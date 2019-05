Solar Impulse 2 Atlas Okyanusu'nu geçerek büyük bir ilke imza attı

Yalnızca güneş enerjisinden faydalanarak dünya etrafında tam bir tur atmayı hedefleyen Solar Impulse 2'nin Atlantik Okyanusu'ndaki yolculuğu da sona erdi. Bu sabah saatlerinde İspanya şehri Seville'ye iniş yapan Solar Impulse 2 aynı zamanda %100 güneş enerjisiyle Atlantik'i geçmeyi başaran ilk uçak oldu.



Bundan üç gün önce ABD'nin New York eyaletinden kalkışa geçen Solar Impulse 2 ve pilotu Bertrand Piccard'ın yolculuğu tam 71 saat 8 dakika sürdü. Bu sürede 6795 kilometrelik çok uzun bir mesafeyi de geride bırakan uçak maksimum 8500 kilometrelik yüksekliğe çıkarken gündüzleri saatte ortalama 95 kilometre hızla hareket etti. Solar Impulse 2'nin gece saatlerindeki hızıysa saatte 60 kilometreydi.



Boeing 747'den daha büyük kanatlara sahip



Önceki versiyonuna göre çok daha büyük boyutlarda dizayn edilen Solar Impulse 2 tam 72 metre genişliğinde kanatlara sahip. Kanatlarındaki toplam 269.5 metrekarelik fotovoltaik güneş hücreleriyle büyük boyutlarını avantaja çeviren uçakta dört farklı 41kWh'lık lityum iyon pil bulunuyor. Gündüz saatlerinde güneşten elde ettiği enerjiyle uçağa güç sağlayan fotovoltaik hücreler aynı zamanda gece saatleri için de bataryalara enerji depoluyor.



Solar Impulse 2'yi kullanan iki pilot bulunsa da şu an için güç problemleri nedeniyle bu pilotlardan yalnızca birisi uçağın kokpitinde yer alabiliyor. Yolculuğun Atlas Okyanusu ayağında görev alan Bertrand Piccard ve diğer pilot André Borschberg uçağı değişmeli olarak kullanmaya devam ediyorlar. Atlantik'teki yolculuk Piccard'ın en uzun yolculuğu olsa da André Borschberg tam 117 saat 52 dakika süren 8924km'lik Nagoya-Hawaii yolculuğuyla en uzun süre uçuş yapan isim konumda bulunuyor.



"Atlantik uçuşu sembolikti"



Seville'ye iniş yaptıktan hemen sonra İngiliz gazetesi the Guardian'a konuşan pilot Piccard, ilginç açıklamalarda bulundu. Uçuşun Atlantik kısmının tamamiyle sembolik olduğunu belirten İsviçreli pilot,"Bu uçuş sembolikti; çünkü bugüne kadar hangi ulaşım aracı olursa olsun hepsinin amacı öncelikle Atlas Okyanusu'nu geçmekti. Atlantik'i geçen ilk vapur, ilk balon, ilk zeplin ve ilk uçak gibi Solar Impulse 2 de bunu başaran ilk güneş enerjili uçak oldu." ifadelerini kullandı.



İspanyol şehri Seville'den önce Hindistan, Myanmar, Çin, Japonya, Hawaii, Kaliforniya, Phoenix, Tulsa, Dayton ve Lehigh Valley'de iniş yapan Solar Impulse 2 son olarak Avrupa üzerinden Abu Dabi'ye ulaşarak dünya etrafındaki turunu tamamlayacak.



http://www.theverge.com/2016/6/23/12011662/solar-impulse-2-completes-atlantic-crossing