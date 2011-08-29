Sony PRS-T1 e-kitap okuyucu Hollandalı perakende sitesinde 165€ fiyat etiketiyle boy gösterdi

Almanya'da gerçekleştirilecek elektronik ürün fuarı IFA 2011 öncesi teknoloji gündemini yeni çıkacak tablet ve akıllı telefonların heyecanı sarmış durumda. Ancak arka planda en az onlar kadar pazar payına sahip e-kitap okuyucu alanında da kıyasıya bir mücadele devam ediyor.





Amazon Kindle ve Barnes&Noble Nook cihazlarının toplamda 15 milyon civarı bir satış elde ettiği e-okuyucu pazarında Archos, Samsung, MSI, Sony de kendi ürünleriyle başarı yakalamaya çalışıyor.





Sony'nin ABD Federal Haberleşme Komisyonu onayından geçerken kameralara yakalanan yeni e-okuyucu modeli PRS-T1 hakkında Hollandalı bir perakende sitesinde tanıtım afişine rastlandı.





Tasarım olarak bir önceki model PRS-650'den farkı olmayan PRS-T1 modelinin Sony'nin başarılı akıllı telefon serisi Xperia'yı andırıyor olması dikkat çekici.





6 inçlik 800 x 680 E-ink dokunmatik ekran, 168gr plastik gövde, 10000 sayfa veya 14 gün kullanım süresi, 940mAh batarya, 2GB dahili bellek, SD ve Pro Duo kart girişi, gömülü müzik oynatıcı, 3.5mm jak, kırmızı ve siyah renk seçenekleri sunan PRS-T1 modelinin en önemli özelliği WiFi bağlantısına sahip olması.





Kablosuz bağlantı ile e-okuyucu içerisindeki Google araması kullanılabiliyor ayrıca kitaplarda karşılaşılan olaylar veya kişiler için Wikipedia eklentisiyle anında bilgi edinilebiliyor. Okuyucunun içerisinde 2 İngilizce, 10 tane de tercüman sözlük yüklü olarak geliyor.





Rakipleri gibi Sony'nin de bu modelinde Android tabanlı bir e-okuyucu işletim sistemi kullanacağı söyleniyor. 165 Avro fiyat etiketine sahip okuyucunun çıkış tarihi belirsiz.