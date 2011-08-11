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StumbleUpon butonu 25 milyar kere tıklandı

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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StumbleUpon platformu kullanıcılarına yeni siteler keşfetme ve bu siteleri oylama imkânı sunan bir web sitesi, sitelere eklenmiş bir paylaşım butonu ve tarayıcı eklentisinden oluşuyor. Kelime anlamıyla StumbleUpon tesadüfen rastlamak anlamına geliyor. Böylece hoşuna giden sitelere rastlayan kullanıcılar bunları StumbleUpon platformunda oylamaya sunuyor.

StumbleUpon topluluk yöneticisi Monica Semergiu Twitter’dan yaptığı duyuruda paylaşım butonu “Stumble!”ın bugüne kadar 25 milyar kere tıklandığını açıkladı.

2001 yılında kurulan ve 2007 yılında 75 milyon dolar karşılığı eBay tarafından satın alınan StumbleUpon 2009 yılında yatırımcıları tarafından geri alındı ve bağımsız bir şirket olarak faaliyetlerine devam etti.
Mayıs 2010 tarihinde 12 milyon kullanıcıya ulaşan StumbleUpon’da günde 27.5 milyon Stumble! butonu tıklanıyor. Firma rekorunu ise bu yıl ki Super Bowl maçlarında kırmıştı. Nisan ayında Stumble! butonu ayda bir milyar kez tıklama sayısına ulaşmıştı.

25 milyar rakamı firma için bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Facebook, Twitter, Google+ gibi sosyal ağlar ile aynı medya ilgisini göremese de milyonlarca kullanıcısı ile büyümeye devam ediyor.

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DH Misafiri 7 yıl
O butonu oraya koymakta emeği geçen türk yazılım mimarı Berk D. Demir'e sevgilerle =)
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Besiktask34 7 yıl
sürekli değişik şeyler çıkıyor ama hep yabancılardan arada bizimde olmamız güzel
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