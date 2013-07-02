Snapdragon 800 - Adreno 330 oyun performansı ve fazlası özel video

Genel Yayın Yönetmeni
kloveangel
iyi diyosnda teknoloji bu hızla gelişmeseydi elimizde telsiz telefonlar olurdu hala
|Arkadaşlar telefon oyun için neden alınmaz illa oyun konsolu mu isteriz bunun için? Belki yanında taşıyabileceği bir platform isteniyor. Şimdi PSP diyeceksiniz belki ama olmuşken diğer işleri de yapsın demiş olabilirler. Ben böyle değilim ama bence saygı duyulması gerek.
|Telefonda bana oyun oynamak çok rahat vermiyor bilmem size verirmi ama arada Minion Rush tarzı oyunlar oynuyorum sonrada çıkıyorum 5 dk filan oynuyorum sonra sıkıyor he diyiceksiniz oyun yüzünden arcade bir oyun evet ama diğer oyunların kontrolleri hiç rahat değil elinizi zor duruma düşürmek için birebir mesela modern combat oynarken aldığınız keyif cod oyarken aldığınız keyif ile eşitmi? O yüzden telefonda çok oyun oynama taraftarı değilim ona 2.000 vereceğinize adam gibi bir pc + konsol alırsınız yapmayın arkadaşlar telefonun amacı alo demek,arada mail bakmak mesaj atmak vs dir onuda 600 tllik telefon paşa paşa yapar(Like a BOSS)
|Telefonu elbette oyun oynamak için almıyoruz ama almışken oynayabilmeyi de istiyoruz. Eğer oyun isteseydik PS3 veya xbox a yönelirdik. Oyunlar boş zaman değerlendirmesidir. Bazen oyunlar o kadar çok sarıyor ki 2 saat boyunca oynayabiliyorum. Haa evde oyun konsolum yok o ayrı. Oyun açlığımı ipod ile gideriyorum :(
|Beyler Videodaki Dövüş Oyunu İle Sondaki Rpg Tarzı Oyunların İsimleri Neler Rica Etsem ?
|İyi optimize edilmiş yüksek seviye oyunları mevcut s4 pro ve Snapdragon 600 / adreno 320 kombinasyonuyla gayet iyi full çözünürlükte oynayabilirsiniz. Maalesef iyi optimize edilmemiş oyunlar yanıltıcı oluyor.
SD 800 sizi yanıltmasın. önümüzdeki en az 1-1.5 yıl boyunca kullanıcı deneyiminde fark yaratmayacaktır. Enerji tüketimi dışında pek gerekli değil şu an. En son çıkanı almazsam ölürüm hastalığına yakalanan arkadaşlar bunları dikkate almasa da olur. Her 6 ayda bir yeni cihaz alabilirsiniz.
|başlık ve içerik uyumsuz olmuş.
|%75 daha hızlı dolan pil acaba %? daha hızlı boşalır ???
|Daha önce sony nokia microsoft türkiye yöneticilerinin videolarını da izledim. Bizdeki yöneticiler hiç yönetici gibi durmuyor yada bana öyle geliyor. Cihazları tanıtırken sanki benden sonra haber almış yada broşürden okumuş gibi...
Tipler de boğaziçi mezunuyum X firmasının Ceosuyum ama evde TV yi kumandadan bile kapatamam genelde fişi çekerim gibi......
onsos1100
İnsanların tipine bakarak mı yorum yapıyorsunuz? Ben konuşmasına bakarım ve gayet düzgün, akıcı ve anlaşılır konuşuyor.
onsos1100
Arkadaş bir bitmediniz.
Barış Bey yerini hak eden ender yöneticilerdendir ki videoda da olayı herkesin anlayabileceği dilde açık bir şekilde anlatmış. Burası başına eşini dostunu getirebileceğin bir şirket değil Qualcomm ve seçtikleri her adam zaten kaç tane elemeden geçiyordur kim bilir.
Snapdragon 800'e gelirsek eğer Batman akıcı çalışıyorsa gerisi yalandır. Real Racing 3'ün ne kadar optimizasyon özürlü bir oyun olduğunu net bir şekilde görmüş olduk. S4 kullanıcısıyım bende takılmalar var arkadaşımda Xperia Z var onda da yalan çalışıyor.
ogkasa
+1... hocam katılıyorum.. o saydığınız oyunların her birini bir hevesle almış biri olarak maalesef olmuyor.. ekran ne kadarda büyük olsa işlemci ne kadar hızlı oyunda ne kadar güzel olsada olmuyor.. ne zaman modern combatı telefonumda oynayayım diye bir hevesle açsamda 10 dk sabredip oynayamıyorum.. oyun cihazında fiziksel tuş şart.. o yüzden s3'ümü daha çok internet için kullanıp oyun içinse vita ve ps3 ümle yola devam ediyorum...
|Telefonda ne bilim batman,Real Racing, spiderman, Real football,modern combat 4 gibi oyunları oynarken cidden zevk alıyomusunuz. Şahsen ben o tarz oyunları 3 5dk oynayabiliyorum bazen ve oynamasamda eksikliğini pek hissetmiyorum ve Bi kaç gün o oyunu açmıyorum bile hatta hiç açmıyorum desem yeridir. Siz saatlerce bu tarz oyunları oynayabiliyomusunuz? Eğer oynayamıyosanız nedir bu donanım merakınız cidden anlaşılır gibi değil. Telefonlar oyun konsolu değil ve olmicakta. Ancak ileride telefonları tv ye, telefonlara da kol bağlayıp oyun oynayabilecek duruma gelirsek hak veririm fakat bunun için önce bataryalar geliştirilmeli. Şuan bnm için en güzel telefon oyunları angry birds, cut The rope tarzı ufak sürükleyici ve oynanabilirliği rahat ve yüksek olan oyunlar.
|qualcom sevdiğim bir marka. en azından mobil tarafta nvidia'dan daha iyi işler çıkarıyorlar..
Ama sanırım videonun sonunda da anladığım kadarıyla vakit oldukça dardı ve o süre zarfında elinizden gelen en iyisini yapmışsınız. Video için teşekkürler.