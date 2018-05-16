Siyah beyaz fotoğraflar renkleniyor

Google Fotoğraflar uygulaması yepyeni özelliklerle güncelleniyor. Yapay zekanın gücünü arkasına alan uygulama, kullanıcısını uğraştırmad tek tuşla siyah beyaz fotoğrafları renklendirebilecek.

Google'ın yapay zeka takviyesiyle güncellediği Fotoğraflar uygulaması, suya sabuna dokundurmadan siyah beyaz fotoğraflarımızı renklendirebilecek. Sadece bu da değil çok sayıda önemli güncelleme alan Google Fotoğraflar hakkında her şey videomuzda.