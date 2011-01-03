“Mercekten göze 3D deneyimi” sadece Sony’de

Sony 3D dünyasında keşfedilecek çok şey var

BRAVIA® Full HD 3D TV’ler ile bulanık, renklendirilmiş resimler ve karton gözlükler devrini kapatan ve yarattığı eşsiz 3D dünyası ile yenilikçi

bir eğlence deneyimini insanların oturma odalarına getiren Sony,

“mercekten göze 3D” yolculuğunu yenilikleriyle sürdürüyor. Bizi de,

sadece televizyonda değil, video kamera, fotoğraf makinesi, VAIO,

projektör, PlayStation ve oyunlar ile birlikte Sony 3D deneyimini

keşfedip, doyasıya yaşayacağımız çok zengin bir dünya bekliyor.

Tam Boyutta Gör Sony, 3D değer zincirinde, içeriğin oluşturulmasından çekim ekipmanları üretimi, yapım aşaması, yayınlanması ve tüketicilerle buluşturulmasına kadar tüm yaratım, üretim ve dağıtım süreçlerinin her parçasında uzmanlığı olan tek şirket. Bu üstünlüğünü “mercekten göze” şeklinde tanımlayan, 3D platformunun öncü ve lideri Sony, 2010 yazından bu yana tüketicileri, yarattığı eşsiz 3D dünyasında yeni keşiflere çıkarmaya devam ediyor. Sony'nin yarattığı 3D dünyası gelişmiş sıralı çerçeve teknolojisini kullanıyor. Yüksek teknolojili Active Shutter gözlükler, surround ses sistemi ve gerçek yaşama benzeyen Full HD 3D aksiyonun cazip dünyası, oturma odalarını tamamen değiştiriyor. Sony’nin sunduğu 3D teknolojisi sayesinde futbol sahaları, film setleri, ünlüler, harika manzaralar adeta oturma odalarına konuk oluyor, izleyiciyi sahnenin içine dahil ediyor. Sony’nin 3D dünyasında keşfedeceğiniz daha çok şey var.

Sony’nin 3D’deki uzmanlığına ödül yağdı

Sony, yıl boyunca, pek çok farklı ve saygın kuruluş tarafından 3D’deki uzmanlığı ile ödüllere layık görüldü. EISA Tam Boyutta Gör (European Imaging and Sound Association – Avrupa Görüntüleme ve Ses Derneği), BRAVIA KDL-52HX900 3D TV’yi “En İyi 3D LCD TV” olarak seçti. EISA Jürisi, Sony’nin 3D’deki uzmanlığını takdir ederek, şu yorumda bulundu: “Sony KDL-52HX900, 2D ve 3D kaynaklarla yüksek bir video kalitesi ve son derece gerçekçi sonuçlar sağlıyor. Sony’nin sihirli dokunuşu, büyük kontrast oranında, üst seviye hareket telafisinde, eşsiz BRAVIA Engine 3’de ve şimdiye kadarki en etkin Doğrudan-LED Arkadan Aydınlatması’nda açıkça görülüyor. Standart 2D kaynaklar da, Sony’nin dönüştürme işlemleri sayesinde 3D’de izlenebiliyor. Sony KDL-52HX900, bir TV’den çok daha fazlası. Bütün kaynaklar için ilginç bir merkez ve çok yönlü bir Wi-Fi web tarayıcı ile donanmış durumda. Sony’nin bu modern sanat eseri, 2D ve 3D sinema deneyimlerinin coşkusunu oturma odasına taşıyan teknolojilerin gücü ile eşsiz bir tasarımın güzelliğini birleştiriyor” dedi.

Ayrıca, 3D Sweep Panorama çekim özelliğine de sahip olan dünyanın en küçük ve en hafif değiştirilebilir lensli dijital fotoğraf makinesi Sony NEX-5 de Stuff Gadget 2010’da “Yılın Fotoğraf Makinesi” olarak ödüllendirilmenin yanı sıra 75 yıldır yayınlanan ünlü tüketici teknoloji dergisi Popular Science tarafından “Yılın En İyi 100 İcadı”ndan biri olarak seçildi.

Tüm bu prestijli ödüller, Sony’nin 3D alanındaki uzmanlığını bir kez daha kanıtlamış oldu.

Oyuncular 3D oyunu sevdi, 20’yi aşkın 3D oyun yolda

Tam Boyutta Gör PlayStation® konsolunun efsane oyunu Gran Turismo® 5, tüm Avrupa ile aynı anda Türkiye’de hem de Türkçe olarak piyasaya çıktığı 24 Kasım’dan bu yana yoğun ilgi ile karşılanıyor. 1.000'den fazla araç ve sınırsız pist alternatifi ile yarışseverlere son derece gerçekçi deneyimler yaşatan oyunun en önemli yenilikçiliklerinin başında 3 boyutlu görüntüyü desteklemesi geliyor. GT 5 ile oyunlar 3D seçeneği ile çıkmaya başlıyor. Daha gerçekçi oyun deneyimi için ister 3D ister 2D’de Sony LCD TV öneriliyor. PS3 konsollarına ücretsiz bellenim yükseltme ile 3D oyun özelliği eklenebiliyor. PS3’ler yine güncelleme ile 3D Blu-ray oynatma özelliği kazanıyor. 3D oyun oynarken 2D’ye göre daha yüksek skorlar elde ediliyor. 2011 ile birlikte, başta KillZone 3 olmak üzere, 20’den fazla 3D oyun çıkacak.

İlk 3D ev projektörü de Sony’den

Sony’nin, IFA Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı 2010’da tanıttığı ilk 3D ev projektörü VPL-VW90ES, sinemaseverlere kendi evlerinin rahatlığında eşsiz 3D sinema deneyimi ile eğlenme fırsatı veriyor. VW90ES, bir ev sineması ortamında gerekli olan mükemmel görüntü kalitesi ile birlikte gerçek renk ve parlaklık derinliğini de elde etmek için 150.000:1’lik bir dinamik kontrast oranına izin veren, Sony’nin Advanced Iris 3 teknolojisine sahip. 2D videoları alıp, 3D’ye çevirebilen projektör, bu sayede geçmişteki klasik filmlere yeni bir hayat verirken, izlenip eğlenilecek geniş bir video içeriğine de olanak sağlıyor. Projektör, oyuncular için de başka bir boyutu açıyor. Kullanıcılar, Gran Turismo® 5 ve Wip3out gibi gittikçe sayıları artan 3D PlayStation oyunlarını, oyuncu topluluğunun oldukça hoşuna gideceğini umduğumuz, kristal netliğindeki görüntüler eşliğinde oynayabiliyor.

Hem görüntü hem ses hem de performans için Sony 3D çözümleri size yeter

Sony'nin 3D Blu-ray Disc™ oynatıcıları, en yeni 3D Blu-ray™ standartlarıyla tamamen uyumlu olduğundan Tam Boyutta Gör sayıları gün geçtikçe artan 3D filmleri Full HD 1080p kalitesinde izlemenin tek yolu. Sony 3D Blu-ray Disc™ oynatıcılar, süper hızlı yükleme sürelerine sahip ve 3D diskleri hemen tanıyor. Size ise bir 3D filmi koyduktan sonra 3D gözlüklerinizi takıp yeni izleme boyutunun keyfini çıkarmak kalıyor. Ayrıca, yeni yüksek hızlı HDMI spesifikasyonlarıyla tamamen uyumlu Sony 3D Ev Sineması Sistemleri, cihazlar arasındaki 3D sinyali aktarımını tamamen destekleyerek, Full HD surround sesin 3D film görüntüleriyle keyfini çıkarmanızı sağlıyor.

3 boyutlu Sony VAIO’lar yolda

Sony, BRAVIA® TV’ler, bütün PlayStation®3 birimleri, oyunlar, fotoğraf makineleri ve ev sinema ekipmanları ile muhteşem 3 boyutlu deneyimler sunmanın yanı sıra Sony VAIO kişisel bilgisayarları da 3D için hazır hale getiriyor. 3D uyumlu Sony VAIO’ların 2011 ilkbaharında tanıtılması hedefleniyor.

3 boyutlu fotoğraflar çekin

Ayrıca Sony, 3D Sweep Panorama çekim özellikli Alpha ve Cyber-shot fotoğraf makineleri ile fotoğraf çekmeyi Tam Boyutta Gör sevenlere, yenilikçi deneyimlerin kapısını açıyor. Değiştirilebilir lensleri ve hızlı çekim kalitesi ile DSLR çekim kalitesini kompakt boyutta sunan? NEX-3 ve ? NEX-5, Tam Geçirgen Hareketsiz Ayna Teknolojisi’ni (Translucent Mirror Technology)? 33 ve ? 55, saniyede 7 kareye kadar Yüksek Hızlı Kesintisiz Çekim özelliği ile anlık fotoğraf fırsatları sunan ? 580 ile Cyber-shot ailesinden TX9 ile WX5 modelleri 3D Panoramik Çekim özelliğine sahip. Siz de bu modellerden biri ile artık tek bir düğmeye basarak göz alıcı, geniş açılı 3D panoramik fotoğraflar çekebilir ve çekimlerinizi uyumlu bir 3D TV'de izleyebilirsiniz.

Sinemada da Sony 3D farkı

Sony ve Mars Entertainment Group, dünyanın lider 3 boyutlu sinema teknolojisi olan ve Türkiye’de sadece Cinebonus Sinemaları’nda bulunan REAL D 3D ile Adapazarı’ndan Erzurum’a 13 şehirde, 43 salonda gösterilen 3D filmler ile sinemaseverleri, Nisan 2010’dan bu yana çok ayrıcalıklı bir 3 boyutlu yolculuğa çıkarıyor. Ayrıca Sony ve Mars Group yakın zaman önce 3D film gösterimleri işbirliğini bir adım daha ileri taşıdı. Sony tarafından geliştirilen ve geleceğin dijital sinema teknolojisi olarak ifade edilen 4K projektörler ile Cinebonus Sinemaları’nda 8,8 megapiksellik yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi ve netliği ile film izlemenin keyfini sürüyor.

Sony 3D teknolojisine dair her şeyi öğrenin!

3D nedir? - 3D eğlencesi, 3D sinema deneyiminin heyecanını evinize getirir. 3D efekti, görüntülere daha fazla derinlik ve gerçeklik katarak kendinizi spor karşılaşmalarının, filmlerin ve PlayStation® oyunlarının içinde hissetmenizi sağlayan yepyeni bir boyut sunar.

Sony'nin 3D teknolojisi nedir? - Sony'nin 3D teknolojisi, özel Active Shutter gözlüklere görüntü gönderen Sony BRAVIA 3D TV'nin Yüksek Kare Hızını temel alır. BRAVIA 3D TV'ler yüksek hızlı hassasiyet teknolojisini kullanarak Active Shutter 3D gözlüklerin sol ve sağ gözünde peş peşe farklı TV karelerini görüntüler. Gözlüklerin her bir merceği, ilgili Full HD görüntüyü aynı anda sadece bir gözün görmesi için saniyenin onda biri kadar bir süre için kapanan sıvı kristalle doldurulmuştur.

Sony'nin 3D avantajları nedir? - Sony tarafından geliştirilen özel 3D teknolojisi birçok avantaj sağlamaktadır:

Sony tarafından geliştirilen özel 3D teknolojisi birçok avantaj sağlamaktadır: ‘Gölgelenme’ veya ‘çift görüntüleme’ sorunu olmayan Full High Definition görüntüler



Odadaki ışıklardan, lambalardan veya diğer ışık kaynaklarından meydana gelen titreme etkisinin en aza indirilmesi



Tüm ışık koşulları altında izleme keyfi sunan mükemmel görüntü parlaklığı



3D TV’de yer alan yüksek adetteki LED vericiler sayesinde geniş açıda izleme imkanı



Işığı dışarıda tutacak şekilde tasarlanmış rahat, ayarlanabilir 3D gözlükler



2 boyutlu görüntülerin tek bir tuş ile 3 boyuta dönüştürülmesi

3D'yi satın almadan önce deneyebilir miyim? - Evet, size en yakın Sony Center’dan veya diğer Sony yetkili satıcılarından bunu isteyebilirsiniz.

Evde 3D TV, film, fotoğraf veya oyun keyfini yaşamak için hangi araçlara ihtiyacım var? - İhtiyaç duyduğunuz temel kurulum:

İhtiyaç duyduğunuz temel kurulum: Bir 3D TV (veya 3D verici aksesuarı eklenmiş bir 3D Özellikli TV)



3D TV'nizle uyumlu 3D gözlük

Yalnızca bu sete sahip olduğunuzda 3D TV kanallarını yayına girdikçe izleyebilir, 3D fotoğrafları görüntüleyebilir ve normal 2D TV görüntüleri 3D'ye dönüştürebilirsiniz. 3D olarak görüntülenmek üzere özel olarak hazırlanmış filmlerin ya da oyunların keyfini çıkarmak istiyorsanız, ayrıca şunlara ihtiyaç duyacaksınız:

3D Blu-ray Disc™ oynatıcı, 3D Ev sinema sistemi veya PlayStation®3



3D cihazlarınızı bağlamak için bir yüksek hızlı HDMI kablosu



3D panoramik çekim özellikli Sony Alpha ve Cyber-shot fotoğraf makinelerini 3D TV’nize doğrudan bağlayarak 3 boyutlu fotoğraflarınızı görüntüleyebilirsiniz.

3D teknolojisinde hangi içerikler sunuluyor? - Sunulan 3D içeriklerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Blu-ray 3D™ filmlerini izlemekten 3D PlayStation®3 oyunlarını oynamaya kadar sonsuz eğlence olanağı mevcut. Ayrıca 3D özellikli fotoğraf makineleri ile kendi 3D içeriğinizi de oluşturabilirsiniz.

3D TV'de normal 2D TV izleyebilir miyim? - Evet. Bir BRAVIA TV ile aynı harika Full HD 2D görüntüleri, tüm özellikleri ve Sony'nin yüksek görüntü kalitesini elde edersiniz. Uydu, kablolu ve karasal kanallar yoluyla normal TV'yi seyredebilirsiniz.

Unutmayın!

3D PlayStation® ile 2D oyunları da rahatlıkla oynayabilir,

3D Blu-ray Disc oynatıcı ve 3D Ev Sinema Sistemleri ile 2D Blu-ray ve DVD filmleri izleyebilir,

3D panoramik fotoğraf çekebilen Alpha ve Cyber-shot modelleri ile 2 boyutlu fotoğraflar da çekebilirsiniz.

Sony’nin sunduğu 3D dünyasını keşfedin. 3D izleyin, 3D yaratın...

Sony, tüm anlarınızı 3 boyutlu ve gerçekçi yaşayabilmeniz için televizyondan video kameraya, dijital fotoğraf makinesinden kişisel bilgisayara, filmlerden oyunlara kadar çok geniş bir 3D dünyası sunuyor.

Sony’nin yarattığı 3D dünyası ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için: http://www.sony.com.tr/article/id/1237477711718

http://www.sony.com.tr/hub/3d-ev-eglencesi/3

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