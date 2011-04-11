SilverSone donanım tutkunları için hazırladığı yeni kasa modeli Raven RV03'ü duyurdu

Bir süredir yeni ağ depolama sunucusuyla gündemde olan SilverStone, donanım tutkunları için hazırladığı kasa modeli Raven'ın üçüncü jenerasyonunu duyurdu. Raven RV03 olarak isimlendirilen 235 x 522 x 570 mm boyutlarında ve 11.4 Kg ağırlığındaki Raven RV03'ün yapısında, 0.8mm kalınlığında çelik yapı kullanıldığı açıklandı.

Kule tipi tasarımı temel alan ve 90 derece açılı anakart yerleşimiyle fark yaratmayı başaran Raven RV03, geniş iç hacmi sayesinde Extended-ATX formundaki büyük anakartlara da ev sahipliği yapabiliyor. Renk olarak mat siyahın tercih edildiği kasa, 10 adet 3.5-inç ve iki adet 2.5-inç sürücü kullanımına olanak tanıyor.

Agresif tasarım özellikleri dikkatleri üzerine çekmeyi başaran kasada, 1200 devir/dakika hızında çalışan 180mm çapında iki fana yer verilirken, farklı anakart yerleşiminden ötürü fanların alt kısma konumlandırıldığını görüyoruz. Üzerinde iki adet USB 3.0 portu da bulunan Raven RV03, 18 Nisan'da 140$ seviyesinden satışa sunulacak.