SkyRC NC2500 pil şarj cihazı akıllı telefonlar ile bağlantı kurabiliyor





Devamlı pil satın almak yerine şarj etmek suretiyle uzun ömürlü bir kullanım sunan şarjlı piller, çok uzun süredir gündelik hayatımızda varlığını sürdürüyor. Bugüne kadar dolum hızı ve enerji konusunda önemli aşamalar kaydeden şarjlı pil konsepti artık akıllı telefonlara da bağlantı sunuyor.





Bluetooth üzerinden kurulan bağlantı piller yoluyla değil, pil şarj cihazı vasıtasıyla kuruluyor. SkyRC NC2500 şarj cihazı modeli iPhone uygulaması ile telefona bağlanırken, pillerin şarj durumunu takip etmenizi ve hangi pilin ne kadar seviyede doldurulacağını belirleyebilmenizi sağlıyor. Ayrıca şarj işlemi tamamlandığında uyarı sesleri ile bildirim veriliyor.





Şarj cihazında yer alan entegre LCD panelde de bu değerleri takip edebilmek mümkün. Cihaz 4 adet AA veya AAA pil şarj edebiliyor. Ürünün fiyatı ise 105$.

http://www.ubergizmo.com/2013/09/this-battery-charger-gives-control-over-batteries-using-your-smartphone/