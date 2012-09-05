Sony'den Dokunmatik Vaio Dizüstü Ailesi inceleme "Değişime hazır olun!" video

IFA 2012'de belki de en ilgi çekici ürünlerden biri Sony'nin dokunmatik ekrana sahip dizüstü bilgisayarlarıydı. Gelişen teknolojinin alışılmışa nasıl şekil verdiğini net bir şekilde ortaya koyan Vaio dizüstü ailesini sizler için inceledik.

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