Sony ile 4K Televizyonları Konuştuk "Özel Röportaj"

Genel Yayın Yönetmeni
|Mesut Reyiz
|iyiymiş inşallah gene ortalıgı karıştırmazsınız.
|O değil de bi cafedeyim lg marka televizyon var görüntüsü çok hoşuma gitti. Modelini sormaya çekiniyom
arasira
sordansa bilmezler..
istersen iddasna girem :)
|Ortalık karıştı. Bu işi ancak akil insanlar çözer.
|4k icin suanki standart hdmi kablolar yeterlimi? Diger yorumlarda birkac kablo degerinden bahsediliyor simdi 4k bir tv alsam hangi hdmi kablosu uygun olur?
ErTuFx
4k yayınlar için 10.2gbps veri aktarım hızına sahip bir HDMI kablo almanız gerekli. Üzerinde HDMI 1.4 ibaresi bulunan kablolar eski üretim kablolardır, 2010 senesinden önce üretilmiştir ama 10.2 gbps veri aktarımını sağlar. Üzerinde High Speed HDMI ibaresi bulunan kablolar 2010 yılı sonrasında üretilmiştir, onlarda 10.2 gbps veri aktarımını sağlar. Fiyatları zaten aynı, bulursanız High Speed HDMI ibareli ürünü almanız daha iyi olur.
| Hayır yeterli değil, UHD Paneller hdmi kablo önerisini yapıyorlar, Sony örnek kendi HDMı kablosunu önerecektir size veya diğer firma UHD paneli için kablo tercihinizi söyler.
Harici 4K destekleyen AV cihazlar içinde geçerlidir!
|Eski hitachi 32 inc tv var ayni tum kanalar fullhd gibi kalite ve isciligi goz ardi etmeyelim
| japon ekolu devam etseydi bundan 10 yıl onceki gibi
1995 yılında 1000 mark sayıp aldığın sony triniton 70ekran ekran tv aradan 20 yıl geçemsine ragmen ilk gün alındıgı gibi tık demeden çalışan tvlerimiz olurdu :)
şimdi kore ekolunun getirdi ucuz (çokta değil ama neyse) tvleri alıyoruz içerisine ne olduğu belli olmayan gereksiz teknolojiyi kullanıp kullanmayacagımı soru isareti ile %50 miz ni daha ilk ay iade etmenin peşine düşüyoruz..
örnek : şikayet siteleri ve o sitelere yazmayı akıl edemeyen kullanıcılar!
kendi düşüncemi soyluyorum koreli teknolojiyi çok iyi kullanarak tv. leri tarih etmiştir. yerlerine tv işinide az bucuk gören adları yeni nesil LcdLed/Plazma olan teknoloji canavarları üretmiştir :)
sırada oled 4k 4renk bilmem ne tenk. var
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bu arada kuzey avrupada amerikada yok satan samg. neden bir çok web sitesinde en iyiler seçilirken neden ilk 5e giremiyor
bunuda düşünmek lzm.. (her türlü reklama satıs primlerine parası yetiroda 3/5 tane siteyi arpalamaya parasımı yetmiyor diyorum ve cevabı içinde buluyorum zaten - bilincli teknik anlamda bilgi sahiplerine parası çalışmıyormus diye yorumluyorum..
mağzada 3 tane 5 tane sharp pana toch vitrinde ise ben 50 tane vitrine koyarım vatandaşa böyle reklam yaparım diyorlarır muhtelemen..
ondan sonra osman amca teknosaya gidince görüdğü tvlerin %80 sammy yada lg olunca tabiiki bu en kalitelisi galiba diyor ve onu alıyor.. satıcıda ona bu konuda yardımcı oluveyor zaten.. :)
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çok satması çok kaliteli anlamını taşımıyor. - bana bunu kimse anlatmaya kalkmasın..
heleki birkaç saat ısınınca evi plastik kokusu saran lg 2013leri , daha öncede yazdım paslanan civatalar arka sac kapakların görüntü itibari ile 1-0 yenik başlaması v.s v.s uzar gider..
resim kalitesi ise ayrı tartışılır göz zevkine hitaben fikirler değişir. ama bana göre değil/cocuguma görede değil..
ve bildigim kdarı ile bu led paneller radyasonu dibine kadar ortama yayan cihazlar.. ama kim takar?
kim takar malzemeyi, dayanıklılıgı, ömürlülüğü değilmi - göz boyayan reklamlar magzalarda yıgınla bu markalar varken.. :)
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adamların hakkını vereceğim tek nokta çok iyi reklam/pazarlama ve bana göre gereksiz smart tenk.
tofaş ın lineasi doblosuda çok satıyor ama kalitesini herkez biliyor :)
saygılar
sn. @andy ve digerleri
|3 boyutu bile vermekte zorlanan Digiturk 4K'yı nasıl verecek?
|Japonlar yaptıklarını çekiyorlar birzamanlar piyasanin anasını aglatmislardi iyide oldu yerli firma olarak vestel koptu geliyor
balkir1907
Benim de anlatmak istediğim şey bu,ikinci dünya savaşının mazlum milleti elektronik de büyük atılım yapıp sektörde lider
olduktan sonra fiyat politikasında acımasızca davrandılar, Amerika piyasasına çok güvendiler ama Amerika bundan on sene önceki
Amerika değil,japonlar geç uyandı ve Japonlar ekonominin geleceğini okuma bakımından dünyanın en zavallı milletidir. Şimdi sıra Korelilerde..
Artık rahat rahat sömürebilirler dünyayı. Ama bu ülkelerin hegomanyası fazla sürmez enerji ve maden bakımından tüm uzakdoğu çok şanssız
durumdadır,özellikle petrol gibi çok önemli konuda tamamen dışa bağımlıdırlar, madende de durum farklı değildir... Dünya da maden tekeli olanlar
hep son sözü söylüyor.
|Japonlar gururlanacak işlere imza attılar. Bırakın da biraz gururlansınlar.
|Bu 4K lar Türkiye de ne zaman yaygın hale gelir acep? Biz genel olarak hala sd yayındayız gördüğüm kadarıyla.
|Arkadaşlar bu yayınlar düzelmedikçe bu televizyonlardan bir cacık olmaz.
İyi de n'apcaz 40 inç 4K'yı? 40" olacaksa fullhd'de yeter zaten, normal bir mesafeden fazla bir fark görünmez ki...