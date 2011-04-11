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SilverSone donanım tutkunları için hazırladığı yeni kasa modeli Raven RV03'ü duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,3b
1
20
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bir süredir yeni ağ depolama sunucusuyla gündemde olan SilverStone, donanım tutkunları için hazırladığı kasa modeli Raven'ın üçüncü jenerasyonunu duyurdu. Raven RV03 olarak isimlendirilen 235 x 522 x 570 mm boyutlarında ve 11.4 Kg ağırlığındaki Raven RV03'ün yapısında, 0.8mm kalınlığında çelik yapı kullanıldığı açıklandı.

Kule tipi tasarımı temel alan ve 90 derece açılı anakart yerleşimiyle fark yaratmayı başaran Raven RV03, geniş iç hacmi sayesinde Extended-ATX formundaki büyük anakartlara da ev sahipliği yapabiliyor. Renk olarak mat siyahın tercih edildiği kasa, 10 adet 3.5-inç ve iki adet 2.5-inç sürücü kullanımına olanak tanıyor.

Agresif tasarım özellikleri dikkatleri üzerine çekmeyi başaran kasada, 1200 devir/dakika hızında çalışan 180mm çapında iki fana yer verilirken, farklı anakart yerleşiminden ötürü fanların alt kısma konumlandırıldığını görüyoruz. Üzerinde iki adet USB 3.0 portu da bulunan Raven RV03, 18 Nisan'da 140$ seviyesinden satışa sunulacak.


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thequaresma 8 yıl
redbloodedman
Ön taraf tamamen kapalı. Yukarı kısımda hava dolaylı yoldan çıkıyor. Kasa içi soğutma konusunda şüphelerim oluştu. Garip bi kasa olmuş:)

silverstone markası kasa soğutma konusunda çok çok iyi bir markadır. markanın fanlarına biraz göz atarsan kasa da düşüneceğin en son şeyin soğutma olduğunu göreceksin :)
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Hadrian 8 yıl
Silverstone'un dikey tasarımının en büyük avantajı zaten soğutma ısınan hava yükselir mantığını çok güzel uygulamaya dökmüşler. bu tip kasaların performansını merak edenler aşağıdaki incelemeye bakabilirler.

pclabs.com.tr/...

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murat.nur 8 yıl
RV02 ve RV03 kasa iç tasarımında azımsanmayacak farklılıklar var. expreview.com/... expreview.com/...
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Eşref_37 8 yıl
Ön panel daha güzel olabilirdi bence.
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murat.nur 8 yıl
RV02 ve RV03 iç tasarımında azımsanmayacak kadar farklılık var. expreview.com/... expreview.com/...
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ThE LoSt 8 yıl
Raven RV03 diğer modellere göre bana daha bir hoş geldi..
bakalım fiyat ne durumda olucak..
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Hush 8 yıl
en performanslı kasa olucaktır tabi ki =)
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Varminaard 8 yıl
psu ön tarafamı yerleştiriliyor.. öyleyse güc kablosu ön tarafa nasıl takılacak.. geniş bir inceleme olursa iyi olur ..
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DH Misafiri 8 yıl
deneme
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redbloodedman 8 yıl
Ön taraf tamamen kapalı. Yukarı kısımda hava dolaylı yoldan çıkıyor. Kasa içi soğutma konusunda şüphelerim oluştu. Garip bi kasa olmuş:)
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damn2u 8 yıl
Daha detaylı görmek lazım, fiyatı makul olursa alıcıları raven 1-2'den daha fazla olacağı kesin.
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MÜŞAVİR 8 yıl
Ön taraf kapalı olsada zaten anakart 90c açılı yerleşeceğinden alttan alacağı hava soğutma için yeterli olacaktır sanırım. İlk önceleri anakartın bu şekilde yerleşimini yadırgamıştım ama sonradan daha kullanışlı olacağını farkettim. Arka panele ulaşım daha kolay olur, belki biraz kablo kirliliği yaratır o ayrı mevzu. Yani her güzelin bir kusuru oluyor arkadaş.
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Mckhan 8 yıl
Extended-ATX formundaki büyük anakartlara da ev sahipliği yapabiliyor



fanlarda 150cfm diye biliyorum bakalım akortek kaç liradan getiricek kasayı
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