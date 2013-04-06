Skullcandy, Crusher isimli yeni kulaklık modelini satışa sundu





Farklı kullanım amaçları için ürettiği kulaklık modelleri ile tanınan Skullcandy firması, Crusher ismini verdiği yeni kulaklık modelini satışa sundu.





Kullanıcılara derin ve yüksek bass sunmak için geliştirilmiş bir model olan Skullcandy Crusher, öncelikle oldukça şık, kulakları tam olarak özel yalıtımıyla kapatan ve katlanabilir bir gövde yapısına sahip. Teknik olarak kulaklık, derin baslar için 40mm REX40 ve Sensation55 sürücülere, AA pil ile çalışan dahili Class D amplifikatöre, 20-20kHz frekans tepki aralığına, 32 ohm empedans değerine ve 5.83x3.35x8.89-inç boyutlara sahip.

Kullanıcılara otomatik açılma/kapanma özelliği ve ayarlanabilir bass kontrolü sağlayabilen Skullcandy Crusher kulaklık modelinin, bağlantı kablosu çıkartılabiliyor ve dahili mikrofon ile telefon görüşmeleri de yapılabiliyor.





Beyaz, siyah ve kırmız renk seçeneği ile 99,95$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinde satın alınabilen Skullcandy Crusher hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.









http://www.skullcandy.com/crusher#buyNow