Sparkle GTX 460 ile referans tasarım üzerinde hız aşırtma!

Sparkle GTX 460 video incelememizde referans tasarımlı bir GTX 460'ın hız aşırtma konusundaki yeteneklerini göreceğiz.

Bundan önceki GTX 460 incelemelerimizde kartların hem referans tasarım olmamaları hem de GPU voltajını arttırarak hız aşırtma yapmamız nedeniyle referans kartların, hız aşırtma konusunda tam olarak neler yapabileceğini görememiştik.

Sparkle GTX 460 video incelememizde referans tasarımlı bir GTX 460'ın hız aşırtma konusundaki yeteneklerini göreceğiz.