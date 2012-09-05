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Sony'den Dokunmatik Vaio Dizüstü Ailesi inceleme "Değişime hazır olun!" video

6 yıl
33,2b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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IFA 2012'de belki de en ilgi çekici ürünlerden biri Sony'nin dokunmatik ekrana sahip dizüstü bilgisayarlarıydı. Gelişen teknolojinin alışılmışa nasıl şekil verdiğini net bir şekilde ortaya koyan Vaio dizüstü ailesini sizler için inceledik.
 

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DH Misafiri 6 yıl
yukuberk
Vaio da akıyor maaşallah

aynen
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Prequel 6 yıl
DH Misafiri
arayüzün özgür olmadığı düşüncesine kapılan arkadaşlar eski(windows 7)arayüzünün bi yere gittiği yok arayüzler arasında geçiş oluyor isterseniz yıllardır bildiğimiz alıştığımız masaüstüne de bu metro arayüzünde bulunan pencere ile ulaşabiliyosunuz..yani windows 8 sizleri alışmış oldğnz masaüstünden mahrum etmeyecek bu yüzden telaşlanmanıza paniğe kapılıp üzülmenize gerek yok:)artık telefon ile bilgisayar bi nevi aynı uygulamalara sahip olacak geliştiriciler ufak bi kod oynamasıyla windows phone 8 ile uyumlu programlar üretecek..yani microsoftun temel prensibi artık bilgisayar tablet ve telefon bu 3 ünü bi arada tutmak .)

iyi de iki arayüz de kullanışlı değil ki!

Windows 8 tablet haberleri görmekten kusacağım. Dilimde tüy bitti anlata anlata Windows 8 tablet ve telefonda hiçbir başarı elde edemez. Arayüzde esneklik olmadığı gibi normal bir tabletin ne şarj süresine ne oyun imkanına sahip. Windows 8 tablette ve telefonda Microsoft için ağır bir hezimet olacak, zamanı gelince kendi gözlerinizle görürsünüz.
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Dokunmatik mobil cihazlarda kolaylık sağlıyor. Notebookta ne kadar kolaylık sağlar bilinmez.
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DH Misafiri 6 yıl
arayüzün özgür olmadığı düşüncesine kapılan arkadaşlar eski(windows 7)arayüzünün bi yere gittiği yok arayüzler arasında geçiş oluyor isterseniz yıllardır bildiğimiz alıştığımız masaüstüne de bu metro arayüzünde bulunan pencere ile ulaşabiliyosunuz..yani windows 8 sizleri alışmış oldğnz masaüstünden mahrum etmeyecek bu yüzden telaşlanmanıza paniğe kapılıp üzülmenize gerek yok:)artık telefon ile bilgisayar bi nevi aynı uygulamalara sahip olacak geliştiriciler ufak bi kod oynamasıyla windows phone 8 ile uyumlu programlar üretecek..yani microsoftun temel prensibi artık bilgisayar tablet ve telefon bu 3 ünü bi arada tutmak .)
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magandalar18 6 yıl
ekrana her tıkladığınızda geriye doğru esniyor uzun süreli kullanımda ekran ile alt kısım birbirinden ayrılabilir benim normal diz üstümde ekranı indir kaldır yapa yapa yağlama oldu arkasına destek koymadan dik durmuyor.
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Raikirin 6 yıl
Dokunmatik olayı notebooklara gelmemeli görüşündeyim.Tablet,telefon gibi cihazlarla kalmalı.
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hobametin 6 yıl
olmamış kim mousedan kolunu kaldırım uzanıp o ekrana dokunur hamallık resmen o ekran dönüp üstüne kapansaydı bütün olay değişirdi işte tam kullanımlı tablet + laptop olurdu o zaman
gerçi sony bana 1000 liralık indirim yapmadıkça almam aynı bilgisayarları niye 1000 lira farkla satıyor bu sony hala anlamış değilim bunu alana kadar mac alırım
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hobametin 6 yıl
olmamış kim mousedan kolunu kaldırım uzanıp o ekrana dokunur hamallık resmen o ekran dönüp üstüne kapansaydı bütün olay değişirdi işte tam kullanımlı tablet + laptop olurdu o zaman
gerçi sony bana 1000 liralık indirim yapmadıkça almam aynı bilgisayarları niye 1000 lira farkla satıyor bu sony hala anlamış değilim bunu alana kadar mac alırım
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almila1299 6 yıl
dünden beri bu videoyu izlemeye çalışıyorum ama sayfası bile açılmıyor. runtime error veriyor paso. bütün haberler için geçerli, sorun sizde mi biz de mi?
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