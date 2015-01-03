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Seven Hugs ile tüm ailenin uyku düzenini takip edin

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Seven Hugs ile tüm ailenin uyku düzenini takip edin

Düzenli uyku uyumanın insan sağlığı ve psikolojisi üzerindeki etkileri herkesin malumu. Bu bakımdan uyku takibi yapan donanım ve yazılımlar giderek daha fazla ilgi görmeye başladı. Seven Hugs bu anlamda kapsamlı bir çözümünü CES 2015 fuarına getiriyor.

Çözüm içerisinde bir adet merkez kutu hugOne ve gerekli takibi yapan iki minihug sensörü yer alıyor. Bu sensörler yatağın ucuna konuyor ve hareketler sayesinde kişinin uyku düzenini takip etmeye başlıyor. Ayrıca odanın sıcaklığı ve nem durumunu da ölçebiliyor. 

Uygulama ana kutuya bağlanarak sensörlerden gelen bilgileri analiz ediyor. Özellikle çocukların kalktığı an uyarı verebilen cihaz ayrıca hafif titreşimlerle uykunun en hafif olduğu zamanda alarm da çalabiliyor. 

Ebeveynler çocukların uyku düzenini merkez kutu üzerinden takip edebiliyor herhangi bir düzensizliği görebiliyor ve bu konuda çeşitli tavsiyeler alabiliyor. Kalabalık aileler için ise minihug sayısını artırmak mümkün. Setin çalışması için WiFi üzerinden internete bağlanması gerekiyor. Uygulama da bilgileri internet üzerinden alıyor. Bu bakımdan dışarıda iken de uyarıları alabiliyorsunuz.

Şu anda ön siparişte olan Seven Hugs, 140 Avro fiyat etiketine sahip. Ekstra sensörler ise 40 Avro olarak belirlenmiş. Fuar sonrasında setin satışına bahar aylarında başlanması planlanıyor.  

http://www.seven-hugs.com/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
Bu cihazı bana versen iflas eder,cihaz çöker. :D .Ben öğrenciyim ama okula felan 2-3 saatlik uykuyla giderim.
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umut_baris 4 yıl
Küçük yaşta çocuğa verici takmak bu bildiğin. İyi bir ebeveyn kendi çocuğunun düzenini bilir zaten.

Bu, işi bahane edip tembellik yapanlar için tasarlanmış.


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doctor_bey 4 yıl
Cihaz şıkmış ama yapacağı işi Türkiyede pek takan olacağını düşünmüyorum
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