Süper Depo hakkında her şey "Turkcell Superonline'dan 100Mbps upload hızı veren bulut depolama"

stormeagle2 Nereden para kazanacaklarını şaşırmışlar. Adil kullanım kotasını aşan kullanıcılar için "JOKER KOTA" paketi çıkaran bir servis sağlayacıdan korkulur.
Nuke General Hızı alamadım diyenler superonline abonesi mi gerçekten? Ttnet ile superonline in fiberoptik altyapıları kendine ait, birbirlerine karıştırmayın
kardeşimmmm akk kaldırında ayrıcalıgınız olsun yürrüüüüüüü..
bildiğimiz nitelikli dolandırıcılık değil midir bu?
Keza turkcell dedinmi 3 kere düşünenlerdenim...
evet superonline fiber kullanıcısıyım hiç bir zaman alamadım. defalarca aradık müşteri hizmetlerini çözemediler. iptal ettik. müşteri hizmetlerinde tanıdığım arkadaşla konuştum bugün sorun hala devam ediyormuş.