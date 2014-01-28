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Sound Blaster EVO serisi oyuncu kulaklıkları video inceleme

5 yıl
36,5b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Oyuncular için en önemli donanımlardan biri de hiç şüphe yok ki kulaklıklar. Sound Blaster'ın EVO serisi kulaklıkları hem PlayStation 4 desteği hem de NFC ve Bluetooth teknolojilleri üzerinden akıllı cihazlarla ile kullanılabilmesiyle hem oyun hem de diğer kullanım senaryoları için dikkat çekmeyi başarıyorlar. EVO, EVO ZX ve EVO ZXR olmak üzere serisinin iddialı tüm modelleri inceleme masamızda.
 

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Konungariket Sverige 5 yıl en beğenilen
3.25 - 3.30 arasında görüntü gidiyor mesut bey düzeltmeninzde fayda var.
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sinemhkn 2 yıl
Evo serisini merak etmiştim,
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DH Misafiri 2 yıl
Merhaba bende evo wireless modeli var mikrofon da çok duyulmaz derecede ses iletiyor, evo wireless modeli bu şekilmi yoksa sıkıntı benim aldıgım cihazdamı bir bilginiz var ise paylaşırmısınız
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DH Misafiri 3 yıl
Bende creative sound blaster evo wireless kulaküstü kulaklık aldım ama telefon görüşmesi yapamaıyorum mikrafondan ses çok az gidiyor ve ses anlaşılmıoyr , yardımcı olacaklar varmı..
creative sound blaster evo wireless kulaküstü kulaklık sorunları
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DH Misafiri 3 yıl
ebay dan zxr aldım arkadaslar kargosu vergisi dahil 420 ? geldi türkiyede 1100 ? fiyat çekmişler ve sioariş veriyorsunuz temin edip adresinize gönderiyorlar istanbulda bir firma.
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AytekLORD 3 yıl
İyi güzel ama ZXR Türkiye de satılmıyor yada ben bulamıyorum. Yardımcı olmanızı rica etsem.Edermisiniz???
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bugusuu 3 yıl AytekLORD
Türkiye de bulmanız biraz zor. Ben ebay den şipariş verdim şuan kargoda. kargo dahil 400 tl ikinci elleri. sıfırı 600 tl civarında
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m3lijh 4 yıl
arkadaşlar evo modelini kullanıyorum ama pc de yazılımı varmıdır varsa nerden temin edebilirim yardımcı olurmusunuz bu konuda bana
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cenkcolak 4 yıl
"ZXR modelini desktop pcde kablosuz olarak nasıl kullanılabilir?
Ayrıca bluetooth adaptörü mü gerekir?"
Bnde merak ettim bunu ?
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Bahattin Abi 4 yıl
abi nerden alıcaz bi yardımcı olun
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DH Misafiri 4 yıl
ZXR modeli masaüstü pc ye kablosuz bir şekilde nasıl bağlanır? Ayrı bir bluetooth adaptör mü gerekiyor?
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DH Misafiri 4 yıl
Zx modelini aldım ve bayıldım harika bir kulaklık, kötü yanı ise dışarı muadillerine göre fazla ses vermesi, ancak ses kalitesi çok iyi, bu cihazın kablosuz olması ve aynı anda 2 cihaza bluetooth ile bağlanabilmesi de harika, tablete bakarken telefon geliyor ve sadece alo diyorum o kadar, zx i 340 TL ye aldım ve birçok yerde 430 tl civarıydı, herkesin zevki farklıdır ama benimde kulaklarım fena değildir, enstürman çalarım yani bence kötü diyenler haklı yanları vardır ancak baya da tutucu bakış açısı ile creative sevmeyenler diyebilirim, tercih tabi ben kesinlikle tavsiye ederim.
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betoner 4 yıl
ZXR modelini desktop pcde kablosuz olarak nasıl kullanılabilir?
Ayrıca bluetooth adaptörü mü gerekir?
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