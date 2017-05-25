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Sony'nin çılgın televizyonu Türkiye'de: OLED, 4K ve HDR bir arada!

1 yıl
48,3b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony'nin uzun süredir merakla beklenen yeni nesil OLED televizyonu Türkiye'ye geldi. OLED, 4K ve HDR gibi teknolojileri bir arada sunan A1 serisi televizyonların tüm detayları videomuzda.
Sony'nin sene başından beri merakla beklenen yeni nesil amiral gemi televizyon modeli A1 nihayet ülkemize geldi. OLED panel kullanmasıyla görüntü kalitesinde çok iddialı olan televizyon aynı zamanda yenilikçi ses deneyimi, tasarım ve diğer özellikleriyle de heyecan uyandırıyor. Tüm detayları videomuzda. 

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RichesMen 1 yıl en beğenilen
Parayı veren düdüğü çalar bro. erdi beyin dediği gibi
''kedinin ciğere baktığı gibi bakarız''
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Cosster 1 yıl
Geleceğin TV'si diye çöp edge ledleri kakalamaya çalışanlara cevap gibi tv...
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0MG90 1 yıl Project Scorpio
Project Scorpio

Aşırı gereksiz fiyata satılın gereksiz bir tv 30+ ms tepki süresi bile LG OLED almak için en büyük sebeplerden biri oyuncu arkadaşlar uzak dursun.

Yav he. Tüm özelliklerine bir bak sonra Samsung ve LG tv'lerinin yanına koy bakalım hangisi daha iyi. Boş konuşmak ne kadar kolay.
Project ScorpioAşırı gereksiz fiyata satılın gereksiz bir tv 30+ ms tepki süresi bile LG OLED almak için en büyük sebeplerden biri oyunc...
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FerdosParadise 1 yıl
Tam bir DİAMOND maşa ALLAH.
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sericik 1 yıl
tv denince aklıma gelen ilk aklıma marka sony
paranın alabileceği en iyi panel
fakat tasarım olarak panel dik durmuyor tavana bakıyor
seyretmek için neredeyse ayağa kalkacağız
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Chirrut Imwe 1 yıl sericik
O dedigin bundan 15-20 yil öncesine dayaniyor. Samsung,LG,Panasonic gibi firmalar Sony'i cokdan solladilar haci
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Glorfindel1907 1 yıl
720P görüntüde bile hoşuma gitti, Bütçem müsait olsa acımadan alırdım :)
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mstfckmk 1 yıl
Alınabilecek seviyede bir fiyatı olmadıktan sonra neye yarar ki.
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hanox 1 yıl
sony kardeş ayıran kalleş =)
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fnxcoder 1 yıl
65" 21.999 TL Gerçekten Çok Heyecan Verici !!!
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Overlord7134 1 yıl
Kızı görünce erdi ağa temsili

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Prequel 1 yıl
Neden çılgın? Yeni ne sunuyor?
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tutankenshta 1 yıl Prequel
Prequel

Neden çılgın? Yeni ne sunuyor?

ses üretme yöntemi... fiyatı... fakir savar olması...
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MARDINLİ 1 yıl
aynen öyle parasızlığın gözü kör olsun
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poyraz61. 1 yıl
Param olsada ben alsam :)
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