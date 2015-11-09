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TAG Heuer akıllı saatin fiyatı belli oldu

Lüks saat denildiği zaman akıllara gelen ilk firmalardan olmayı başaran TAG Heuer, Google'ın Android Wear işletim sistemine kurulu akıllı saatinin resmi fiyatını kamuoyu ile paylaştı.
3 yıl
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8
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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TAG Heuer akıllı saatin fiyatı belli oldu

İsviçre merkezli dünyaca ünlü saat üreticilerinden TAG Heuer, hatırlayacağınız üzere uzun zamandır kendi akıllı saati üzerinde çalışma gösteriyor. Önümüzdeki hafta içerisinde resmi olarak duyurulması beklenen "Carrera Connected" isimli saatin satış fiyatı açıklandı.
Android Wear işletim sistemine kurulu olarak gelmesi beklenen akıllı saat TAG Heuer Carrera Connected, şirket CEO'su Jean-Claude Biver'in açıklamasına göre önümüzdeki hafta içerisinde raflardaki yerini alacak ve 1,500 dolar fiyat etiketiyle satılacak. Daha önce 1,800$'dan geleceği söylenen saat, yine Biver'in söylediği kadarıyla Apple Watch ile neredeyse aynı özellikleri sunuyor ve fiyatından da anlaşılabileceği üzere lüks bir seçenek oluşturuyor.
Ürettiği akıllı saatinden milyonlarca satmayı hedeflemediklerini ve başlangıcı 1000 adet ile yapacaklarını belirten Jean-Claude Biver, saatin Carrera klasik modellerine temelinde titanyum gövde ile hazırladığını ve akıllı saatlere aktif olarak bağlanabileceğini sözlerine ekliyor. Bildiğiniz gibi en önemli rakiplerden Apple Watch 1,249 TL'den 40,000TL'ye uzanan oldukça geniş bir fiyat skalasında satılıyor.

http://www.theverge.com/2015/11/9/9695378/tag-heuer-carrera-connected-smartwatch-price-availability Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
aycibin 3 yıl en beğenilen
"rakip apple watch" yazsını görünce neremle güleceğimi şaşırdım
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Patren 3 yıl
TAG Heuer marka değerine göre yine ucuz olmuş
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DH Misafiri 3 yıl
İphone da çalışmayan bir saat nasıl olurda apple watch'a rakip olabilir ???
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kraix 3 yıl
sioner
2 adet sipariş verdim biri bana biri kaynanama haber için teşşekürler

Koptum ya :D valla iyi geldi bu yorum hahahaha
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meego 3 yıl
TAG Heuer göre ucuz, bu adamın normal saatleri 3000den başlayıp 25000TLye kadar gidiyor.
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Redunay 3 yıl
2 adet sipariş verdim biri bana biri kaynanama haber için teşşekürler
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Patren 3 yıl
TAG Heuer marka değerine göre yine ucuz olmuş
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deoksiriboz1000 3 yıl
Apple watch alacağına bunu al. Fiyatını hakeden bi lüksü var en azından
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halitozbasli 3 yıl
Hemen bir tane almalı...
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aycibin 3 yıl
"rakip apple watch" yazsını görünce neremle güleceğimi şaşırdım
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