Snapdragon 800 - Adreno 330 oyun performansı ve fazlası özel video

Bu sene Moskova'da gerçekleştirilen Innovation Qualcomm 2013'te hem mobil dünyanın ve akıllı cihazların geleceği hakkında bilgi aldık hem de Snapdragon 800 işlemcili tablet ile yeni nesil oyunları Full HD çözünürlükte test etme şansı bulduk.

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