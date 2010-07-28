Sparkle GTX 460 ile referans tasarım üzerinde hız aşırtma!

Genel Yayın Yönetmeni
Sparkle GTX 460 video incelememizde referans tasarımlı bir GTX 460'ın hız aşırtma konusundaki yeteneklerini göreceğiz.
Bundan önceki GTX 460 incelemelerimizde kartların hem referans tasarım olmamaları hem de GPU voltajını arttırarak hız aşırtma yapmamız nedeniyle referans kartların, hız aşırtma konusunda tam olarak neler yapabileceğini görememiştik.
Sparkle GTX 460 video incelememizde referans tasarımlı bir GTX 460'ın hız aşırtma konusundaki yeteneklerini göreceğiz.
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2 video arasında çıkmmış cataltys sürücülerine baktığımdada baya bir fark gördüm..
Aklıma tek bir soru geliyor Nvidia kartlarda güncel sürücü kullandınız fakat ATi kartlarda eski testlerde ve eski sürücülerde yapılmış skorları tekrar yapıştırmış olabilme ihtimaliniz..
Genellikle biz bu videolardan bakıpta kartların durumlarını öğreniyoruz ona göre tavsiye ediyoruz ve ona göre kartlarımızı alıyoruz..
yani çok kritik bir durum..
Kul hakkı diye birşeyde var..
yani eğer böyle birşey söz konusuysa videoları düzenleyin..
teşekkürler..
Videoyu bir çok kez kontrol ettik herhangi bir sorun yaşanmadan izlenebiliyor.
Eğer sorun yaşıyorsanız Flash Player'ın son versiyonun kurulu olduğundan emin olun daha sonra tarayıcınızın tampon belleğini boşalttıktan sonra tekrar deneyin. Büyük ihtimalle sorun çözülecektir.
Sevgiler,
Mesut Çevik
bu kartı aldıgında aylık elektrik faturana yansıması ne olacak nasıl olacak hic kimsenin umurunda olmuyor galiba. Saatte 100w fazla harcama yapıyor günde hic yoksa 1-2kw fazladan enerji harcamasıyla her ay elektrik faturasının kabarık gelmesi de heralde kartın mükemmelliginin bedeli. bide Türkiye de ki f/p oranının iyi olmayacagını siz söylüyorsunuz.. daha ne diyim :S
Güzelin dedikodusu çok olur derler...
Dünyada En Gerçekçi Oyun Grafikleri Veren Kart Nvidia'dır! Akisini İdda etmeyin, Edemezsiniz! Physx, Tesellation, Cuda, 3D. Bunlar Teknolojinin Gerçekleri! Reklam kokan hareketler değil!
Ati'yi Beğendiğim Zamanlar, Önerdiğim Kartları Çok olmuştur. Ama Bizim gibi Oyun Severler ATI gibi Dünyaca Devleşmiş bi firmadan Böyle Ataklar Bekleriz. Faturaya gelince; Kartı Alırken el yakmıyorda faturasımı el yakıcak... Bu Şuna Benzer. BMW Alırsın, Çok yakıyor dersin, Vergisinden Şikayetçi Olursun! Bu hayat böyledir...
aynı seviyede karşılaştırılmak istenen kartada oc yapın 480 e mesela gerçi 480e oc yapınca şahlanıyor