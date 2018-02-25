Sony'den çılgın yenilikler: Az bilinen iddialı ürünler

Sony'nin davetlisi olarak gittiğimiz Viyana'da şirketin yeniliklerini yakından görme şansı yakaladığımız. İki videoda aktaracağımız etkinliğin ilk bölümünde, az bilinen ama iddialı olan ürünler var.

Japon elektronik devi Sony'nin davetiyle gittiğimiz Viyana'da, şirketin güncel ürün gamındaki yenilikleri görme şansı yakaladık. İki video halinde sunacağımız etkinliğin ilk bölümünde, nispeten az bilinen ama hepsi birbirinden dikkat çekici olan Sony ürünlerine yakından bakıyoruz.