Square mobil ödeme firması yılda 2 milyar dolarlık işlem yapıyor

Mobil cihazlarla çevrimiçi ödeme yapma özellikle masaüstü ödeme sistemlerinden PayPal'ın mobil alanda da büyük başarı elde etmesi sonucunda artış göstermeye başladı. Firmalar ekran üzerinden ödeme yerine mini POS makineleriyle daha devrimsel bir dönemin kapılarını açtı.





Bunlardan birisi ABD kaynaklı Square firması. Square, akıllı telefonların kulaklık girişine takılan mini bir POS makinesiyle iOS veya Android uygulamasını kullanarak işletmelerin kredi kartıyla ödeme almasını sağlayan bir sistem geliştirdi. Sistemin fikir babası ise Twitter'ın kurucuları Jack Dorsey ve Jim McKelvey. Popülaritesi giderek artan Square, Temmuz ayında 100 milyon dolar yatırım aldı ve marka değeri 1 milyar doların üzerine çıktı.





Geçmişte Square, ödeme yapılan firmadan 15 cent kesinti yaparken işletmelerin haftalık kullanım limitini de 1000$ olarak sınırlamıştı. Ancak beklentilerin altında giden gelir nedeniyle firma bu kısıtlamaları kaldırdı ve meyvelerini de toplamaya başladı.





Kuruluşunun üzerinden tam olarak bir yıl geçen Square yıl bazında 2 milyar dolarlık ödeme işlemi yapılmaya başlandığını duyurdu. Bugün itibariyle Square ile ortaklık yapan 800 000 satıcı firma bulunuyor. Bu sayı Mayıs ayında 500 000 civarındaydı. Square'in firma ortakları tüm Visa/MasterCard ekosisteminin yüzde 10'unu oluşturuyor.





Firma ileride alışveriş tecrübesini daha da artırmak için var gücüyle çalıştığını belirtiyor. Bu bağlamda Square uygulaması hız ve performans anlamında her ay güncellenecek.