Sony'nin çılgın televizyonu Türkiye'de: OLED, 4K ve HDR bir arada!

Sony'nin uzun süredir merakla beklenen yeni nesil OLED televizyonu Türkiye'ye geldi. OLED, 4K ve HDR gibi teknolojileri bir arada sunan A1 serisi televizyonların tüm detayları videomuzda.

Sony'nin sene başından beri merakla beklenen yeni nesil amiral gemi televizyon modeli A1 nihayet ülkemize geldi. OLED panel kullanmasıyla görüntü kalitesinde çok iddialı olan televizyon aynı zamanda yenilikçi ses deneyimi, tasarım ve diğer özellikleriyle de heyecan uyandırıyor. Tüm detayları videomuzda.