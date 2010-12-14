TG: Seagate ile taşınabilir sabit diskleri ve gelecek planları üzerine konuştuk

Genel Yayın Yönetmeni
Seagete Türkiye ve İsrail Bölge Sorumlusu İpek Binyıldız ile Seagate'in taşınabilir depolama cihazları ve gelecek teknolojileri üzerine konuştuk
Teknoloji Gündemi'nde sektörde öncü firmaların tepe yöneticilerini ağırmalaya devam ediyoruz. Bu bölümde Seagete Türkiye ve İsrail Bölge Sorumlusu İpek Binyıldız ile Seagate'in taşınabilir depolama cihazları ve gelecek teknolojileri üzerine konuştuk.
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bugun WD'den USB 3.0 disk aldim, USB 2.0dan 5-6TL daha pahali idi.
Seagate'in USB 3.0 adaptoru ise piyasada 50tl civarinda. zaten hanimefendi de adaptor fiyati konusuna ''uygun, cep yakmayan'' gibisinden yuvarlak yanitlar vererek gecistirmis gibi geldi bana.
bir de su, otomatik veri yedekleyici adaptor.. onu da anlamadim, bu benim WD diskin icinden Smartware diye bir program cikiyor, kucuk ya da buyuk versiyonunu kullanma secenegi var. (ona gore diskte kapladigi yer degisiyor) bu program ile zaten otomatik ve devamli yedekleme yapabiliyorum. adaptor ile ugrasmadan, bir suru para vermeden.
medya oynaticiyi ise merak ettim, eskiden bir seagate freeagent theater vardi, evlere senlik. ama bu flex oynatici biraz daha umit vaadediyor gibi geldi.. hadi bakalim, acaba ne olcak fiyati? wd tv live'dan pahali olmaz ama diye dusunuyorum, theater'daki kotu imaji yikmak icin promosyon yaparlar umarim da ucuza aliriz..
Ayrıca İpek Hanım' ın tavrı, ssd lere bakış açısı ve içtenliğini çok beğendim. Keyifli bir tanıtım olmuş..
3.5" 1TB FreeAgent™ GoFlex™ Desk USB3.0 / USB2.0 Siyah Harici Disk : 187 tl peşin
FreeAgent™ GoFlex™ USB 3.0 Upgrade Kablo : 47 tl peşin
Toplamda 234 tl
Oysa
WD
3,5" 1TB My Book Essential USB3.0 / USB2.0 Harici Disk : 177lt peşin
ADATA
3,5" 1TB Nobility Series NH03 USB3.0 / USB2.0 Piyano Black Harici Disk : 198 tl peşin
yani görüldügü gibi 3.0lı makineler daha ucuz sizce hangisi alınır...
Kullanıcılarına adlarına yakışır bir şekilde çözüm sunamadılar.Yukarıda arkadaşlar hala seagateye çok güvendiğini ama nedense kendi diskindede anormalikler başgösterdiğini paylaşmış.Merak etmesin o da yakında aynı dertlerden muzdarip bir seagate zede olacak.
Bu konu altında tüm mesajlarım(silinen dahil) firmayı karalamak değil son kullanıcıyı uyarmak parasını,zamanını ve tüm emeklerinin çarçur olmasını önlemek içindir.
seagete den beklentim bozulan hdd lerin hemen peşinden son kullanıcıyı memnun etmek için yeni hdd göndermelerinden çok o bozulan hdd lerdeki verileri kurtarıp göndermelerini beklerdim. 100 yada 200 tl lik hdd alınabilir fakat içindeki bilgiler en az 5 milyarlıksa o zaman iş değişir.
Herkese iyi forumlar.
seagate gerçekten kullanıcı dostu bir firma
şuana kadar kullandığım hiç bir ürününde sıkıntı yaşamadım