Süper kahraman Thor'un çekici bilgisayar oldu! Bu özel çalışmanın detayları videomuzda

Bilgisayar kasası modifikasyonunda yaratıcılığın geldiği son nokta. Ünlü Marvel karakteri süper kahraman Thor'un en az kendisi kadar ünlü çekiciyle bilgiasyar kasası hazırladılar. Tüm detaylar videomuzda, iyi seyirler.

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