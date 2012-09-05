Sony'den Dokunmatik Vaio Dizüstü Ailesi inceleme "Değişime hazır olun!" video

yukuberk Vaio da akıyor maaşallah
DH Misafiri arayüzün özgür olmadığı düşüncesine kapılan arkadaşlar eski(windows 7)arayüzünün bi yere gittiği yok arayüzler arasında geçiş oluyor isterseniz yıllardır bildiğimiz alıştığımız masaüstüne de bu metro arayüzünde bulunan pencere ile ulaşabiliyosunuz..yani windows 8 sizleri alışmış oldğnz masaüstünden mahrum etmeyecek bu yüzden telaşlanmanıza paniğe kapılıp üzülmenize gerek yok:)artık telefon ile bilgisayar bi nevi aynı uygulamalara sahip olacak geliştiriciler ufak bi kod oynamasıyla windows phone 8 ile uyumlu programlar üretecek..yani microsoftun temel prensibi artık bilgisayar tablet ve telefon bu 3 ünü bi arada tutmak .)
aynen
iyi de iki arayüz de kullanışlı değil ki!
Windows 8 tablet haberleri görmekten kusacağım. Dilimde tüy bitti anlata anlata Windows 8 tablet ve telefonda hiçbir başarı elde edemez. Arayüzde esneklik olmadığı gibi normal bir tabletin ne şarj süresine ne oyun imkanına sahip. Windows 8 tablette ve telefonda Microsoft için ağır bir hezimet olacak, zamanı gelince kendi gözlerinizle görürsünüz.
gerçi sony bana 1000 liralık indirim yapmadıkça almam aynı bilgisayarları niye 1000 lira farkla satıyor bu sony hala anlamış değilim bunu alana kadar mac alırım
gerçi sony bana 1000 liralık indirim yapmadıkça almam aynı bilgisayarları niye 1000 lira farkla satıyor bu sony hala anlamış değilim bunu alana kadar mac alırım