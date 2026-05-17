Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BitLocker sistemi için şok iddia: Microsoft bilerek gizli arka kapı bıraktı

    Microsoft’un BitLocker sistemiyle ilgili ortaya atılan yeni iddia güvenlik dünyasını karıştırdı. “YellowKey” adlı exploit’in, şifrelenmiş disklere parola olmadan erişim sağlayabildiği öne sürülüyor.

    Microsoft’un BitLocker sistemi için şok iddia: Gizli arka kapı keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un geliştirdiği BitLocker uzun yıllardır Windows'taki en önemli veri güvenliği araçlarından biri olarak görülüyor. Özellikle dizüstü bilgisayarlar ve kurumsal sistemlerde yaygın şekilde kullanılan bu tam disk şifreleme sistemi, cihaz fiziksel olarak ele geçirilse bile depolama birimindeki verilere erişilmesini engellemeyi amaçlıyor. Bugüne kadar BitLocker hakkında çeşitli güvenlik açıkları ortaya çıkarılmış olsa da bunların çoğu belirli donanım yapılandırmalarını ya da kullanıcı hatalarını hedef alıyordu. Ancak şimdi ortaya atılan yeni bir iddia, meselenin çok daha ciddi olabileceğini gösteriyor. Çünkü bir güvenlik araştırmacısı, BitLocker'ın içine kasıtlı olarak yerleştirilmiş bir “arka kapı” keşfettiğini öne sürüyor.

    "Microsoft Kasıtlı Olarak Arka Kapı Yerleştirmiş Gibi Görünüyor"

    “Nightmare-Eclipse” takma adıyla bilinen güvenlik araştırmacısı tarafından paylaşılan “YellowKey” adlı exploit (güvenlik açığı), iddiaya göre BitLocker’ın tam disk şifrelemesini tamamen aşabiliyor. Araştırmacı, bu açığın şimdiye kadar gördüğü en “akıl almaz” güvenlik sorunlarından biri olduğunu söylerken, sistemin çalışma biçiminin normal bir yazılım hatasından ziyade bilinçli şekilde eklenmiş bir arka kapıyı andırdığını savunuyor.

    Araştırmacının paylaştığı bilgilere göre YellowKey’in çalıştırılması oldukça sıra dışı bir yöntem izliyor. Saldırganın öncelikle “FsTx” adlı klasörü NTFS, FAT32 ya da exFAT gibi Windows uyumlu bir dosya sistemiyle biçimlendirilmiş USB belleğe kopyalaması gerekiyor. Daha sonra BitLocker ile korunan sistem yeniden başlatılıyor ve Windows Recovery Environment (WinRE) ortamına giriliyor. Burada belirli bir giriş dizisinin uygulanmasının ardından komut satırı erişimi elde edildiği belirtiliyor. İddiaya göre bu işlem başarıyla tamamlandığında BitLocker ile şifrelenmiş sürücüler üzerindeki tüm koruma devre dışı kalıyor. Üstelik bunun için parola, kurtarma anahtarı ya da herhangi bir kimlik doğrulama gerekmiyor. Saldırganın dosyaları görüntüleyebildiği, kopyalayabildiği ve sürücü üzerinde tam erişim sağlayabildiği ifade ediliyor.

    YellowKey’in en dikkat çekici yanı ise araştırmacının bu davranışın sıradan bir güvenlik açığı olmadığına inanması. Nightmare-Eclipse’e göre açığı tetikleyen bileşen yalnızca resmi Windows Recovery Environment imajı içinde bulunuyor. Aynı bileşenin standart Windows kurulum dosyalarında da yer aldığı ancak canlı sistemlerde görülen BitLocker bypass davranışını göstermediği belirtiliyor. Araştırmacı bu yüzden “bunun kasıtlı olmadığına dair mantıklı bir açıklama bulamadığını” söylüyor.

    Daha da ilginç olanı, açığın yalnızca Windows 11 ile Windows Server 2022 ve 2025 sürümlerini etkilemesi. Araştırmacıya göre Windows 10’da aynı davranış gözlemlenmiyor. Bu da sorunun daha yeni Windows sürümlerinde yapılan değişikliklerle bağlantılı olabileceğine işaret ediyor.

    Nightmare-Eclipse’in GitHub üzerinden paylaştığı materyalleri inceleyen başka araştırmacılar da YellowKey’in anlatıldığı şekilde çalıştığını doğruladı. Microsoft ise şu ana kadar YellowKey hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Bu yüzden ortada gerçekten kasıtlı şekilde yerleştirilmiş bir arka kapı mı olduğu, yoksa son derece sıra dışı bir güvenlik hatası mı bulunduğu henüz netleşmiş değil. Ancak iddiaların doğrulanması hâlinde bu olay, son yıllarda Windows güvenliğiyle ilgili ortaya çıkan en büyük tartışmalardan birini tetikleyebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 2 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 2 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    t-roc kronik sorunları mitolojik isimler lpg göstergesi yanlış gösteriyor banyoya sıcak su neden az gelir pastırma kokusu kaç günde geçer

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A17 5G
    Samsung Galaxy A17 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana X600.7430
    Casper Nirvana X600.7430
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum