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Sony Xperia XZ ön inceleme: "Yeni amiral gemi telefonun tüm detayları"

2 yıl
46b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modelini tanıttı. Xperia XZ adını alan telefon hangi özelliklerle geliyor, rakipleri karşısında iddialı olabilir mi? Tüm detaylar ön inceleme videomuzda.
Sony'nin yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli Xperia XZ'yi kullandık. Japonların yeni samurayı, akıllı telefon savaşında iddialı olabilecek mi? Tüm detayları, özellikleri ve telefonla gelen ilginç yenilikleri ön inceleme videomuzda bulabilirsiniz. 

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Xloud 2 yıl en beğenilen
Düşünsene 3GB ramli Snapdragon 650li Xperia X Snapdragon 820li 4GB rami olan cihazlardan daha hızlı çalışıyor çıldırırsın


Bkz: youtu.be/...

Bkz 2:https://youtu.be/YuFkl3TCrDE
Düşünsene 3GB ramli Snapdragon 650li Xperia X Snapdragon 820li 4GB rami olan cihazlardan daha hızlı çalışıyor çıldırırsınBkz:you...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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Xtrud 2 yıl
El bombası özelliği olmaması büyük eksi :(
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AYavasci 2 yıl
Birazdan çerçevesizlik fetişi olanlar gelir
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DH Misafiri 2 yıl
Bu telefonu sanırım sadece Türk kullanıcılar beğenmemiş. Öncelikle tasarımı çok beğendim. Sitesine dikkat ederseniz hanım kullanıcalardan çok erkek kullanıcılara yönelik olduğunu görebilirsiniz. İphone çıktığından beri herkeste bir yuvarlak hatlı telefon hastalığı başladı. Bu algıyı kırabilen tek tasarım bu olmuş. Kusura bakmayın ama yuvarlak hatlı telefonlar oldukça feminen bir yapıya sahip. Çerçeve konusuna eleştiri gelebilir. Ancak sağlamlık konusu bence daha önemli. Muhtemelen sağlamlıktan ödün vermemek adına kasa çerçeve oranı bu yapıda. Açıkçası xperia Xa gözüme pek sağlam gözükmedi. Ayrıca x-xa-xa ultra serisinin kullanacı nabzını ölçmek adına çıkarıldığını düşünüyorum. Son olarak malzeme kalitesi üst seviye bir telefon karşımızda. Unutmayın ki tüm markaların seri üretim telefonlarında bir kısmında üretici hatası mevcuttur.
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DH Misafiri 2 yıl
z3'ün aynısını yapıp 4 gb ram ve sd820 koysalar,kameranın donanımı da s7lerle aynı 12 megapikseli kullansalar yeterdi. Çatır çatır satılırdı ama bu tasarım malesef çok kötü görünüyor. o köşeler yuvarlatılmadığı sürece malesef tırt. Eski tasarıma dönmezlerse asla sony düşünmem bundan sonra.
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melo1903 2 yıl
by chymera
efsane lafı vardı hatırlayanlar bilir nokia için söylediği ....
bu amiral gemisiyse xperia z5 , xa yı öper yanaklarından ...
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Guest-63AC97813 2 yıl
sony fanıyım ama param olsa buna 3000 vericeğime gider 6s alırım. telefon da z3 vs z5 serisinde olan albenisi bir cazibesi yok maalesef.
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Road.Runner 2 yıl
Ah be Sony..
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EnverPasha 2 yıl Road.Runner
Road.Runner

Ah be Sony..
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nereden nereyee beee sony...
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cemyavuz777 2 yıl
Sony yeni telefon çıkartacağına sattığı telefonun arkasından dursun, son 2 yılda aldığım 2 sony cihaz bozuldu son cihazım değişim kararı çıktı, beklemeye başladım telefonum yasal süreyi aştı hala bekliyorum, 3-4 ay sonra telefonu alanlar var abartığımı düşünler şikayetleri hangi sitede göreceklerini biliyorlar. Gittim Samsung S7 aldım sorun telefonun bozulması değil sorun sony Türkiyenin tüketici yasalarını hiçe sayması kendini yasaların üstünde görüp bildiğini okuması en son sony'den gelen mail'de şöyle yazıyor aynen aktarıyorum "biz sadece yazılımdan sorumluyuz" telefonu teknik servis hizmeti veren kvk üretiyor gibi davranıyorlar sony benim için bitmiştir. Sony ile yaşadığım tüm süreçleri yasal belgeleri ile birlikte Sony international bildereceğim bakallım onlar konuya nasıl yaklaşacak, arkadaşlar her markanın bozulma ihtimali elbette ki var önemli olan verdiğiniz paranın karşılığını bir şekilde alabilmeniz tüketici olarak sahip olduğunuz hakların karşılığının olması malesef Sony'de bu yok
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KayaMk 2 yıl cemyavuz777
değişim kararı çıkan telefonuna kavuşabildin mi peki
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cemyavuz777 2 yıl cemyavuz777
cemyavuz777

Sony yeni telefon çıkartacağına sattığı telefonun arkasından dursun, son 2 yılda aldığım 2 sony cihaz bozuldu son cihazım değişim kararı çıktı, beklemeye başladım telefonum yasal süreyi aştı hala bekliyorum, 3-4 ay sonra telefonu alanlar var abartığımı düşünler şikayetleri hangi sitede göreceklerini biliyorlar. Gittim Samsung S7 aldım sorun telefonun bozulması değil sorun sony Türkiyenin tüketici yasalarını hiçe sayması kendini yasaların üstünde görüp bildiğini okuması en son sony'den gelen mail'de şöyle yazıyor aynen aktarıyorum "biz sadece yazılımdan sorumluyuz" telefonu teknik servis hizmeti veren kvk üretiyor gibi davranıyorlar sony benim için bitmiştir. Sony ile yaşadığım tüm süreçleri yasal belgeleri ile birlikte Sony international bildereceğim bakallım onlar konuya nasıl yaklaşacak, arkadaşlar her markanın bozulma ihtimali elbette ki var önemli olan verdiğiniz paranın karşılığını bir şekilde alabilmeniz tüketici olarak sahip olduğunuz hakların karşılığının olması malesef Sony'de bu yok

Güncelleme KVK dün saat 19:00 gibi arayarak Beyaz ve Sarı renkte z5c telefon vermeyi teklif etti, iki soru sordum

1- Elinizde bu iki renk var ise (Beyaz ve Sarı) değişim kararı çıkmış kullanıcıyı bekletmeyip neden hemen vermiyorsunuz mağdur ediyorsunuz.

Yanıt : Stoklarımıza yeni girdi

2- Stoklarınıza Beyaz ve Sarı girerken neden siyah girmiyor ?

Yanıt : Sony böyle gönderdi

Garanti kapsamındaki siyah telefon dışında herhangi bir renk kabul etmiyorum.

Kaç ayda teslim edilecek bilermiyorum yasal sorun yaşamak için KVK'dan aldığım ekran görüntüleri SMS'ler ve Sony Türkiye'yeden gelen mailler mevcut bekleyelim ne olacak.
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mavizaman 2 yıl
soni zaman israfısın.
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KayaMk 2 yıl
tasarımını hiç beğenmedim. sensör ile ön kamera ahize hoparlörüne çok yakın dandik görünüyor, çerçeveler daha ince olabilirdi, renk konusunda siyah ve beyaz harici bi tatlı tonları yakalayamadı.
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mavizaman 2 yıl
soni zaman israfısın.
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superegoid 2 yıl
Abi adamlar ellerinde olsa sadece telefonun altını ve üstünü yapacaklar. Ekran koymayacaklar ya. Çok enteresan. O nasıl bir kalınlık ya. Şu alt ve üst kısımlar olmasa sony nin tasarımlarını çok seviyorum aslında.
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kadirirdem 2 yıl
Sahsen bu olmamis gider z5 alirim sony tarafında isinma sorunuda hallolmus nasilsa...
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3arbar 2 yıl
resmen takoz aga.

yuvarlak hatlar yok.çerçeveler almış başını gitmiş.estetik facia.yıllardır tasarımda 1 gram ilerlemedi bu sony.çoh enteresan
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