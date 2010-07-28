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Sparkle GTX 460 ile referans tasarım üzerinde hız aşırtma!

8 yıl
87,1b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sparkle GTX 460 video incelememizde referans tasarımlı bir GTX 460'ın hız aşırtma konusundaki yeteneklerini göreceğiz.

Bundan önceki GTX 460 incelemelerimizde kartların hem referans tasarım olmamaları hem de GPU voltajını arttırarak hız aşırtma yapmamız nedeniyle referans kartların, hız aşırtma konusunda tam olarak neler yapabileceğini görememiştik.

Sparkle GTX 460 video incelememizde referans tasarımlı bir GTX 460'ın hız aşırtma konusundaki yeteneklerini göreceğiz.


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::Ashes:: 8 yıl
Birşeyi belirtmek isterimki aynı oyun testlerinde daha eski bir videoda yani önceki sürücülerde Nvidia kartlar aynı testlerde daha düşük performans alırken Ati olanlar aynı kalmış..
2 video arasında çıkmmış cataltys sürücülerine baktığımdada baya bir fark gördüm..
Aklıma tek bir soru geliyor Nvidia kartlarda güncel sürücü kullandınız fakat ATi kartlarda eski testlerde ve eski sürücülerde yapılmış skorları tekrar yapıştırmış olabilme ihtimaliniz..
Genellikle biz bu videolardan bakıpta kartların durumlarını öğreniyoruz ona göre tavsiye ediyoruz ve ona göre kartlarımızı alıyoruz..
yani çok kritik bir durum..
Kul hakkı diye birşeyde var..
yani eğer böyle birşey söz konusuysa videoları düzenleyin..
teşekkürler..
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teknoCat 8 yıl
mesut abi korkutun ya böyle bakma the simpsons taki nüklear saniralin sahibi gibi :D
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biroga 8 yıl
teşekkkürler
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BrutaL1tY 8 yıl
Yarın stoğa girecek olan GTX 460 Oc versiyonlarını bekleyin...Bence 8800 GT nin yarattığı etkiyi yaratacak gibi gözüküyor.
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BLACKMONK 8 yıl
palit gtx 460 ı tek geçerim
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Emre1645 8 yıl
tmm
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DH Misafiri 8 yıl
bir video ilk bir dakkada kalırmı hepsi yükelndiği halde :))))
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Speed-Step 8 yıl
Arkadaşlar Merhaba,

Videoyu bir çok kez kontrol ettik herhangi bir sorun yaşanmadan izlenebiliyor.

Eğer sorun yaşıyorsanız Flash Player'ın son versiyonun kurulu olduğundan emin olun daha sonra tarayıcınızın tampon belleğini boşalttıktan sonra tekrar deneyin. Büyük ihtimalle sorun çözülecektir.

Sevgiler,
Mesut Çevik
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baymaho 8 yıl
jenerik ile reklam çalışıyor gerisi önemli değil ..
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M1A2Abrams 8 yıl
02:40 da video donmakta yüklemeye devam etmemekte 2 gündür izleyemiyorum videoyu düzeltirseniz sevinirim.
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DH Misafiri 8 yıl
yani susayım diyorumda kac inceleme sabrettim, dayanamıyorum artık:). nvidia uuu beybi modundan gına geldi. bariz olarak hic bir getirisi olmayan bir kart bu kadar niye övülür anlamadim. var yok bir cuda teknolojisi var işe yarar o da sıradan kullanıcı için bir anlam ifade etmiyor. physic teknolojisi diyeceksiniz o hepten ayrı bir fiyasko, tam reklam balonu.
bu kartı aldıgında aylık elektrik faturana yansıması ne olacak nasıl olacak hic kimsenin umurunda olmuyor galiba. Saatte 100w fazla harcama yapıyor günde hic yoksa 1-2kw fazladan enerji harcamasıyla her ay elektrik faturasının kabarık gelmesi de heralde kartın mükemmelliginin bedeli. bide Türkiye de ki f/p oranının iyi olmayacagını siz söylüyorsunuz.. daha ne diyim :S
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uNequAL 8 yıl

DH Misafiri

yani susayım diyorumda kac inceleme sabrettim, dayanamıyorum artık:). nvidia uuu beybi modundan gına geldi. bariz olarak hic bir getirisi olmayan bir kart bu kadar niye övülür anlamadim. var yok bir cuda teknolojisi var işe yarar o da sıradan kullanıcı için bir anlam ifade etmiyor. physic teknolojisi diyeceksiniz o hepten ayrı bir fiyasko, tam reklam balonu.

bu kartı aldıgında aylık elektrik faturana yansıması ne olacak nasıl olacak hic kimsenin umurunda olmuyor galiba. Saatte 100w fazla harcama yapıyor günde hic yoksa 1-2kw fazladan enerji harcamasıyla her ay elektrik faturasının kabarık gelmesi de heralde kartın mükemmelliginin bedeli. bide Türkiye de ki f/p oranının iyi olmayacagını siz söylüyorsunuz.. daha ne diyim :S




Güzelin dedikodusu çok olur derler...

Dünyada En Gerçekçi Oyun Grafikleri Veren Kart Nvidia'dır! Akisini İdda etmeyin, Edemezsiniz! Physx, Tesellation, Cuda, 3D. Bunlar Teknolojinin Gerçekleri! Reklam kokan hareketler değil!

Ati'yi Beğendiğim Zamanlar, Önerdiğim Kartları Çok olmuştur. Ama Bizim gibi Oyun Severler ATI gibi Dünyaca Devleşmiş bi firmadan Böyle Ataklar Bekleriz. Faturaya gelince; Kartı Alırken el yakmıyorda faturasımı el yakıcak... Bu Şuna Benzer. BMW Alırsın, Çok yakıyor dersin, Vergisinden Şikayetçi Olursun! Bu hayat böyledir...
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Dovahkiin 8 yıl
Mesut hocam video takılıyor belli bir yerde ya izleyemedim bir türlü :S
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uNequAL 8 yıl
Test Sisteminde Ekran kartı olarak GTX470 Yazıyor, Ufak bi kusur olsa gerek :)
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StreamRolleR 8 yıl
şunu anlamıyorum GTX 460 köküne kadaar oc yapılıyor tamam
aynı seviyede karşılaştırılmak istenen kartada oc yapın 480 e mesela gerçi 480e oc yapınca şahlanıyor
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WoXeD 8 yıl
gelmekte etmekte bulunmakta gibi itici sözlerin ve bana göre yanlış olan kullanımın yerini geliyor bulunuyor diye sonunda değiştirmişsiniz.tebrik ediyorum :)
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ceycey11 8 yıl
güzel inceleme 465 hepten bitti
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