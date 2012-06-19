Surface için Touch ve Type klavyeli kapakları tanıtıldı

Haber Editörü
Microsoft'un Surface adlı Windows 8 Pro ve Windows RT tabletleri ile birlikte Surface Touch Cover ve Type Cover adını verdiği iki farklı kapakta tanıtıldı.
Los Angeles’ta düzenlenen etkinlikte Microsoft yöneticisi Steven Sinofsky tarafından tanıtılan aksesuarlardan Touch Cover, Surface'e 3mm'lik bir ek kalınlık katıyor ve tablete manyetik konektör yardımıyla tutunuyor. Bu kapağın ilginç yanlarından biri ise basınç hassasiyetli teknoloji kullanılması oluyor. Bu sayede darbeleri algılayabilen klavyenin daha hızlı bir yazma deneyimi sunduğu iddia ediliyor. Ayrıca 'Touch Cover' kullanıcılara 5 farklı renk seçeneği sunacak. Microsoft'un klavye deneyiminde hassas tuşlar arayanların yerine sert bir klavye ile yazıyormuş hissini veren 'Type Cover' adlı kapağı tablete 5mm'lik ek kalınlık katarken Touch Cover'a göre daha ağır bir yapı sunuyor. Normal bir klavyenin daha inceltilmiş ve daraltılmış halini kullanıcılara sunan 'Type Cover' hareket eden tuşlar sunuyor ve kişi alışkanlıklarına göre bir yazma deneyimi sunuyor. Ek olarak, Steven Sinofsky bu aksesuarlarda tıklanabilir tuşlar barındıran izleme dörtgenine yer verildiğini de belirtti.
Bu kapakların tablette yazı deneyimini ne kadar etkileyici olabileceğini ve aksesuarların kullanıcıların tercih sebebi olup olmayacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.
http://www.theverge.com/2012/6/18/3095699/microsoft-type-cover-keyboard-surface-revealed Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kimse tableti klavyeden kurtulmak için almıyor, taşınabilirliğinden dolayı alıyor. dokunmatik internette gezmek için çok iyi fakat yazı yazma konusunda sorun çıkarıyor. masaya koyup adam gibi yazı yazarak tablet kullanmak gayet hoş bir olay. masa olmadan da normal tablet olarak kullanılabiliyor rahatlıkla. klavyenin taşınabilirliğe neredeyse 0 etki etmesi muhteşem bir şey bence.
Windows 8 Consumer Preview yayınladığından beri Windows arasında en iyi olacağı kesin.
47 dakika 26 saniyelik tanıtım videosunda Surface için ciddi ciddi her bir parçası metaline kadar sil baştan elden geçirmişler geliştirmişler.
Birçok ince ayrıntılar akıllıca düşünülmüş...
FULL HD ekran ve en hasas kalem desteği ön planda.
En büyük artısı windows tabanlı olması... ARM işlemcile yönelik Windows RT daha ince olmasına rağmen Android ten daha hızlı ve arayüzü daha bilindik olması en büyük artısıdır... ClearType teknolojisi yazı fontlarını iyileştirmesinde epey etkili olacaktır malum bu teknoloji XP den beri var.
Heryerine her parçasına epey kafa yormuşlar.
Sonuç olarak şahaser çıkmıştır.. Şu soğutma sistemi dizaynı çift anten ile her tutuşta wifi çekim kalitesi düşmemesi ile benzeri olmaması en büyük artılarından biri...
Satışa ilk çıktığında alacağım.
Dehşet muhteşemler...
o herkez derki sana o yüzden sabit klavye koymuyor buna isteyen alıyor isteyen almıyor
Ben bunu saçma buluyorum, fikrim de değişecek değil... Tablet alacaksam madem notebook gibi niye kullanayım... İsmi üstünde tablet... Neyse uzatmanın alemi yok ben son derece saçma buluyorum, mantıklı bulanlar da alsınlar...