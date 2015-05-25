Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sızan Windows 10 önizleme sürümünde önemli değişiklikler göze çarpıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,8b
1
23
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sızan Windows 10 önizleme sürümünde önemli değişiklikler göze çarpıyor
Microsoft, Windows 10 lansmanı öncesinde Insider programına yönelik olarak önizleme sürümleri dağıtmaya devam ederken, henüz dağıtılmamış önizleme sürümlerinin de sızıntıları devam ediyor. İnternete sızdırılan 10125 yapı numaralı son önizleme sürümü Microsoft Edge tarayıcısında ve ikon paketlerinde değişiklikler yapıyor. 

Microsoft Edge tarayıcısı tarafında yapılan değişikliklerden birisi tam ekran içeriklerin gerçek bir tam ekran penceresinde oynatılması. Daha önce içerikler tam ekran olarak Edge tarayıcısının kendi penceresinde oynatılıyordu ve YouTube gibi servislerde uyum sorunu ortaya çıkıyordu. 

Diğer değişiklik Ayarlar panelinin iki kısma ayrılması. İlk kısımda anasayfa adresi, okuma modu, geçmişi temizleme gibi sık kullanılan kısayollara erişim sağlanırken, ikinci kısımda gelişmiş ayarlar yer alıyor. Ayrıca yeni bir Pin ile Ayarlar paneli gezinti halinde iken de açık kalabiliyor. 

İkon tarafında ise klasör, sürücü, Dosya Gezgini, Bilgisayar, Ağ ve Denetim Masası daha sade bir görünüme kavuşurken, önizleme kullanıcılarının da oldukça beğenisini kazandığı belirtiliyor. 

10125 sürümünün önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor. Artık son sürümler olarak görebileceğimiz bu yapılarda asıl lansman öncesi pek çok önemli hatanın giderildiği ve performansın iyileştirildiği dikkatlerden kaçmıyor. 
 
Sızan Windows 10 önizleme sürümünde önemli değişiklikler göze çarpıyor

http://www.neowin.net/news/microsoft-has-updated-the-icons-in-windows-10-build-10125 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Şeker Hapı 4 yıl en beğenilen tasanmt20
tasanmt20
Adam gibi tarayıcı yapsınlarda oda yeter. Şu anki hali zaten berbat.
uydunetinternet.livejournal.com/...

Böyle saçma saçma yorumları görünce kalitenin düştüğünü düşünmeye başlıyorum. Nedir yani bu yorum, habere mi yapılmış Spartana mı yapılmış, neye yapılmış altına da alakasız bir link koyulmuş amacın rastgele yorum yapıp sayfana tıklattırmaksa açık açık yaz uğraştırma kimseyi
tasanmt20Adam gibi tarayıcı yapsınlarda oda yeter. Şu anki hali zaten berbat.uydunetinternet.livejournal.com/...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 4 yıl Guest-BE73ABCD2
pcoyundelisi
Windows 7 nin üstünde gelen internet explorer 8 tarayıcısıyla 5 dakika internete girsem hemen tarayıcı donup çöküyor. Böylesine harika bir tarayıcıyı nasıl yapmayı başardılar acaba..

Güncellemeyi hiç denedin mi..
pcoyundelisiWindows 7 nin üstünde gelen internet explorer 8 tarayıcısıyla 5 dakika internete girsem hemen tarayıcı donup çöküyor. Böylesine ...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
karayulun 4 yıl
sözde 5 gb alana bile kurulabiliyor idi. bakalım kaç gb kalıp ile sunulacak. win 7 32 bit 2.25 gb, win7 64 bit 2.80 gb, win 8.1 64 bit 3.5 gb idi. google, apple ve microsoft ardından veri hırsızı microsoft olarak bakalım sözlerini tutacaklar mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-9978C176-E 4 yıl
evet windows 10 çıkmasına 1 ay (29 temmuz) kala orjinal w7 ve w8 sahip olanlar için ücretsiz w10 geçiş rezervasyonları başladı,

sizlerde geçmek istiyor ama orjinal windows kullanmıyorsanız buyrun, tamıtamına 1 ay öncesinden rezervasyon için fırsat sizlere,

hem orjinal windowsunuz olacak hemde ücretsiz w10 geçebileceksiniz,

korsana son, isteyen herkes bu fırsattan yararlanabilir,

konuyu w8 başlığı altında açtım....

forum.donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 4 yıl
Güç tasarrufu modunda Spartan acayip kasılıyor bazen. IE'de 9. sürümden beri olan sekme işlemlerindeki anlam veremediğim aksamalar ve yavaşlıklar Spartan'da da mevcut maalesef.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Teknik Sürüm ile final Sürümü ayırt edemeyen Arkadaşlara buradan selam yolluyorum:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
broodofqueen 4 yıl
Sanki Bana Pele
Beyler askerlik nedeniyle çok arastiramadim. Windows 8.1 sürümlerini kullananlar otomatik olarak ücretsiz 10a geçiş yapabilecek mi?

İlk sene geçiş ücretsi, doğrudur.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sanki Bana Pele 4 yıl broodofqueen
broodofqueen
Sanki Bana Pele
Beyler askerlik nedeniyle çok arastiramadim. Windows 8.1 sürümlerini kullananlar otomatik olarak ücretsiz 10a geçiş yapabilecek mi?

İlk sene geçiş ücretsi, doğrudur.

O zaman Eylül ayında geçebilirim sıkıntı yok yani. Peki bende lisanslı sürüm var ancak Industry Pro sürümü mevcut. Dreamspark ile almıştım. Onunla da geçiş yapabilecek miyim acaba?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sanki Bana Pele 4 yıl
Beyler askerlik nedeniyle çok arastiramadim. Windows 8.1 sürümlerini kullananlar otomatik olarak ücretsiz 10'a geçiş yapabilecek mi?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SysEdit 4 yıl Sanki Bana Pele
Lisanslı ise geçiş yapabileceksin...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asaltek 4 yıl
bu yazılımı linux culara vereceksin, öttürürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
broodofqueen 4 yıl
Windows Explorer(İnternet Explorer değil) sıkıntılı. Sağda bilgi gösterimi veyahut önizleme göstermek için çok yoruyor kendini. Hele hele dosya ağ üstünde ise tıkladığınız an exploerer kilitleniyor. Başlat menüsü ve arama halen çok kasıyor, Cortana zaten yok. Oyun performanslarında aşırı bir değişim yok sadece büyük güncellemelerden sonra işletim sistemi oyun modunda grafik işlemci seçerken sıkıntı yaşıyor(Cihazımda 2 ekran kartı mevcut, birisi performans için NVidia birisi günlük kullanım için Intel. İşletim sistemi kullandığınız programa göre bu ikisi arasında geçiş yapar). Neticede sorunun temeli grafik sürücüsü ama sonuçta can sıkıcı bir durum. Son sürümde ÇALIŞAN Windows 8 programlarının bir kısmı da çalışmaz hale geldi, ve kaçınılmaz son, 2-3 kere mavi ekrana düştüm...

Bunları bilerek bu programa dahil olduk, bunları biz yaşayalımki başkaları yaşamasın, doğrudur. Kimse bana zorla kurdurmadı Preview Edition'u amma.... Aması şu; ben Yosemite beta programına da katıldım... Ne çakılma, ne program çalışmaması, sistemin temelinde hiç sorun yoktu. Tüm sorunları (1-2 kere) arayüzde yaşadım, adamların betası bile o anki mevcut Windows 8'den daha sağlamdı. İster istemez kıyaslıyor insan. OSX'den Windows'a il geçtiğimde dedimki "Bak bu sefer yapmışlar".. Taki bugüne kadar, uzun süre kullanınca OSX öncesi dönemdeki karın ağrılarımı hatırladım tekrar. Umarım tam sürümde tüm bu sorunlar aşılır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 4 yıl
Belirli bir yildan onceki donanimlara destek vermese iyi olacak..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagdas70 4 yıl WB
Zaten zaman geçtikçe donanım yetersiz hale geliyor. Örneğin win 10 ile dx12 gelecek ama eski ekran kartı olanlar faydalanamayacak.

Bazı donanımlarında win 10 driverları çıkmayacak. Onlarda win 10'a geçemeyecek.

Bu yüzden zaten kendiliğinden yeni güncellemeleri alamayacaklar.

Yani sonsuz güncelleme veya destek diye bir şey söz konusu olamayacak. Tabi o cihazlar için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cenkay KESER 4 yıl
Sızan iso ile temiz kurum yaptım hiç hata görmedim şimdiye kadar. 10122'de çk sorun giderilmişti ama hala vardı baya hata bununla birlikte tam anlamı ile kararlı hale gelmiş denebilir.
Tek sorun ilk betalar da olduğu gibi sistem çok fazla güç tüketiyor, sanki bilgisayar hep en yüksek performans modunda gibi çalışıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yoksulseytan22 4 yıl
Google, Facebook ve Apple gibi şirketlerde gelecek vaat eden yeni küçük projeleri satın almaya başlayınca Microsoft un yıllardır proje sömürgeciliğine darbe vuruldu. O yüzden Microsoft, alın teri işine yine dört elle sarılmaya başladı. Çalış Microsoft çalış ki bizde faydalanalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 4 yıl
Kurdum kullanıyorum 4-5 saattir bi sıkıntısını görmedim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5786 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşletim Sistemleri, Windows
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Uygulama Haber : Haftanın En İyi Android Uygulamaları - 25 Mayıs 2015 4 yıl CepKask ile ilgili bilmeniz gerekenler bu videoda! "Kırık ekranlar artık sorun değil" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim