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Sony'den çılgın yenilikler: Az bilinen iddialı ürünler

1 yıl
7,5b
1
Diğer Ev Elektroniği
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony'nin davetlisi olarak gittiğimiz Viyana'da şirketin yeniliklerini yakından görme şansı yakaladığımız. İki videoda aktaracağımız etkinliğin ilk bölümünde, az bilinen ama iddialı olan ürünler var.
Japon elektronik devi Sony'nin davetiyle gittiğimiz Viyana'da, şirketin güncel ürün gamındaki yenilikleri görme şansı yakaladık. İki video halinde sunacağımız etkinliğin ilk bölümünde, nispeten az bilinen ama hepsi birbirinden dikkat çekici olan Sony ürünlerine yakından bakıyoruz. 

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darkhair 1 yıl en beğenilen
Adamlar ilkokuldan itibaren kodlamayı zorunlu hale getiriyorlar. "İleriyi düşünmekte daha ne kadar ileri gidilebilir?" sorusuna en iyi cevap bence. Bizde hala sınav sisteminde değişiklik yaparak Dünya'yı yakalamaya çalışalım. Ülkemizdeki parlak zihinler için ne kadar da acı bir durum.
Yazık...
Adamlar ilkokuldan itibaren kodlamayı zorunlu hale getiriyorlar. "İleriyi düşünmekte daha ne kadar ileri gidilebilir?" sorusuna en iyi cevap bence. Bizde hala s...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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DarkHellKnightX 1 yıl
Biz ilkokul için Lego WeDo 2.0 ve Scratch 2 kullanıyoruz. Temel elektronik için de setlerimiz mevcut. Ortaokul ve üzeri için mindstorms setlerimiz de var ama şu an için Arduino ve Arduino tabanlı setler ile ilerliyoruz. Devlet okullarında durum nasıl bilmiyorum ama Arduino gibi kartlar çok maliyetli değil ve öğretmenler tarafından sınıfta kullanım için alınabilir bence.
Biz ilkokul için Lego WeDo 2.0 ve Scratch 2 kullanıyoruz. Temel elektronik için de setlerimiz mevcut. Ortaokul ve üzeri için mindstorms setlerimiz de var ama şu...
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Silent Guardian 1 yıl
Erdi Reyiz olmasa DH bir çöp
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Biyturs_OnSr 1 yıl


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Virtual Reality 1 yıl
Bu durum Japon mühendisliğinin hassaslığından ziyade o ülkede ki ticaret ahlakından kaynaklı. Bizim üretici 299 MB/s görse 399 MB/s yazar piyasaya itelerdi. Japonya ile Türkiye arasındaki ticaret ahlakını varın siz düşünün.
Mobilyaya entegre 4K projeksiyon iyi duruyor, etkilenmedim desem yalan olur ama geliri yüksek insanlara hitap ettiği çok açık.
Japonya da ilkokullarda yazılım kodlama derslerinin zorunlu olacak olmasına hiç şaşırmadım. Bugün olmasa yarın olacaktı. Kaçınılmaz son. Bu konuda ülkemizin yanlışları ile ilgili diyecek şey çokta, ne desek boş. Dile getirmekle hiç bir şey değişmiyor.
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EyeCoral 1 yıl
Erdi beyi öve öve bitirememişiz ama eleştirmeden geçemeyeceğim, hem bileklik hem de ekranı e-ink saat tanıtıyor ama sadece kendisi görüyor, biz sadece uzaktan izliyoruz. İnsan biraz yakın çekim yapar. Yakından görmeye ihtiyacımız olmayan normal saati ise neredeyse mikroskopla gösterecek.
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cabriyo 1 yıl
hepsi ütopik teknoloji. şu dubainin en zengin adamının oğlu var yutubır bozuntusu tam onun alacağı teknolojiler bunlar.
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Kygo2 1 yıl
9:13
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HIGHER 1 yıl
Bizde de en büyük yıldız, güneş diye öğretilsin...
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Brky 1 yıl
Sony böylesine vizyonlu ve eşsiz bir marka işte gençler. Öyle sadece çerçevesiz telefon üretmekle olmuyor bu işler.
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_GRKM_ 1 yıl
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ergenius 1 yıl
Çok iyi olmuş . Keşke saatleri de deneme şansınız olsaydı. Daha iyi olurdu
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DarkHellKnightX 1 yıl
Biz ilkokul için Lego WeDo 2.0 ve Scratch 2 kullanıyoruz. Temel elektronik için de setlerimiz mevcut. Ortaokul ve üzeri için mindstorms setlerimiz de var ama şu an için Arduino ve Arduino tabanlı setler ile ilerliyoruz. Devlet okullarında durum nasıl bilmiyorum ama Arduino gibi kartlar çok maliyetli değil ve öğretmenler tarafından sınıfta kullanım için alınabilir bence.
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Her isi ters giden adam 1 yıl DarkHellKnightX
DarkHellKnightX
Biz ilkokul için Lego WeDo 2.0 ve Scratch 2 kullanıyoruz. Temel elektronik için de setlerimiz mevcut. Ortaokul ve üzeri için mindstorms setlerimiz de var ama şu an için Arduino ve Arduino tabanlı setler ile ilerliyoruz. Devlet okullarında durum nasıl bilmiyorum ama Arduino gibi kartlar çok maliyetli değil ve öğretmenler tarafından sınıfta kullanım için alınabilir bence.

Bu ulkede calisanlarin yarisindan fazlasi meslegini para icin yapiyor sevmiyor belkide
Devlet okullarindaki ogretmenler parami alayim oh ne guzel kafasinda onlarin ardunio ogretmesi ulkemiz icin hayalden oteye gecmez zahmet etmezler ogrenmek icin anca bos beles kitaplari tahtaya yazarlar
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