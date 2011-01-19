SolidWorks Work 13. Kez Toplanıyor

“Daha iyi bir dünya için yenilik!” sloganı ile 13. sü düzenlenen CAD dünyasının en büyük toplantısı SolidWorks World 2011 bu sene 23-26 Ocak tarihleri arasında San Antonio, Texas’ta gerçekleşiyor. Toplantı, daha iyi bir gelecek için akıllı ürünlerin tasarlanmasında mühendislere ilham veriyor.

Mühendisler ya da tasarım profesyonellerinin temel amacı insanların hayatlarını daha rahat, sağlıklı ve verimli geçirebilmeleri adına ürünler tasarlamak. Ancak sürekli değişen sosyal, ekonomik ya da çevresel sorunlar günümüzde profesyonelleri daha yenilikçi ürünler ortaya çıkarmalarını gerektiriyor. Temel hedefi daha akıllı ürünlerin yaratılmasına olanak tanımak olan DS SolidWorks’ün geleneksel toplantısı SolidWorks World, 2011’de de mühendislere kişisel ve sosyal ihtiyaçlar doğrultusunda ürünler tasarlamalarında yardım edecek yeniliklerin sunulduğu vitrin oluyor.

Tasarım, simülasyon, veri yönetimi, teknik iletişim ve sürdürülebilirlik değerlendirme yazılımları üreticisi DS SolidWorks’ün gelenekselleşen toplantısı SolidWorks World 2011’in öne çıkan bazı noktaları ise şöyle;

Mühendis, dizayn profesyonelleri, öğrenciler, eğitimciler, ortaklar, perakendeciler ve dünyanın dört yanından gelen DS SolidWorks çalışanlarının oluşturduğu 4,500’den fazla katılımcı ile tanışma fırsatı.

Havacılık ve uzay sanayinden tıp araçlarına müşteri hikayeleri.

“Günlük Yaşamda Karşılaşılan Sorunlara Yaratıcı Çözümler” “Yaratıcı Eğitimciler için SolidWorks” ve “Güneş Ekipmanı Tasarlama” gibi konuları içeren ve birçoğu uygulamalı 200’den fazla kapsamlı oturum.

“CAD Yöneticisi Hayatta Kalma Rehberi” gibi yönetim / idari odaklı eğitim seansları.

SolidWorks ile tasarlanmış birleştirme implantları, yakıt sistemleri ve bisiklet gibi 100’den fazla ürün teşhiri.

Yeni iş olanakları yaratmak adına SolidWorks yazılımı kullanılarak tasarlanan 100’den fazla teknoloji ürünün sergileneceği Partner Pavilion.

SolidWorks’ün yeni fikirleri gerçeğe dönüştürmeye yönelik dünyanın her yerinden SolidWorks üyelerine açık interaktif web programı Lets Go Design içerisinde üretilen CAD koltuğu.

SolidWorks World 2011’in bir başka sürprizi ise Disovery TV’de yer alan Bionic Builder sunucuları engelli Hollywood dublörü Casey Pieretti ile mühendis arkadaşı Bill Spracher. Programlarında farklı ve denenmemiş protezler yaparak engelli kişilerin hayatlarını kolaylaştıran ikili toplantının esas konuşmacılar listesi içerisinde yer alıyor.

SolidWorks yöneticileri ve toplantıda konuşma yapacak diğer konuklardan bazıları ise:

Bertrand Sicot, DS SolidWorkds CEO’su.

Jeff Ray, Dassault Systèmes ,Coğrafi Operasyonlar, Yardımcı İdari Başkanı.

Bernard Charlès, Dassault Systèmes Başkanı ve CEO’su.

Jon Hirschtick, DS SolidWorks Kurucusu ve Grup Yöneticisi.

Apollo 13 Kumandan Kaptanı James Lovell Jr. ve Baş Uçuş Direktörü Gene Kranz

İlk SolidWorks kullanıcılarından, ödül kazanan genç mühendislik öğrencilerinden geniş bir müşteri katılımı.

SolidWorks World 2011’e online katılım yolları ise:

DS SolidWorks Blog’u – http://blogs.solidworks.com/solidworksblog/solidworks_world/

DS SolidWorks Tweeter hesabı - http://twitter.com/solidworks

SolidWorks World 2011 Twitter hesabı - http://twitter.com/solidworksworld

DS SolidWorks Flickr hesabı - http://www.flickr.com/photos/solidworks

SolidWorks World 2011 Flickr hesabı - http://www.flickr.com/groups/sww11

DS SolidWorks Youtube hesabı - http://www.flickr.com/groups/sww11

SolidWorks World 2011 resmi internet muhabiri, Michael Lord, Tweeter hesabı - http://twitter.com/ml13ml#

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