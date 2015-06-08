Süper kahraman Thor'un çekici bilgisayar oldu! Bu özel çalışmanın detayları videomuzda

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|stantların videosu neden çekilmiyor her markayı geziyonuz fakat sadece 1dk değişik olan ürünü gösteriyosunuz stantları gezdirseniz bizde sanki oraya gidip gezmiş gibi olsak.
|stantların videosu neden çekilmiyor her markayı geziyonuz fakat sadece 1dk değişik olan ürünü gösteriyosunuz stantları gezdirseniz bizde sanki oraya gidip gezmi...
|3 gundur bakıyorum vıdeolara 2-5 dakıkadan fazla degıl...vıdeolar cıdden kotu anlatım yuzeysel ve kısa.. sadece 1 fuarda acılan 20 standı ayrı ayrı gostereceksenız barı bıraz uzerınde durun su işin.. durun kı bızde, tanıtmak ıstedıgınız seyı adam gıbı gorelım anlayalım.. Erdı hocam anlatımın muazzam hızlı bıraz soluklan zaten 3 dakıkayı gecmıyor vıdeolar.. parca parca iş yapıp hergun vıdeo upload edıcegınıze adam gıbı belgesel tadında ıcınde roportajlarında oldugu vıdeolar koysanız daha hayırlı olur.. uretıcı ne dıyor? hedef kıtle kımler? tanıtılan urunun dıgerlerınden farkı ne?
|Sayın Erdi Özüağ. Çoklu monitör tarafında ne gibi gelişmeler var. Özellikle çerçevesiz ve birleştirilmiş aralıksız ekranlar hakkında. Teşekkürler.
|Kara Dul formunda bir pc de isteriz :)
|BSc nin yaptığı gibi fuar turu istiyoruz
|stantların videosu neden çekilmiyor her markayı geziyonuz fakat sadece 1dk değişik olan ürünü gösteriyosunuz stantları gezdirseniz bizde sanki oraya gidip gezmiş gibi olsak.
|Yaratıcı bir çalışma. :)
|Adı kesin Mjölnir'dir.
|Bir bu kalmisti..
|ne fantezisi kardeşim pc var olduğundan beridir böyle uçuk,değişik,sıradışı şeyler yapılıyor sen bunları konsolla,mobil cihazlarla yapabilir misin? hayır tabi bu sadece pc sistemine özel bu adamlarda bunu biliyor tabii.
|İş iyice fantaziye döndü.