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Süper Depo hakkında her şey "Turkcell Superonline'dan 100Mbps upload hızı veren bulut depolama"

6 yıl
13,4b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Turkcell Superonline'ın, kullanıcılarına 100Mbps upload hızı veren bulut depolama servisi Süper Depo hakkında merak edilen her şey bu videomuzda.
 

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capoeira_GS 6 yıl en beğenilen
ya iyide ilk önce adam gibi dowload hızını artırın Akk denen saçmalığıda düzeltinde sonra sıra upload hızına gelsin 10 gün sonra dowload hızının 3mbps düşmesinden bıktım artık ayrıca Türkiye'nin heryerine Fiberinternet döşedik diye sürekli saçma sapan reklamlar yapıyorlar ama İstanbul'da veya Ankara'da oturan birisi bile istediği anda fiberinteneti bağlatamıyor verdikleri cevap genelde daha orda hizmet veremiyoruz şeklinde oluyor ama fatura'yı daha gelmeden 2 gün önceden mesajla veya e-mail ile haber vermeyi biliyorlar tüketiciyi sömürmekten vazgeçin artık aldığınız paranın hakkını verin
ya iyide ilk önce adam gibi dowload hızını artırın Akk denen saçmalığıda düzeltinde sonra sıra upload hızına gelsin 10 gün sonra dowload hızının 3mbps düşmesind...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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Mode03 6 yıl
20Mbps fiber diyip kotasız diyip sonra 10 gb hız alanı verip 39 lira isteyen bir şirket bi de röportaj yapmışlar ...
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2 Avatar Avatar
Dark_Soul 3 yıl
Tek espiri sol fiber kullanıcıları upload ve dl yaparken kotalarından harcanmaması.
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perikentli 6 yıl
süperonline'ye sesleniyorum gerci sanki beni duyacak :D
kardeşimmmm akk kaldırında ayrıcalıgınız olsun yürrüüüüüüü..
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LightningRaven 6 yıl
1 gbps hatta 125mb down (ssd 240gb 550mb okuma hızı 512mb yazma hızı)yaparken , 35 40le upload yaptıgımı hatırlıyorum fransa. bunlar ne anlatıyor
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shockwave error 6 yıl
Nereden para kazanacaklarını şaşırmışlar. Adil kullanım kotasını aşan kullanıcılar için "JOKER KOTA" paketi çıkaran bir servis sağlayacıdan korkulur.
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montevo 6 yıl shockwave error
stormeagle2

Nereden para kazanacaklarını şaşırmışlar. Adil kullanım kotasını aşan kullanıcılar için "JOKER KOTA" paketi çıkaran bir servis sağlayacıdan korkulur.

bildiğimiz nitelikli dolandırıcılık değil midir bu?
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ilkerinanç 6 yıl
ablacım bırakın bunları,en ücra varoş semtlere fiber götürmedikçe şunu yaptık bunu yaptık demeyin.zaten türkiyede mutlu bir azınlık var herşeye sahip,her hizmet onların semtine gelir sonra lütfen diğer bölgelere ulaşır.80 milyondan 100 binbilmemkaç tanesi fiber kullanabiliyorsa ne anladım bu işten.bahçeşehirdeyim fiber kullanıyorum,atakentteyim internetim 100 mbit çok yavaş bumudur sizin için fiber yaptık muhabbeti?
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lvlehlvlet 6 yıl
Yönetici mesude hanımın ''eee eee ıııı aaa'' gibi çıkarttığı notalar sayesinde tüm dikkatimi buraya çekmeyi başardı.
Keza turkcell dedinmi 3 kere düşünenlerdenim...
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Zordion 6 yıl
Simetrik baglanti versin once. Asimetrik fiber, dunyada ilk.
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dockhanger 6 yıl
bildiğin sömürü sisteminin temsilcileri
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HumbiGumbi 6 yıl
superonline da bizi görecek mi :)) öncelikle bir ttnet abonesi olarak böyle bir hizmeti bekliyorum gerçi bulunduğum yerde hala fiber altyapı yok :) bulut depolama gerçekten mükemmel birşey ama hala adil kullanım hakkı uygulanan ve adam akıllı sınırsız paket bulunmayan ülkemde çok iş yapacağını sanmıyorum ... onun haricinde madem 100mbit upload hızı verebiliyorsunuz neden insanları 1mbit e mecbur bırakıyorsunuz ??? bazı şeyleri düzeltmeden alınabilir kullanılabilir yapmadan en azından tarifelerinize ve sunduğunuz hizmet alanına bakmadan bunlarla gelmeyin karşımıza ...
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alestra123 6 yıl
Superonline internet kulanıcısıyım son 2 3 ay internetimde bir yavaşlama bir hızlanma olmakta hız testini de yaptım ve gözlerime inanamadım 1.5 dan başlıyo birden 9 çıkıyo sonra hooop 22 20GB internet paketi abonesiyim bunu sürekli yapmıyor arada bir yapmakya yani oyun oynarken fark ediyorum onu oyunlarda CH kanal deyişimlerinde belli ediyor kendini varmı böyle sorunlar yaşayan acaba
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turexx 6 yıl
uygulama cok iyi arkadaslar hic kem küm etmeyin benim çekincem kota olayıydı bu videodada etkilenmediği belirtilmiş ttnet kullanıcısı olarak insallah bizde gorebiliriz diyorum.
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Nuke General 6 yıl
Hızı alamadım diyenler superonline abonesi mi gerçekten? Ttnet ile superonline in fiberoptik altyapıları kendine ait, birbirlerine karıştırmayın
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Aydindril 6 yıl Nuke General
Nuke General

Hızı alamadım diyenler superonline abonesi mi gerçekten? Ttnet ile superonline in fiberoptik altyapıları kendine ait, birbirlerine karıştırmayın

evet superonline fiber kullanıcısıyım hiç bir zaman alamadım. defalarca aradık müşteri hizmetlerini çözemediler. iptal ettik. müşteri hizmetlerinde tanıdığım arkadaşla konuştum bugün sorun hala devam ediyormuş.
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