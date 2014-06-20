TABA/AmCham Türkiye Başkanı Zeynep Dereli Oldu

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TÜRK AMERİKAN İŞ DERNEĞİ “TABA/AmCham” BAŞKANLIĞI’NAZEYNEP DERELİ SEÇİLDİ.Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin gelişmesinde etkin rol oynayan Türk Amerikan İş Derneği (TABA/AmCham) yeni dönem başkanlığına Zeynep Dereli seçildi.Derneğin 5 Haziran 2014 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında oy çoğunluğuyla başkan seçilen Zeynep Dereli, iki yıl süreyle bu görevini yürütecek.Dereli, profesyonel hayatına uluslararası iletişim ve lobi şirketi olan Amerikan APCO Worldwide’da Türkiye Genel Müdürü olarak devam etmektedir. Başkanlık görevine seçildiği için onur duyduğunu belirtten Zeynep Dereli, “amacımız; derneğin geçmişteki başarılı çalışmalarına yenilerini ekleyerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve ticaretin gelişimine katkı sağlamak olacaktır” dedi.Türkiye ile ABD arasında dostluk ve iş ilişkilerini geliştirmek amacıyla kurulmuş bir sivil toplum örgütü olan Türk Amerikan İş Derneği (TABA/AmCham), 1987 yılından bu yana iki ülke arasındaki başarılı faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürmektedir. Üyeleri arasında Motorola, General Electric, Honeywell ve AES gibi Amerikan şirketlerinin yanı sıra ABD ile ticari ilişkileri bulunan Turkcell, Çalık Holding ve Erdem Holding gibi Türkiye nin önde gelen şirketleri de yer almaktadır. Amerikan siyaset ve iş dünyası ile çok iyi ilişkiler kuran Dernek, aynı zamanda Amerikan Ticaret Odaları (ECACC) ve ABD Ticaret Odaları Birliği (COCUSA) üyesidir.Zeynep Dereli, Priceton Üniversitesi Ekonomi Fakültesi Ortadoğu Araştırmaları Bölümü’nden mezun oldu. Dereli, Londra SOAS Üniversitesi’nde Kalkınma Ekonomileri üzerine yüksek lisans yaptı. Dereli, APCO Worldwide daki görevinden önce Atlantik Konseyi’nin düzenlediği Karadeniz Enerji Forumu Direktörlüğü, Türk Politika Forumu Genel Koordinatörlüğü görevlerini yürüttü. Zeynep Dereli, evli ve bir kız çocuk annesidir.