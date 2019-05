Swatch akıllı saatli bahar aylarında piyasada olacak

Akıllı saat pazarında irili ufaklı pek çok teknoloji firması boy gösterirken, saat sektörünün devlerini ise yeni yeni görmeye başlıyoruz. Bunlardan birisi olan Swatch da hazırlıklarını son aşamaya getirdi.





Bir röportajda konuşan Swatch tepe yöneticisi Nick Hayek, önümüzdeki iki veya üç ay içerisinde ilk akıllı saatlerini pazara sunacaklarını açıkladı. Ancak bu akıllı saatin ne tür fonksiyonları olacağını belirtmedi.





Ancak cihaz NFC yoluyla akıllı telefonlarla iletişim kuracak ve uzun süre şarj gerektirmeyecek. İlgili yazılım Windows ve Android işletim sistemleri ile uyumlu olacak ve kullanıcıların mobil ödeme yapmasına da imkan tanıyacak. Muhtemelen cihaz Apple Watch ile doğrudan rekabete girecek.





Aslında Swatch uzun süredir akıllı saat pazarında yer alıyor zira pek çok markanın saat kısmında Swatch mekanizmaları yer alıyor. Hayek de bunun altını çizerek pazarda tecrübe sahibi olduklarını belirtiyor.





Swatch her seviyeden ve her bütçeden kullanıcıya hitap eden ürünler piyasaya sürdüğü için akıllı saatinin de yüksek fiyat seviyelerine sahip olmayacağı düşünülüyor. Muhtemelen ilk ürün sonrasında yeni nesil ürünlerde her segmente göre çeşit artacaktır. Swatch'ın MWC 2015 etkinliğinde de yer alması bekleniyor.

