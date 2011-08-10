Silicon Power'dan 1 TB kapasiteli ve USB 3.0 destekli sabit disk: Diamond D05

Bilgisayarlarımızdaki yeni nesil anakartların USB 3.0 portuna ev sahipliği yapmaya başlamasıyla birlikte USB 3.0 desteğiyle gelen USB bellek, harici sabit disk ve kart okuyucu gibi ürünlerle daha sık karşılaşmaya başladık.

Tüketicilere birbirinden farklı veri depolama çözümleri sunan Silicon Power firması, ihtiyaçlara göre 500 GB, 640 GB, 750 GB, 1 TB kapasite seçeneklerine ve USB 3.0 desteğine sahip 2.5-inç'lik taşınabilir sabit diskler hazırladı. Firmanın Diamond D05 olarak isimlendirdiği sabit disk ailesi, 124.8 x 74.8 x 13.6 mm boyutlarında ve yaklaşık 155 gram / 205 gram (1 TB'lık model için geçerli) ağırlığında tasarlanmış. Sabit disklerin dış yapısının sağlam olduğu kadar çizilmeye karşı dayanıklılığı dile getiriliyor.

USB 3.0 teknolojisi sayesinde saniyede 5 Gbit'e varan veri aktarım hızına olanak tanıdığı ifade edilen taşınabilir sabit disklerin fiyatıyla ilgili bilgi ise bulunmuyor.



http://www.silicon-power.com/product/product_detail.php?main=19&sub=71&pro=159&currlang=utf8&frist_menu=0