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Surface için Touch ve Type klavyeli kapakları tanıtıldı

6 yıl
2,7b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Microsoft'un Surface adlı Windows 8 Pro ve Windows RT tabletleri ile birlikte Surface Touch Cover ve Type Cover adını verdiği iki farklı kapakta tanıtıldı.

Los Angeles’ta düzenlenen etkinlikte Microsoft yöneticisi Steven Sinofsky tarafından tanıtılan aksesuarlardan Touch Cover, Surface'e 3mm'lik bir ek kalınlık katıyor ve tablete manyetik konektör yardımıyla tutunuyor. Bu kapağın ilginç yanlarından biri ise basınç hassasiyetli teknoloji kullanılması oluyor. Bu sayede darbeleri algılayabilen klavyenin daha hızlı bir yazma deneyimi sunduğu iddia ediliyor. Ayrıca 'Touch Cover' kullanıcılara 5 farklı renk seçeneği sunacak. Microsoft'un klavye deneyiminde hassas tuşlar arayanların yerine sert bir klavye ile yazıyormuş hissini veren 'Type Cover' adlı kapağı tablete 5mm'lik ek kalınlık katarken Touch Cover'a göre daha ağır bir yapı sunuyor. Normal bir klavyenin daha inceltilmiş ve daraltılmış halini kullanıcılara sunan 'Type Cover' hareket eden tuşlar sunuyor ve kişi alışkanlıklarına göre bir yazma deneyimi sunuyor. Ek olarak, Steven Sinofsky bu aksesuarlarda tıklanabilir tuşlar barındıran izleme dörtgenine yer verildiğini de belirtti.

Bu kapakların tablette yazı deneyimini ne kadar etkileyici olabileceğini ve aksesuarların kullanıcıların tercih sebebi olup olmayacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.
http://www.theverge.com/2012/6/18/3095699/microsoft-type-cover-keyboard-surface-revealed Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
IgorStravinsky 6 yıl
Portatif bişey işte neden olumsuz bakılsın ki? Kapak olarak kullan, hızlıca bişey yapman gerekirse tak hallet.
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Oziko 6 yıl
Evet çok da mantıksız değil, bir kılıf şeklinde de yorumlanabilir.
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lienjoui1997 6 yıl
Şu soğutma sistemi dizaynı çift anten ile her tutuşta wifi çekim kalitesi düşmemesi ile benzeri olmaması en büyük artılarından biri...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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OZYMANDIAS 6 yıl
Alt tarafı inceltip üst tarafı kalınlaştırmak.
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asterisk* 6 yıl
jovanovic
Orijinalden alıntı: med_cezir197
Orijinalden alıntı: jovanovic Şimdi herkes der ne güzel işte falan diye de arkadaş tablet alıyorsam zaten bunlardan kurtulmak için alıyorum... Niye bir daha klavye ekleyeyim ki...
o herkez derki sana o yüzden sabit klavye koymuyor buna isteyen alıyor isteyen almıyor
Ben bunu saçma buluyorum, fikrim de değişecek değil... Tablet alacaksam madem notebook gibi niye kullanayım... İsmi üstünde tablet... Neyse uzatmanın alemi yok ben son derece saçma buluyorum, mantıklı bulanlar da alsınlar...

kimse tableti klavyeden kurtulmak için almıyor, taşınabilirliğinden dolayı alıyor. dokunmatik internette gezmek için çok iyi fakat yazı yazma konusunda sorun çıkarıyor. masaya koyup adam gibi yazı yazarak tablet kullanmak gayet hoş bir olay. masa olmadan da normal tablet olarak kullanılabiliyor rahatlıkla. klavyenin taşınabilirliğe neredeyse 0 etki etmesi muhteşem bir şey bence.
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Kunteper Canavarı 6 yıl
her haber altında tartışma mı çıkar ya ? adamlar aksesuar çıkarmış. aksesuar yani alıp almamak senin elinde ama gel gelelim adamlar sırf aksesuar çıktı diye neler tartışıyor.
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smart1978 6 yıl
Android tablet kullanan biri olarak Android in gerçek manada kullanıcı dostu arayüzü ve gerçek masaüstü deneyimi veremiyor.
Windows 8 Consumer Preview yayınladığından beri Windows arasında en iyi olacağı kesin.
47 dakika 26 saniyelik tanıtım videosunda Surface için ciddi ciddi her bir parçası metaline kadar sil baştan elden geçirmişler geliştirmişler.
Birçok ince ayrıntılar akıllıca düşünülmüş...
FULL HD ekran ve en hasas kalem desteği ön planda.
En büyük artısı windows tabanlı olması... ARM işlemcile yönelik Windows RT daha ince olmasına rağmen Android ten daha hızlı ve arayüzü daha bilindik olması en büyük artısıdır... ClearType teknolojisi yazı fontlarını iyileştirmesinde epey etkili olacaktır malum bu teknoloji XP den beri var.
Heryerine her parçasına epey kafa yormuşlar.
Sonuç olarak şahaser çıkmıştır.. Şu soğutma sistemi dizaynı çift anten ile her tutuşta wifi çekim kalitesi düşmemesi ile benzeri olmaması en büyük artılarından biri...

Satışa ilk çıktığında alacağım.
Dehşet muhteşemler...
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Batuist 6 yıl
bence gerçek tabletler yani çıkacak piyasaya... ipad bana göre bir el PCsinden ziyade el üstü multimedia platformu... ama surface ile gerçek PC deneyimi anca tablet dediğimiz cihazlara gelecek anlaşılan... bence programlanabilir olma özelliğini en fazla hissettirecek tablet platformunu sunacak.. photoshop bile çalıştırabileceğiniz bir tablet kesinlikle almaya değer..
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Lordinarius 6 yıl
jovanovic
Şimdi herkes der ne güzel işte falan diye de arkadaş tablet alıyorsam zaten bunlardan kurtulmak için alıyorum... Niye bir daha klavye ekleyeyim ki...

o herkez derki sana o yüzden sabit klavye koymuyor buna isteyen alıyor isteyen almıyor
1 Yanıt Yanıtla +1
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jovanovic 6 yıl Lordinarius
med_cezir197

jovanovic

Şimdi herkes der ne güzel işte falan diye de arkadaş tablet alıyorsam zaten bunlardan kurtulmak için alıyorum... Niye bir daha klavye ekleyeyim ki...


o herkez derki sana o yüzden sabit klavye koymuyor buna isteyen alıyor isteyen almıyor

Ben bunu saçma buluyorum, fikrim de değişecek değil... Tablet alacaksam madem notebook gibi niye kullanayım... İsmi üstünde tablet... Neyse uzatmanın alemi yok ben son derece saçma buluyorum, mantıklı bulanlar da alsınlar...
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oguz6577 6 yıl
Dokunmatik ekranli makinalar için şart bişey yeri geldiğinde ben tableti notebook gibide kullanabilmeliyim... Asus gibi işte padfone gibi telefon,tablet,notebook süper 3lü....
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Recharged 6 yıl
Gayet iyi görünüyor.Yeni windows tabletlerin ben piyasada iPad'e karşı iyi bir rakip olacağını düşünüyorum.
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jovanovic 6 yıl
Şimdi herkes der ne güzel işte falan diye de arkadaş tablet alıyorsam zaten bunlardan kurtulmak için alıyorum... Niye bir daha klavye ekleyeyim ki...
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tonykelzo 6 yıl
Daha hızlı bir yazma deneyimi ha:)Kulağa hoş geliyo.Baskab bir özelliği yokmu?
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