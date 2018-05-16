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Siyah beyaz fotoğraflar renkleniyor

1 yıl
5,5b
1
Diğer Yazılım
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google Fotoğraflar uygulaması yepyeni özelliklerle güncelleniyor. Yapay zekanın gücünü arkasına alan uygulama, kullanıcısını uğraştırmad tek tuşla siyah beyaz fotoğrafları renklendirebilecek.
Google'ın yapay zeka takviyesiyle güncellediği Fotoğraflar uygulaması, suya sabuna dokundurmadan siyah beyaz fotoğraflarımızı renklendirebilecek. Sadece bu da değil çok sayıda önemli güncelleme alan Google Fotoğraflar hakkında her şey videomuzda. 

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sis651 1 yıl en beğenilen
Bir görüntüyü siyah beyaza çevirip, bu Google şeysinden tekrar renkliye çevirelim. Bakalım sonuç orijinale ne kadar benzeyecek...
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alaz1903 1 yıl
Çektiğiniz dökümanı otomatik olarak düzenleyen Microsoft Office Lens uygulaması yıllardır mevcut ve yıllardır dökümanları dijital ortama aktarmak için tarayıcı kullanmıyorum. Google'ın da bunu keşfetmesi güzel olmuş.
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Extreme Victory 1 yıl
O degilde, cekimi utuylemi yaptin @fx57
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defected 1 yıl
yıllardır yapılan birşey bu zaten
google yeni mi keşfetmiş?
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sis651 1 yıl en beğenilen
Bir görüntüyü siyah beyaza çevirip, bu Google şeysinden tekrar renkliye çevirelim. Bakalım sonuç orijinale ne kadar benzeyecek...
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intel7mix 1 yıl
Renkli çekilmiş fotoğrafı neden siyah beyaz yapmak istersiniz ki. Birazda artık imkanlarımızın suyunu nasıl çıkartırız noktasına getirmeye başlamışlar
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efyavas 1 yıl
Böyle bir şeyin olması hoş. Ama bence eski fotoğraflar eskiyken daha güzel
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likeablex 1 yıl
Bunu yapan uygulamalar vardı aslında. Entegre olması güzel sonuçta...
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paldov 1 yıl likeablex
ozne haric diger kisimlari siyah beyaz duzgun uygulama biliyormusunuz?
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