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Sony Xperia XZ Premium incelemesi "En Güçlü Samuray"

1 yıl
12,7b
2
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony Xperia XZ Premium başta 960fps video kaydı yapabilen yeni nesil kamera donanımı olmak üzere, sahip olduğu özelliklerle sınıfının en dikkat çekici modelleri arasında. Tüm detaylar videomuzda.
Sony'nin yeni nesil süper telefon modeli Xperia XZ Premium, Japon üreticinin amiral gemi telefon dünyasında şu ana kadar ürettiği en rekabetçi telefon. Kişisel olarak Xperia Z2'den bu yana kullandığım en iyi Sony telefon olan Xperia XZ Premium'un tüm detaylarını, artılarını ve eksilerini bu videoda anlattım, iyi seyirler. 

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Dr. X 1 yıl en beğenilen
Gücünü bilememde son dönemin en çirkinleri
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12 Angry Men 1 yıl
6 yıldır aynı tasarıma inat ediyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +12
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karahuso 1 yıl
Xiaomi Mi6 incelemesi yalan oldu galiba..
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Golden Gate 1 yıl
Çerçevenin yakıştığı tek cihaz iphone. Onda da tamamen piskolojik.

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CR7_35 1 yıl
Tasarım değilde mevzu ekran kasa oranı 69.41 nedir yahu çek şunu 72 lere biraz da incelt tamam işte.
Z tasarımları hep düzdü oval olması farklılık katmış benim tercihim Z5 in aynı tasarımı kalsın derdim.
Dediğim gibi ekran kasa oranı kötü ve şu kamera yazılımı özellikle arayüzü şunu iki mevzuyu halletseler kusursuz telefonu yapmış olacaklar telefon hızdan uçuyor resmen XZ P den sonra çıkacak bi telefonu bekliyorum elimde Z5 P de eskir o zamana.
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ali1903kemal 1 yıl
Bu arada başlıkla alakasız mesajlar var
Arkadaşlar güçlü telefon konu başlığı
GÜÇ
GÜÇLÜÜ
bu kadar kudurmanıza gerek yok
İPhone 7ler elinizde patlamadı
Merak etmeyin
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reactor1111 1 yıl
Rakipleri sıfır çerçeve yapacağım diye uğraşıyor, Sony çerçeveyi büyütme derdinde...
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Royals11 1 yıl
Kalas gibi diyenler iPhone'da hrp ayni tasarım ekran tarafı. İphone suya dayanıklılık özelliğini getirdiğinde herkes öve öve bitiremedi. Sony yıllarca su geçirmez olarak sundu. Herkes ne gerek var kullanmıyoruz dedi. İphone 120fps getirdiginde muhteşem özellik dediler 240 a geçince baya gelistirdiler dediler Sony 960 fps getirince ne gerek var o kadara. Günlük hayatta kullanmıyoruz dediler. Ben Sony'nin tasarimlarini seviyorum. Cok hosuma gidiyor
1 Yanıt Yanıtla +2
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ali1903kemal 1 yıl Royals11
Royals11
Kalas gibi diyenler iPhone'da hrp ayni tasarım ekran tarafı. İphone suya dayanıklılık özelliğini getirdiğinde herkes öve öve bitiremedi. Sony yıllarca su geçirmez olarak sundu. Herkes ne gerek var kullanmıyoruz dedi. İphone 120fps getirdiginde muhteşem özellik dediler 240 a geçince baya gelistirdiler dediler Sony 960 fps getirince ne gerek var o kadara. Günlük hayatta kullanmıyoruz dediler. Ben Sony'nin tasarimlarini seviyorum. Cok hosuma gidiyor

+1903 o yüzden bu telefonu aldım
Z3 de canavar hala ama hatuna verip bunu aldım
Z3 beni rahat 3 sene götürürdu ama malum hatun telefonsuz kalmasın s3 ü öldü artık
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inifiesta 1 yıl
Videoda şunu farkettim. Telefon normal dikey olarak kullanıldığı sırada ekran kısa süreliğine yatay modda geçiyor. Dakika 07:29 14:10 14:39 15:26. Büyük ihtimal donanımsal bir sıkıntı var.
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Mr. Jingles 1 yıl
Telefonun tasarımı çok kötü. Eski cihazlarına bakıyorum da Xperia Arc falan ne güzel tasarımları varmış.
Abi inceleme yapmadan önce telefonu bir silseydiniz. Her yerinde toz var.
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pipoti 1 yıl
Android telefonlarda en iyi ve stabil çalışan yazılımı Sony yapıyor. Sony telefonlar çok hızlı olduğu gibi yazılımı sayesinde aşırı az şarj harcıyor. Buraya kadar süper.
Ancak gerek tasarım, gerek kamera performansı rezalet.
Rakiplerine lens satıp kendi cihazlarına kötü lens takmaları anlaşılabilir değil.
Tabi bir de Sony Türkiye satış sonrası destek rezalet ötesi.
XZ Premium'un günümüzde ederi 1900TL'dir, 1 ay içinde düşerse alırım yoksa gidip S7 Edge alarak hayatımda ilk defa Samsung telefon alacağım. Çok kullandım ama ilk defa param geçecek telefonuna. Sony beni ve benim gibi çok müşterisini kaybeder bu kafayla.
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tonya61 1 yıl
Z2 den beri bekliyordum. XZ Premium dahil çıkardıkları tepe modellerde şu çerçeve olayı hep canımı sıkınca çareyi HTC ye geçmekte buldum. Tuşların ekrandan yemediği bir tepe model çıkarın bari yahu.
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Cosster 1 yıl
Yazık ya teknoloji iyice ekran kasa oranına indirgenmiş... Mi Mix gibi koyacan sıfır çerçeve sığmadığı için daya ufacık kamera sensörünü kimsenin gıkı çıkmaz çerçeve ince diye...
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