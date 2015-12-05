Singapur Üniversitesi'nden kişisel hava aracı: Snowstorm

Toplu taşımaya yönelik havacılık sektörü günümüzde inanılmaz gelişmiş durumda. Ancak bilim adamları bunu kişisel seviyeye indirmek adına çalışmalarına devam ediyor ve bu yarışa hazırladıkları çalışır prototip ile Singapur Üniversitesi öğrencileri de katılıyor.

Snowstorm ismine sahip olan kişisel hava aracı, Singapur Üniversitesi'nin öğrencilerini temiz eğlence aracı üretme amacıyla yarıştıran bir dönem sonu projesi kapsamında ortaya çıkmış durumda. Karbon fiber, kevlar ve alüminyumdan üretilen büyük gövdesinde 24 adet elektrikli pervane motoru yer alan Snowstorm, bu altyapısı ie 70 kg'lık bir pilot ile beraber beş dakika boyunca havada kalabiliyor ve dikey olarak iniş ile kalkış gerçekleştirebiliyor.

Pilot tarafından ya da yerdeki başka bir kişi tarafından kontrol edilebilen Snowstorm, hazırlanan birçok otonom özelliği sayesinde de kendi başına belirli rotaları takip edebiliyor ya da yüksekliğini koruyabiliyor. Yastık diyebileceğimiz altı adet ayak bölümüyle olabilecek en yumuşak iniş sistemlerinden bir tanesiyle gelen hava aracı, katlanarak çok daha rahat taşınabilir bir hale getirilebiliyor ve belirtildiği kadarıyla elektronik kontrol ve stabilizasyon sistemleri de öğrenciler tarafından tasarlanıyor.

Prototip aşamasındaki çalışmaları devam eden Snowstorm, gerçeğe dönüşebilecek yapısıyla büyük gelecek vaadediyor. Aracın şimdilik oldukça kısıtlı olan hareket kabiliyetini aşağıda görebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/12/04/snowstorm-personal-flying-machine-lifts-off-in-singapore/