Sony Xperia XZ Premium incelemesi "En Güçlü Samuray"

Sony Xperia XZ Premium başta 960fps video kaydı yapabilen yeni nesil kamera donanımı olmak üzere, sahip olduğu özelliklerle sınıfının en dikkat çekici modelleri arasında. Tüm detaylar videomuzda.

Sony'nin yeni nesil süper telefon modeli Xperia XZ Premium, Japon üreticinin amiral gemi telefon dünyasında şu ana kadar ürettiği en rekabetçi telefon. Kişisel olarak Xperia Z2'den bu yana kullandığım en iyi Sony telefon olan Xperia XZ Premium'un tüm detaylarını, artılarını ve eksilerini bu videoda anlattım, iyi seyirler.