Sony Ericsson'dan Xperia Play'e özel stand aksesuarı: DK300

Dünyanın sayılı akıllı telefon üreticilerinden Sony Ericsson, Mobil Dünya Kongresi kapsamında uzun süredir merakla beklenen Xperia Play'in (PlayStation Phone) yanı sıra ''DK300'' kod adlı stand ünitesini duyurdu.

Siyah ve beyaz renklerde tasarlanan DK300 ile Xperia Play'i bir araya getirdiğimizde telefonun ekranında otomatik olarak saat, takvim, hava durumu gibi bilgilerin çıktığı belirtiliyor. Standın arka kısmında şarj için microUSB portu ve hoparlör bağlantısı için 3.5 mm'lik jak girişi mevcut.

Sony Ericsson DK300'ün satış fiyatı ise henüz bilinmiyor.