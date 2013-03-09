Sporcular için programlanabilir eğitim/antrenman kulaklılığı, "Fx-Sport VR1"





Profesyonel ya da çoğu amatör sporcu yaptıkları eğitimleri belirli bir çizelgeye göre yaparlar ve bu şekilde daha düzenli bir gelişim sağlarlar. Bu çizelgeleri devamlı yanlarında daha kullanışlı bir şekilde taşımak isteyen kullanıcılar için geliştirilmiş bir ürün olan Fx-Sport VR1, farklı bir deneyim sunuyor.

FX-Sport firması tarafından geliştirilen VR1 kablosuz sporcu kulaklığı, öncelikle başarılı bir müzik çalar. Üzerinde yer alan 8GB dahili hafıza ile istenilen müziklerin ter, nem ya da yağmur altında rahatça dinlenmesine imkan sağlıyor. Kulaklığı diğer kulaklıklardan ayıran en önemli özellik ise bilgisayar altında programlanabiliyor olması. Kulaklık ile gelen özel yazılım ile oluşturulan 64 adet eğitim ya da antrenman bilgileri metin halinde yazılarak, sporcu tarafından eğitim/antrenman sırasında dinlenebiliyor.

Üzerinde müziklerin ve eğitim bilgilerinin kontrol edilebildiği kısa yol tuşları da yer alan VR1, dahili bataryası ile 5 saat kullanım ömrü sunabiliyor ve bunun yanında, harici bir kılıf ile yüzücüler tarafından da kullanılabiliyor.

Sporcuları için oldukça faydalı özellikler sunabile FX-Sport VR1, firmanın resmi sitesi üzerinden 10 Mart tarihinden sonra 200$ civarında bir fiyat etiketi ile satın alınabiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videoları aşağıdan izleyerek, kulaklığın pratikte nasıl işlediğini görebilirsiniz.

http://www.fx-sport.co.uk/vr1-headphones

http://www.fx-sport.co.uk/vr1-headphones