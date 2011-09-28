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Super Talent'dan şifreyle korunan USB 3.0 bellek: DataGuardian

7 yıl
12,3b
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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USB 3.0 arabirimini kullanan bellekler yaygınlaşmaya devam ediyor. Super Talent firması, USB 3.0 destekli DataGuardian serisi belleklerini duyurdu.
70 uzunluğunda, 18 mm genişliğinde ve 8 mm kalınlığında alüminyum gövdeye sahip DataGuardian serisi, 8 GB, 16 GB ve 32 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyle geliyor. Saniyede 85 MB'a kadar okuma, 40 MB'a kadar yazma hızlarına ulaşabildiği belirtilen USB belleklerin ön plana çıkan özelliği ise şifre ile koruma sağlayabilmesi. Böylece üçüncü şahısların önemli verilerinize ulaşmasının önüne geçiliyor. Ayrıca USB belleklerin olası malware saldırılarına karşı koruma altında olduğu dile getiriliyor.
DataGuardian serisinin fiyatları 24$'dan başlıyor. 

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Rainbow6 7 yıl
Bunlarin sifresi kolayca kiriliyor mu yoksa gercekten guvenli mi ?
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