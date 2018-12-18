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Snapdragon 855 ve 12gb RAM'li canavar: Lenovo Z5 Pro GT

5 ay
21,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Karşınızda dünyanın en güçlü Android telefonu. Lenovo'nun yeni amiral gemisi Z5 Pro GT, akıllı telefon dünyasında ilk defa Snapdragon 855 ve 12GB RAM ile geliyor. Detaylar ve fiyatlar videomuzda.
Lenovo'nun yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli, Snapdragon 855 ve 12GB RAM'i ilk donanımı en güçlü Android telefon olarak çıktı karşımıza. Detayları bu videoda anlattık 

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12 Angry Men 5 ay en beğenilen nedensiz07
nedensiz07
Yetmez... Watsapp'tan mesaj gönderip instagram'a girmek için 48 Gb ramli telefon istiyoruz!!!

Sana katılmıyorum, teknoloji böyle gelişiyor işte. Elimizdekiyle yetinseydik teknoloji yerinde sayardı.
nedensiz07Yetmez... Watsapp'tan mesaj gönderip instagram'a girmek için 48 Gb ramli telefon istiyoruz!!!Sana katılmıyorum, tek...
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3 Yanıt Yanıtla +11
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suhaksk 4 ay
Yine çok ucuz gelecekmiş kral olacakmış gibi reklamlar gelince fiyatı 5000TL+ olur
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Bloodin 5 ay
390 dolara SD 855, 6 GB Ram ve 128 GB hafıza, ekrandan parmak izi okuma, Amoled ekran, son teknoloji süper ötesi kameralar... Lenovo ya batmaya niyetlendi, ya da diğer üreticileri tarihe gömmeye :) Bu kadar iddialı bir fiyatlandırmayı Xiaomi ve Meizu bile yapmadı bugüne kadar, isterse bu cihazı şu anki kur ile 3000 TL'dan vergiler dahil Türkiye'ye Lenovo Türkiye garantili olarak sokar.
Tek sorunum 3350'lik batarya, o da yüksek hızlı, iyi bir şarj aleti ile egale edilir. Ayrıca görünûşe göre SD855 de zaten batarya dostu olacak gibi...
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DH Misafiri 5 ay
androidde hafıza büyüdükçe ram de artar ona buna ne gerek var demeyin . fikrime katılmıyorsanız da almayın zaten siz apple samsung kullanmaya devam edin. adamlar 12 gb ram 512 gb hafıza(ufs) ve 7 nm snapdragon işlemci full ekran(amoled) infrared yüz tanımalı kızaklı telefon yapıp bunu 6xx(660 gibi) dolara fiyatla satıyor . hala burda donanım anlatılmış deniyor . insan girdiği sitenin adını da bilmez mi ya
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Orodruin 5 ay
Aşırı teknik bilgi son kullanıcıya yaramaz. Bilmem ne çipinin bilmem ne nanometre olması, bilmem ne bataryasının bilmem ne kimyasal maddeden yapılmış olması, bilmem ne raminin bilmem kaç milyar transistör içermesi son kullanıcı için gerekli değil. Hatta aslına bakılırsa 12 gb ram filan da bir telefonda hiç gerekli değil. 4 gb'lık telefonda neyi yapamıyorsun da 12gb'lık telefona ihtiyaç duyuyor insanlar? Render filan mı alıyorlar ?
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onurkarci 5 ay Orodruin
Sen donanimhaberde olduğunun farkında değil misin? Burası kuruldu kurulalı teknik bilgi sunar ve sunmalı da. Yok efendim son kullanıcı anlamıyormuş, işine yaramazmış.. Reklam filmi çekmiyorlar, donanım anlatıyorlar burada.
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elektrontan 5 ay
Hepsi pazarlama. Java ücretli oldu artık. Yarın öbürgün markalar kendi işletim sistemlerini yapsın max 3GB olacak bakın görün. Gerek yok çünkü bu kadar kapasiteye.
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mdede80 5 ay
Okadar çok teknik bilgi veriyor ki uykum geliyor ve kapatıyorum videoyu. Mühendise göre değil sol kullanıcıya göre anlatım yaparsan daha faydalı olur. Bu şekilde inceleme yapma lütfen
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SONEKTRA 5 ay mdede80
Ben Erdi Özüağ ın fazla teknik özellik vererk yaptığı incelemeleri daha çok beğeniyorum. Zaten bütün diğer teknoloji kanalları pek teknik özellik vermiyor.
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cengizhan72 5 ay
evdeki bilgisayarım 4 gb
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fotifoti 5 ay
Windows 10 kurabilir miyiz :)
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deoks 5 ay
Yaşasın. Clash of clansı daha akıcı oynayabileceğim.
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DH Misafiri 5 ay
48 bile az ben 96 gb ram isterem
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