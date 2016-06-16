Sony Playstation E3 2016 hakkında her şey

Genel Yayın Yönetmeni
people66
Asil bunu yapsalar o zaman Sony kaybeder. Sony daha cok Exclusif oyunlari almasi lazim.
|Ve şimdi reklamlar
|God of war dedin miydi akla gelen bir şey de o efsane müzikleridir,özellikle The vengeful spartan(yada main theme (god of war 1) için sırf oyunda oyalandığımı bilirim,sırf onu dinlemek için oynamışlığım var,sadece siniri değil o müzikte eksik bu oyunda.
emir kustirika
o değilde her konuda favori yorumlar en üstte gözükürken bu konuda gözükmüyor onu anlamadım ?
| burada zamanında ps vita çıktığında da yazmıştım millet fakirsin alamadın ondan kötülüyosun demişti sonra cihazlar ellerinde patladı. bu nesil de ps4 ve xbox1 alanlar adam gibi konsollara sahip değiller. xbox1 ve ps4 arasında pratikte oynarken görebileceğiniz açık ara bi fark yok. ama sony tarafı olayı çözünürlüğe getirdi kendi ayağına da sıktı. şimdi de 4k çözünürlük vermeye kasıyorlar. bu işlere hiç kalkışmasalardı herkes efendi efendi işine baksaydı daha iyi oyunlar oynardık.
ayrıca şu dinozorlu oyun hakkında mesut çevik güldürdü bu videoda. abi zaten sitede tüm videolar herkes ulaşıyor oyun hakkında ne düşündüğünüz ortada bu videoda neden bu işlere girersiniz anlamadım.
xbox tarafı oyunları duyurdu ve tarih verdi sony tarafında oyunlar ne zaman çıkar allah bilir. xbox türkçe dil desteği verse ps filan kalmaz türkiyede eskisi gibi...
|sony bir güzellik yapıp god of war ve uncharted PC ye gelecek dese keşke, E3'ü 'yıkarlar'...
|Spoiler !!! Video ps4 aldırır :DDD
|reklamdan gecilmiyor site berbat olmuş
|abi player kendi kafasına sıkıyor değiştiriyorum değiştiriyorum donuyor yahu
|sony ne ezdi yahu.
|güzel görünüyor..ps4 bu günler için aldık nasılsa..
Bu yılın başından beri hem DH hem de BSC'nin genel yayın yönetmeniyim.
Çünkü sen değilmiydin daha önce uncharted 4'ün grafiklerini eleştiren,dinozorlu oyuna amaan o ne öyle beni hiç sarmadı bu konsept diyen vs. ama Sony yetkilisi yanında bir anda Uncharted'ten sonra böyle grafikler beklemiyodum,dinozorlu oyunda da çıta yükselmiş,hepsi superdi falan
Geçmişini silemezsin Mesut Çevik
Ben anlayamadım bu tanıtımda ne vardı bu kadar,evet müzikler iyiydi de ,müzik eşliğinde oyun gösterildi,bu kadar yani,noluyo bu kadar anlamadım.
Ki bu oyunların çoğuda çok iyi olmayacak,ya da çok eleştirilecek gibi duruyor(Özellikle Mesut eleştirecek bir şey bulacaktır kesin ).
En basitinden God of war'da çok büyük değişiklikler var çoğu oyuncu bundan memnun olmuyacaktır,çünkü gayet hızlı ve basit combo-savaş sistemi vardı,Kratos öfkeden kudurmuş gibi bir yüz ifadesi ve öfkesinin şiddetini çok iyi yansıttığı hareketleri vardı.Sırf DMC serisinde karekterin tipi değişti diye topa tutmuşlardı capcomu oyuncular,bu seferki değişiklikler öyle böyle değil.Yanımızdaki çocuğun tipide ayrı bir gıcık,kratos yapa yapa Game of thrones'taki Olly'nin benzeri bir çocuk mu yapmış
Ne biliyim kratos diyince gow diyince kimse rpg öğeleriyle,saçma sapan oğluna okçuluk öğretmekle uğraşmak istemez,gideyim ne kadar yaratık varsa parçalayım,böleyim ister aksiyon ister,oyunun özü budur,istediği kadar grafikleri iyi olsun oynanış kötüyse o oyun berbattır.
Ama tabi belki ilerleyen kısımlarda daha iyi bir oyun tecrübesi sunuyordur bilemeyiz,ama ben eskisi kadar iyi olacağını sanmıyorum çünkü bir şey çalışıyosa,tamir etme derler.
Beni en çok Crash serisi sevindirdi,çünkü o serinin kötü olma olasılığı yok gibi,her serisi ayrı bir güzeldi,yenileride öyle olacaktır diye tahmin ediyorum.
Spiderman'in yapımcısı çok iddialı konuştu ama görüntülerden çok iyi bir oyun gibi durmuyordu,Spiderman'in laneti gibi sanki kime verseler olmuyor,çok farklı bir karakter ve yapısıyla oyun yapmak çok zor,umarım dediklerini yapabilirler.
Valla adam Days Gone'a silah sınırsız olmuyacak dedi ama heralde giriş kısmındaki yere özel sınırsız o silah(tıpkı türk filmlerindeki gibi),ama ne yalan söyleyeyim zombilerin kabararak,köpürerek arkaarkaya suni bir şekilde peyda olmalarına bir süre sonra gülmeye başladım,çünkü çok saçma olmuş görüntüsü,ama bir o kadar heyecan yarattığı da gerçek.Dead rising vardı bu tarz etrafımızda onlarca zombi görebileceğimiz ama optimizasyon sorunluydu,umarım bu oyunda optimizasyon sorunu olmaz ve iyi bir hikayesi olur,boş vur tara oyunu olmaz.
Call of Duty'e bile sunumda wauww diye bağıranlar vardı,yav arkadaş bıktık şu oyundan,keşke hiç göstermeselerdi şu oyunu,hersene hersene bıktırdılar.
Dinozorlu oyun aslında konsept olarak gerçekten sıradışı ama oynanabilirliği,gösterilen oyunların bazılarından iyi olacak,zorlu olacak gibi görünüyor,garafikleride oldukça iyi.
Death Stranded'ten oldukça bahsedilmiş ama ortada daha oyun motoru bile yokmuş,daha oyuna başlanmamış bile doğru düzgün,ne olacağını kestirmek güç.
Kojima gerçekten iyi bir oyun yönetmeni ama her zaman değişik düşündüğü için ne olacağını kestirmek güç.
Vr olayında ise Sony'i tebrik etmek lazım(tabi türkçe desteğinde de) şimdiden 50 oyun olacak demek,ve içlerinde kaliteli yapımların olduğunu görmek sevindirici.
Gerçekten oyun sektörü oldukça zor bir iş,oldukça maliyetli bi iş,o yüzden hiçbir firmanın başarısız olmasını istemem ki oyun kültürü devam etsin,sony böyle yaptı xbox battı diyenleri anlamak zor,microsoft öyle kolay batacak bir şirkette değil üstelik,sadece xbox değil,nintendo'nun da zora girmesini istemem bence en başarılı oyunları o eski tadı verebilen şu an tek oyun-konsol firmasıdır,hala o karakterleriyle inanılmaz işlere imza atmaktadır ve zaten oyun ortalamalarına bakıldığında gelmiş geçmiş en iyi oyunların Nintendo'da olduğunu görebiliriz(Mario galaxy,Zelda gibi).
Bu firmaların zarar görmesi oyun dünyasınında zarar görmesi demektir ki iyi bir oyuncu asla böyle bir şey istemez.