmak gerekirse klavyenin üstünde bulunan vidaların gözükmemesini veya görünmeyecek bir kısma koymalarını tercih ederdim.

Dediğim gibi klavye sade bir klavye değil. Bu yüzden ağırlığı boyutu da yine sadelikten uzak diyebiliriz. 1590 gram ağırlığa sahip olan klavye numpad tuşları ve ayarlanabilir tuşlarıyla birlikte 44 cm'lik bir genişliğe sahip. 20 cm de uzunluğa sahip ancak bu boyut bilekliği takarsanız uzuyor elbette. Klavyemizin gövdesi alüminyum malzemeden, ağırlığı zaten buradan kaynaklı diyebiliriz. zaten taşınabilirliği ile öne çıkan bir klavye olmadığı için bu ağırlığa, rekabetçi oyunlarda klavyeyi yanlışlıkla hareket ettirmeme açısından bakarsak bir artı diyebiliriz. Yine alüminyum malzeme sayesinde de daha sağlam ve uzun kullanım sunan bir klavyeye dönüşüyor diyebiliriz.

Ürünün diğer tüm detaylarını videomuzda bulabilirsiniz. Ayrıca ürünü satın almak için de buradaki sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

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