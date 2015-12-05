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Singapur Üniversitesi'nden kişisel hava aracı: Snowstorm

Teknoloji dünyası bilim kurgu filmlerinin de katkısıyla kişisel ulaşım aracı üretme amacına emin adımlarla ilerliyor. Yeni bir örnek öğrencilerin hazırlamış olmasıyla dikkat çekiyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Singapur Üniversitesi'nden kişisel hava aracı: Snowstorm

Toplu taşımaya yönelik havacılık sektörü günümüzde inanılmaz gelişmiş durumda. Ancak bilim adamları bunu kişisel seviyeye indirmek adına çalışmalarına devam ediyor ve bu yarışa hazırladıkları çalışır prototip ile Singapur Üniversitesi öğrencileri de katılıyor.
Snowstorm ismine sahip olan kişisel hava aracı, Singapur Üniversitesi'nin öğrencilerini temiz eğlence aracı üretme amacıyla yarıştıran bir dönem sonu projesi kapsamında ortaya çıkmış durumda. Karbon fiber, kevlar ve alüminyumdan üretilen büyük gövdesinde 24 adet elektrikli pervane motoru yer alan Snowstorm, bu altyapısı ie 70 kg'lık bir pilot ile beraber beş dakika boyunca havada kalabiliyor ve dikey olarak iniş ile kalkış gerçekleştirebiliyor.
Pilot tarafından ya da yerdeki başka bir kişi tarafından kontrol edilebilen Snowstorm, hazırlanan birçok otonom özelliği sayesinde de kendi başına belirli rotaları takip edebiliyor ya da yüksekliğini koruyabiliyor. Yastık diyebileceğimiz altı adet ayak bölümüyle olabilecek en yumuşak iniş sistemlerinden bir tanesiyle gelen hava aracı, katlanarak çok daha rahat taşınabilir bir hale getirilebiliyor ve belirtildiği kadarıyla elektronik kontrol ve stabilizasyon sistemleri de öğrenciler tarafından tasarlanıyor.
Prototip aşamasındaki çalışmaları devam eden Snowstorm, gerçeğe dönüşebilecek yapısıyla büyük gelecek vaadediyor. Aracın şimdilik oldukça kısıtlı olan hareket kabiliyetini aşağıda görebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/12/04/snowstorm-personal-flying-machine-lifts-off-in-singapore/ Yorum Yaz
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swat882 3 yıl en beğenilen Patren
patren

para verseler bile hayatda binmem makine bir kırırsa kafamı kopatır direk giyotin gibi

Yıl 1908
-------------
x: Abi Ford diye bir adam araba dediği birşey üretmiş, Atın cansız haliymiş, istediğin yere götürüyormuş
y: Ya abi bir kaza yapsan o demir yığını kafanı giyotin gibi koparır

????????
patrenpara verseler bile hayatda binmem makine bir kırırsa kafamı kopatır direk giyotin gibiYıl 1908-------------...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Erzsa 3 yıl
Şunu da izleyin bence
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Erzsa 3 yıl
gördüğüm en iyisi şu youtube.com/...
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muratkaya 3 yıl
Pilleri takınca o ağırlığı kaldırıp 2 saat de havada kalabilse işte o zaman devir değişir :)
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frostburn 3 yıl
bunun elektriksizini da vinci de yapmış ne var bunda hem onunkisi kablosuzdu :)
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teramit 3 yıl
Kesin ip var diyenleri haklı çıkaracak bir drone olmuş :) kablo sarkıyor alttan.
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Patren 3 yıl
para verseler bile hayatda binmem makine bir kırırsa kafamı kopatır direk giyotin gibi
1 Yanıt Yanıtla +2
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swat882 3 yıl Patren
patren

para verseler bile hayatda binmem makine bir kırırsa kafamı kopatır direk giyotin gibi

Yıl 1908
-------------
x: Abi Ford diye bir adam araba dediği birşey üretmiş, Atın cansız haliymiş, istediğin yere götürüyormuş
y: Ya abi bir kaza yapsan o demir yığını kafanı giyotin gibi koparır

????????
1 Yanıt Yanıtla +7
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