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SkyRC NC2500 pil şarj cihazı akıllı telefonlar ile bağlantı kurabiliyor

5 yıl
2,1b
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16
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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SkyRC NC2500 pil şarj cihazı akıllı telefonlar ile bağlantı kurabiliyor

Devamlı pil satın almak yerine şarj etmek suretiyle uzun ömürlü bir kullanım sunan şarjlı piller, çok uzun süredir gündelik hayatımızda varlığını sürdürüyor. Bugüne kadar dolum hızı ve enerji konusunda önemli aşamalar kaydeden şarjlı pil konsepti artık akıllı telefonlara da bağlantı sunuyor.

Bluetooth üzerinden kurulan bağlantı piller yoluyla değil, pil şarj cihazı vasıtasıyla kuruluyor. SkyRC NC2500 şarj cihazı modeli iPhone uygulaması ile telefona bağlanırken, pillerin şarj durumunu takip etmenizi ve hangi pilin ne kadar seviyede doldurulacağını belirleyebilmenizi sağlıyor. Ayrıca şarj işlemi tamamlandığında uyarı sesleri ile bildirim veriliyor.  

Şarj cihazında yer alan entegre LCD panelde de bu değerleri takip edebilmek mümkün. Cihaz 4 adet AA veya AAA pil şarj edebiliyor. Ürünün fiyatı ise 105$. 

http://www.ubergizmo.com/2013/09/this-battery-charger-gives-control-over-batteries-using-your-smartphone/ Yorum Yaz
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uA006 5 yıl en beğenilen
cihazın kendi ekranından pillerin durumunu görebiliyorsk telefona niye bağlıyoruz? kaldı ki görmesek ne olacak? saçma sapan işler.

şimdi "apple sektöre yön veriyor"cular gelir.
cihazın kendi ekranından pillerin durumunu görebiliyorsk telefona niye bağlıyoruz? kaldı ki görmesek ne olacak? saçma sapan işler.şimdi "apple sekt...
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DH Misafiri 5 yıl
Uyduyla bağlantı kurup şarjımı uzaydayken dolu olup olmadığını öğrenebiliyormuyum? Malüm sabah gidiyoruz akşam geliyoruz. Lazım yani.
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selcuk20 5 yıl
Tamam iyi güzel alet ama bu fiyatla hiçbir albenisi kalmıyor. Cihazın ömrü boyunca kullanacağınız pillerin maliyetini hesap etseniz daha ekonomik olur.
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suluuguru 5 yıl
Niye alayım ki böyle bir şey ne işe yarayacak,
bağlansa ne olacak, bağlanmasa ne olacak?
Pil şarj cihazı ile pil şarj ederiz, bir şeylere bağlanmasını beklemeyiz.
Rastgele olmasın,ben ciddi bir şekilde pil şarjı yapmak istiyorum dersek,
ATABA-908 ya da ATABA-998 şarj cihazı alırız, işimizi görürüz.
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MxFxOx 5 yıl
şarj cıhazlarının da akıllısı yolda
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777_E 5 yıl
Açıklamadan ürün sanki sadece ios cihazları ile çalışıyormuş gibi anlaşılıyor. Lakin android cihazları ile de çalışıyormuş. Düzeltme yapılırsa memnun olurum.
play.google.com/...
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mesincır 5 yıl
Şarj cihazı basit birşey aslında. Bunların amacı daha karmaşık hale getirip fazladan para kırpmak.
Gerekli mi gereksiz mi mühim değil.
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xxxone 5 yıl
pc ekranından da görülebilmeliydi.
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H34RTL3SS 5 yıl
belki zengin 3. dünya ülkelerinde numune olarak gösteriş olarak bikaç kişi alır "belki!!!"
ama bu cihazı üreten firmada bile telefon ile kullanan biri çıkmaz anca kablosuz mausun klavyenin pillerini standart makinalarda olduğu gibi takar yeşil olunca söker :)
neyse yiğidi öldür ama hakkını yeme demişler. en azından uğraşıyorlar uğraşanların yolunu açıyorlar
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DaRKFoRCeS 5 yıl
pillerin durumunu görürken telefon şarj harcamayacakmı.
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EKONOMI$T 5 yıl DaRKFoRCeS
masculine
pillerin durumunu görürken telefon şarj harcamayacakmı.




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Crowlee 5 yıl
Bayılırım böyle teknolojik aletlere. Ama çok tuzlu. Bizde en az 250 lira olur.
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umtkrhn 5 yıl
yaniii, ne gereksiz bir haber, hele donanimhaber gibi bi sitenin anasayfasını meşgul edecek ne gibi bi değeri varki bu içi boş haberin..? alet pilleri doldururken benim telefonun daha çok sarjını bitirecek bluetootle ile bağlıyken..
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