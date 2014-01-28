Sound Blaster EVO serisi oyuncu kulaklıkları video inceleme

Oyuncular için en önemli donanımlardan biri de hiç şüphe yok ki kulaklıklar. Sound Blaster'ın EVO serisi kulaklıkları hem PlayStation 4 desteği hem de NFC ve Bluetooth teknolojilleri üzerinden akıllı cihazlarla ile kullanılabilmesiyle hem oyun hem de diğer kullanım senaryoları için dikkat çekmeyi başarıyorlar. EVO, EVO ZX ve EVO ZXR olmak üzere serisinin iddialı tüm modelleri inceleme masamızda.

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