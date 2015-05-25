Sızan Windows 10 önizleme sürümünde önemli değişiklikler göze çarpıyor

Microsoft, Windows 10 lansmanı öncesinde Insider programına yönelik olarak önizleme sürümleri dağıtmaya devam ederken, henüz dağıtılmamış önizleme sürümlerinin de sızıntıları devam ediyor. İnternete sızdırılan 10125 yapı numaralı son önizleme sürümü Microsoft Edge tarayıcısında ve ikon paketlerinde değişiklikler yapıyor.





Microsoft Edge tarayıcısı tarafında yapılan değişikliklerden birisi tam ekran içeriklerin gerçek bir tam ekran penceresinde oynatılması. Daha önce içerikler tam ekran olarak Edge tarayıcısının kendi penceresinde oynatılıyordu ve YouTube gibi servislerde uyum sorunu ortaya çıkıyordu.





Diğer değişiklik Ayarlar panelinin iki kısma ayrılması. İlk kısımda anasayfa adresi, okuma modu, geçmişi temizleme gibi sık kullanılan kısayollara erişim sağlanırken, ikinci kısımda gelişmiş ayarlar yer alıyor. Ayrıca yeni bir Pin ile Ayarlar paneli gezinti halinde iken de açık kalabiliyor.





İkon tarafında ise klasör, sürücü, Dosya Gezgini, Bilgisayar, Ağ ve Denetim Masası daha sade bir görünüme kavuşurken, önizleme kullanıcılarının da oldukça beğenisini kazandığı belirtiliyor.





10125 sürümünün önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor. Artık son sürümler olarak görebileceğimiz bu yapılarda asıl lansman öncesi pek çok önemli hatanın giderildiği ve performansın iyileştirildiği dikkatlerden kaçmıyor.

http://www.neowin.net/news/microsoft-has-updated-the-icons-in-windows-10-build-10125