Sony Xperia XZ ön inceleme: "Yeni amiral gemi telefonun tüm detayları"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sony yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modelini tanıttı. Xperia XZ adını alan telefon hangi özelliklerle geliyor, rakipleri karşısında iddialı olabilir mi? Tüm detaylar ön inceleme videomuzda.
Sony'nin yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli Xperia XZ'yi kullandık. Japonların yeni samurayı, akıllı telefon savaşında iddialı olabilecek mi? Tüm detayları, özellikleri ve telefonla gelen ilginç yenilikleri ön inceleme videomuzda bulabilirsiniz.
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Bkz: youtu.be/...
Bkz 2:https://youtu.be/YuFkl3TCrDE