Snapdragon 855 ve 12gb RAM'li canavar: Lenovo Z5 Pro GT

Karşınızda dünyanın en güçlü Android telefonu. Lenovo'nun yeni amiral gemisi Z5 Pro GT, akıllı telefon dünyasında ilk defa Snapdragon 855 ve 12GB RAM ile geliyor. Detaylar ve fiyatlar videomuzda.

Lenovo'nun yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli, Snapdragon 855 ve 12GB RAM'i ilk donanımı en güçlü Android telefon olarak çıktı karşımıza. Detayları bu videoda anlattık