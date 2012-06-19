Surface için Touch ve Type klavyeli kapakları tanıtıldı





Microsoft'un Surface adlı Windows 8 Pro ve Windows RT tabletleri ile birlikte Surface Touch Cover ve Type Cover adını verdiği iki farklı kapakta tanıtıldı.

http://www.theverge.com/2012/6/18/3095699/microsoft-type-cover-keyboard-surface-revealed

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Los Angeles’ta düzenlenen etkinlikte Microsoft yöneticisi Steven Sinofsky tarafından tanıtılan aksesuarlardan Touch Cover, Surface'e 3mm'lik bir ek kalınlık katıyor ve tablete manyetik konektör yardımıyla tutunuyor. Bu kapağın ilginç yanlarından biri ise basınç hassasiyetli teknoloji kullanılması oluyor. Bu sayede darbeleri algılayabilen klavyenin daha hızlı bir yazma deneyimi sunduğu iddia ediliyor. Ayrıca 'Touch Cover' kullanıcılara 5 farklı renk seçeneği sunacak. Microsoft'un klavye deneyiminde hassas tuşlar arayanların yerine sert bir klavye ile yazıyormuş hissini veren 'Type Cover' adlı kapağı tablete 5mm'lik ek kalınlık katarken Touch Cover'a göre daha ağır bir yapı sunuyor. Normal bir klavyenin daha inceltilmiş ve daraltılmış halini kullanıcılara sunan 'Type Cover' hareket eden tuşlar sunuyor ve kişi alışkanlıklarına göre bir yazma deneyimi sunuyor. Ek olarak, Steven Sinofsky bu aksesuarlarda tıklanabilir tuşlar barındıran izleme dörtgenine yer verildiğini de belirtti.Bu kapakların tablette yazı deneyimini ne kadar etkileyici olabileceğini ve aksesuarların kullanıcıların tercih sebebi olup olmayacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.