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Sony Ericsson'dan Xperia Play'e özel stand aksesuarı: DK300

8 yıl
11,8b
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Cep Tel Aksesuarları
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson'dan Xperia Play'e özel stand aksesuarı: DK300
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Dünyanın sayılı akıllı telefon üreticilerinden Sony Ericsson, Mobil Dünya Kongresi kapsamında uzun süredir merakla beklenen Xperia Play'in (PlayStation Phone) yanı sıra ''DK300'' kod adlı stand ünitesini duyurdu.

Siyah ve beyaz renklerde tasarlanan DK300 ile Xperia Play'i bir araya getirdiğimizde telefonun ekranında otomatik olarak saat, takvim, hava durumu gibi bilgilerin çıktığı belirtiliyor. Standın arka kısmında şarj için microUSB portu ve hoparlör bağlantısı için 3.5 mm'lik jak girişi mevcut.

Sony Ericsson DK300'ün satış fiyatı ise henüz bilinmiyor.

Sony Ericsson'dan Xperia Play'e özel stand aksesuarı: DK300
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Sony Ericsson'dan Xperia Play'e özel stand aksesuarı: DK300
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DH Misafiri 7 yıl
AİNONUN BI UST VERSIYONU ANDROİD İSLETIM SISTEMI KULLANMASI AVANTAJ AMA BENCE BUDA AİNO GIBI BI DENEME TELEFONU DAHA TAM ANLAMIYLA PSP PHONE TASARIMI VE OYUN MANTIGI DONANIMLARI ELDE EDILMIS DEGIL BENCE
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dreamblue35 8 yıl
zaten alınırsa aiono alınır bunlar modern takoz gibi geldi
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atroce 8 yıl
stand güzel duruyor yanında vericeklerini sanmam ama
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ugacomtr 8 yıl
telefonu cok begendim. stand ondan da harika. bi ciksa da fiyatlarini gorsek. oyun olarak ise nasil yol izlenecek o da onemli.
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Python 8 yıl
kutu içeriginde dahil edeceklerini sanmıyorum ayrıca satacaklardır büyük bir ihtimal
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orjSin 8 yıl
kutu içeriğine dahil ederlerse süper olur . aino da yapmışlardı , neden tekrar yapmasınlar ...
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