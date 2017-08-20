Sony Xperia XZ Premium incelemesi "En Güçlü Samuray"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sony Xperia XZ Premium başta 960fps video kaydı yapabilen yeni nesil kamera donanımı olmak üzere, sahip olduğu özelliklerle sınıfının en dikkat çekici modelleri arasında. Tüm detaylar videomuzda.
Sony'nin yeni nesil süper telefon modeli Xperia XZ Premium, Japon üreticinin amiral gemi telefon dünyasında şu ana kadar ürettiği en rekabetçi telefon. Kişisel olarak Xperia Z2'den bu yana kullandığım en iyi Sony telefon olan Xperia XZ Premium'un tüm detaylarını, artılarını ve eksilerini bu videoda anlattım, iyi seyirler.
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Z tasarımları hep düzdü oval olması farklılık katmış benim tercihim Z5 in aynı tasarımı kalsın derdim.
Dediğim gibi ekran kasa oranı kötü ve şu kamera yazılımı özellikle arayüzü şunu iki mevzuyu halletseler kusursuz telefonu yapmış olacaklar telefon hızdan uçuyor resmen XZ P den sonra çıkacak bi telefonu bekliyorum elimde Z5 P de eskir o zamana.
Arkadaşlar güçlü telefon konu başlığı
GÜÇ
GÜÇLÜÜ
bu kadar kudurmanıza gerek yok
İPhone 7ler elinizde patlamadı
Merak etmeyin
+1903 o yüzden bu telefonu aldım
Z3 de canavar hala ama hatuna verip bunu aldım
Z3 beni rahat 3 sene götürürdu ama malum hatun telefonsuz kalmasın s3 ü öldü artık
Abi inceleme yapmadan önce telefonu bir silseydiniz. Her yerinde toz var.
Ancak gerek tasarım, gerek kamera performansı rezalet.
Rakiplerine lens satıp kendi cihazlarına kötü lens takmaları anlaşılabilir değil.
Tabi bir de Sony Türkiye satış sonrası destek rezalet ötesi.
XZ Premium'un günümüzde ederi 1900TL'dir, 1 ay içinde düşerse alırım yoksa gidip S7 Edge alarak hayatımda ilk defa Samsung telefon alacağım. Çok kullandım ama ilk defa param geçecek telefonuna. Sony beni ve benim gibi çok müşterisini kaybeder bu kafayla.