TAG Heuer akıllı saatin fiyatı belli oldu

İsviçre merkezli dünyaca ünlü saat üreticilerinden TAG Heuer, hatırlayacağınız üzere uzun zamandır kendi akıllı saati üzerinde çalışma gösteriyor. Önümüzdeki hafta içerisinde resmi olarak duyurulması beklenen "Carrera Connected" isimli saatin satış fiyatı açıklandı.

Android Wear işletim sistemine kurulu olarak gelmesi beklenen akıllı saat TAG Heuer Carrera Connected, şirket CEO'su Jean-Claude Biver'in açıklamasına göre önümüzdeki hafta içerisinde raflardaki yerini alacak ve 1,500 dolar fiyat etiketiyle satılacak. Daha önce 1,800$'dan geleceği söylenen saat, yine Biver'in söylediği kadarıyla Apple Watch ile neredeyse aynı özellikleri sunuyor ve fiyatından da anlaşılabileceği üzere lüks bir seçenek oluşturuyor.

Ürettiği akıllı saatinden milyonlarca satmayı hedeflemediklerini ve başlangıcı 1000 adet ile yapacaklarını belirten Jean-Claude Biver, saatin Carrera klasik modellerine temelinde titanyum gövde ile hazırladığını ve akıllı saatlere aktif olarak bağlanabileceğini sözlerine ekliyor. Bildiğiniz gibi en önemli rakiplerden Apple Watch 1,249 TL'den 40,000TL'ye uzanan oldukça geniş bir fiyat skalasında satılıyor.

http://www.theverge.com/2015/11/9/9695378/tag-heuer-carrera-connected-smartwatch-price-availability