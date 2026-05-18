    Windows 11’e yıllardır beklenen görev çubuğu özelliği geliyor

    Microsoft, Windows 11’de yıllardır eleştirilen görev çubuğu kısıtlamalarını kaldırıyor. Kullanıcılar artık görev çubuğunu taşıyabilecek, küçültebilecek ve Başlat menüsünü özelleştirebilecek.

    Microsoft, Windows 11 kullanıcılarının uzun süredir eleştirdiği görev çubuğu kısıtlamaları konusunda geri adım atıyor. Şirket, Windows 10 döneminde sunulan ve kullanıcıların görev çubuğunu ekranın farklı noktalarına taşımasına imkan veren özelliği yeniden Windows 11’e kazandırmaya hazırlanıyor. Yeni özelleştirme seçenekleri ilk etapta Windows Insider kullanıcılarına sunulacak.

    Windows 11’in ilk sürümleri yayımlandığında kullanıcıların en büyük şikayetlerinden biri, görev çubuğunun yalnızca ekranın alt kısmına sabitlenmiş olmasıydı. Özellikle Windows 10’da görev çubuğunu üst, sağ veya sol kenara taşıyabilen kullanıcılar için bu durum ciddi bir geriye gidiş olarak değerlendirilmişti. Microsoft ise geçmişte bu özelliğin “öncelikli olmadığını” söyleyerek eleştirilerin odağında kalmıştı. Şirket şimdi ise kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak kapsamlı bir görev çubuğu güncellemesi üzerinde çalışıyor.

    Görev çubuğu artık ekranın her yerine taşınabilecek

    Yeni güncellemeyle birlikte Windows 11 görev çubuğu artık yalnızca ekranın alt bölümüne bağlı kalmayacak. Kullanıcılar görev çubuğunu ekranın üstüne, soluna veya sağına taşıyabilecek. Bu ayarlar doğrudan “Ayarlar > Kişiselleştirme > Görev Çubuğu > Görev Çubuğu Davranışları” menüsü üzerinden yönetilecek.

    Microsoft’un yeni sisteminde görev çubuğu konumuna göre simge hizalamaları da değiştirilebilecek. Kullanıcılar simgeleri ortaya hizalayabileceği gibi sola, sağa veya üst bölüme göre de konumlandırabilecek. Şirket ayrıca görev çubuğu için daha küçük ikonlar ve daha kompakt bir görünüm sunuyor. Açıkçası bu, bazıları için görev çubuğunu taşımaktan daha önemli.

    Windows 11’in yeni görev çubuğu sistemi yalnızca konum değişikliğiyle sınırlı değil. Görev çubuğu ekranın yan taraflarına taşındığında diğer arayüz öğeleri de yeni konuma otomatik olarak uyum sağlıyor. Ancak Microsoft, mevcut test sürümünde bazı eksiklerin halen bulunduğunu kabul ediyor. Özellikle bildirim merkezi ve takvim panelinin ekranın sağ alt köşesine bağlı çalıştığı belirtiliyor. Şirket bu sorunların gelecek test sürümlerinde düzeltileceğini söylüyor.

    Başlat menüsü de baştan aşağı yenileniyor

    Microsoft yalnızca görev çubuğunu değil, Başlat menüsünü de daha esnek hale getirmeye hazırlanıyor. Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar artık küçük veya büyük Başlat menüsü boyutları arasında seçim yapabilecek. Ayrıca sabitlenmiş uygulamalar, son kullanılan içerikler ve “Tümü” bölümü gibi alanlar bağımsız şekilde gizlenip gösterilebilecek.

    Şirket aynı zamanda ekran paylaşımı veya sunum sırasında gizlilik isteyen kullanıcılar için profil fotoğrafı ve kullanıcı adını Başlat menüsünden kaldırma seçeneği de ekliyor.

    Microsoft’un yaptığı bir diğer önemli değişiklik ise Başlat menüsündeki önerilen dosyalar sistemiyle ilgili oldu. Şirket artık Başlat menüsündeki önerileri Dosya Gezgini’nin son kullanılan öğeler listesinden ayırıyor. Böylece kullanıcı Başlat menüsündeki önerileri kapattığında, Dosya Gezgini veya atlama listelerindeki son etkinlik kayıtları etkilenmeyecek.

    Güncelleme ne zaman gelecek?

    Yeni görev çubuğu ve Başlat menüsü özellikleri şu anda Windows Insider programının Experimental kanalında test ediliyor. Microsoft henüz kesin bir genel dağıtım tarihi açıklamış değil. Ancak mevcut bilgilere göre Windows 11’in 24H2, 25H2 ve 26H1 sürümlerini kullanan standart kullanıcıların bu yeniliklere önümüzdeki haftalar içinde erişmeye başlaması bekleniyor.

