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TG: Seagate ile taşınabilir sabit diskleri ve gelecek planları üzerine konuştuk

8 yıl
52,7b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Seagete Türkiye ve İsrail Bölge Sorumlusu İpek Binyıldız ile Seagate'in taşınabilir depolama cihazları ve gelecek teknolojileri üzerine konuştuk

Teknoloji Gündemi'nde sektörde öncü firmaların tepe yöneticilerini ağırmalaya devam ediyoruz. Bu bölümde Seagete Türkiye ve İsrail Bölge Sorumlusu İpek Binyıldız ile Seagate'in taşınabilir depolama cihazları ve gelecek teknolojileri üzerine konuştuk.


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DH Misafiri 7 yıl
ozellikle su USB 3.0 aparati olayinin uygun fiyatli olmasi aciklamasina ben pek inanamadim.
bugun WD'den USB 3.0 disk aldim, USB 2.0dan 5-6TL daha pahali idi.
Seagate'in USB 3.0 adaptoru ise piyasada 50tl civarinda. zaten hanimefendi de adaptor fiyati konusuna ''uygun, cep yakmayan'' gibisinden yuvarlak yanitlar vererek gecistirmis gibi geldi bana.
bir de su, otomatik veri yedekleyici adaptor.. onu da anlamadim, bu benim WD diskin icinden Smartware diye bir program cikiyor, kucuk ya da buyuk versiyonunu kullanma secenegi var. (ona gore diskte kapladigi yer degisiyor) bu program ile zaten otomatik ve devamli yedekleme yapabiliyorum. adaptor ile ugrasmadan, bir suru para vermeden.
medya oynaticiyi ise merak ettim, eskiden bir seagate freeagent theater vardi, evlere senlik. ama bu flex oynatici biraz daha umit vaadediyor gibi geldi.. hadi bakalim, acaba ne olcak fiyati? wd tv live'dan pahali olmaz ama diye dusunuyorum, theater'daki kotu imaji yikmak icin promosyon yaparlar umarim da ucuza aliriz..
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estimates29 7 yıl
4,5 ay önce toshiba store art 4 usb 3.0 destekli hdd aldım hiç bir sorunum yok , ayrıca hdd 1 dakka süreyle kullanılmadığında kendi kendini kapatıyor fişini bu şekilde çekebiliyorum hiç donanımı güvenle kaldır seçeneğine gerek yok . ayrıca çoğu external hdd gibi bu modelin de fiyatı arttı . zamanında alan yaşadı .
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fuckulteli 8 yıl
3 saat kadar önce 3,5" 2TB WD taşınabilir disk siparişi verdim, şimdi Seagate'nin ürünleri hakkındaki bu videoyu izliyorum..
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deus-ex 8 yıl
11 yıldır quantum-maxtor-seagate hdd kullanıyorum. Bugüne kadar 8.9 gb lık quantum fireball ict diskim hariç hiçbirinde bir sorun yaşamadım. Masaüstü '7200.11 faciası' nı hariç tutarsak, seagate disklere her zaman güvenim tam. Fakat açıkcası Usb 3.0 a geçiş sürecinde, uyumlu kabloları haricen satma politikalarını biraz yadırgadım. Bu süreçte ne koparsak kar gibi bir mantıkla yaklaşmışlar duruma. Go-flex gibi yeni bir seri direkt olarak bu kabloyla satılabilirmiş..
Ayrıca İpek Hanım' ın tavrı, ssd lere bakış açısı ve içtenliğini çok beğendim. Keyifli bir tanıtım olmuş..
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Han-X 8 yıl
seagate'nin bedava ürün dağıttığını görsem sıraya girip almam. çok başımı ağrıttı bukadar çabul bozulan bir hdd görmedim, heleki asus notebook kullanıcıları daha iyi bilirki sorunsuz bir depolama için seagateye HAYIR....
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meego 8 yıl
uygun dedigi ürün 50tl yani
3.5" 1TB FreeAgent™ GoFlex™ Desk USB3.0 / USB2.0 Siyah Harici Disk : 187 tl peşin
FreeAgent™ GoFlex™ USB 3.0 Upgrade Kablo : 47 tl peşin
Toplamda 234 tl
Oysa
WD
3,5" 1TB My Book Essential USB3.0 / USB2.0 Harici Disk : 177lt peşin
ADATA
3,5" 1TB Nobility Series NH03 USB3.0 / USB2.0 Piyano Black Harici Disk : 198 tl peşin
yani görüldügü gibi 3.0lı makineler daha ucuz sizce hangisi alınır...
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gooogle96 8 yıl
Seagate güvenli değil alırken özellikle bakıyorum seagate değilse alıyorum.
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asc2 8 yıl
Ne kadar seagate iyi görünsede Türkiye'ye kalitesiz mal gönderdiği inancındayım. Elimde seagate 2,5 " dahili hdd var daha yeni aldığımda hemen bad sektör oluştu. Yılda bir iki kere tıklanıp duruyor zor düzeliyor sonra. Bozulacak diye korkuyorum verileri başka bir hddye yedekliyorum sürekli. 2. olalarak arkadaşımın seagate 500 gb hddsinin kafası bozuldu ve tüm verileri gitti. Yine arkadaşımın seagate hddsi bozuldu. Bilmiyorum benim başımamı geldi bu kadarı ama raslantı olduğuna pek inanmıyorum. Hdd'yi değiştirmesininde pek anlamı yok çünkü hddden çok içindeki veriler önemli. Veriler gittikten sonra değiştirse ne olur değiştirmese ne olur. Konu veriyse ürünün hata verme lüksü olmamalı. Seagate çıkıp şu şekil uygulama yapsa içindeki verileride kurtarmayı garanti etse olur ama ben bundan sonra seagate alacağımı hiç sanmıyorum. İyi günler.
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Oppenheimer 8 yıl
Haklısınız bende expansion 1TB 'lık var yaklaşık 5,6 aydır kullanıyorum bugün gerçekten garip sesler geldi. Bende tabi önemli bilgilerim var gine 500 Gb lık 2 harddiske yedekliyorum :(
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DemirAtlı 8 yıl
yorumum biraz sert ölçüde eleştiri taşıdığı için silinmiş bu sefer sakin yazacağım.Seagate firması ürettiği sorunlu harddiskler yüzünden ciddi oranda prestij kaybetmiştir.Bunda ana sebepler; kendiliğinden arızalanan diskleri yüzünden veri kaybı yaşayan müşterilerine veri kurtarma hizmeti vermemeleri ve arızalı diski alıp kullanıcıya sıfır hatasız seriden vermek yerine başka müşterilerden gelen tamir edilmiş arızalı diskleri vermeleri.Seagate hatasını telafi etmek bir yana dursun hata üstüne hata yaptı.Yolladıkları sözde factory refurbished sıfır diskler de ya arızalı çıktı yada kısa süre sonra tekrar arızalandılar.
Kullanıcılarına adlarına yakışır bir şekilde çözüm sunamadılar.Yukarıda arkadaşlar hala seagateye çok güvendiğini ama nedense kendi diskindede anormalikler başgösterdiğini paylaşmış.Merak etmesin o da yakında aynı dertlerden muzdarip bir seagate zede olacak.
Bu konu altında tüm mesajlarım(silinen dahil) firmayı karalamak değil son kullanıcıyı uyarmak parasını,zamanını ve tüm emeklerinin çarçur olmasını önlemek içindir.
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aspirin_00 8 yıl
expanison modellerin 2.5 yaz 3 lük 500 gb larda sorun yok ki ben kullanıyorum fakat 1 tb ve üstünden çok sorun duyumları aldım bu arada bozulup bana en son teknolojili hdd verseler bile benim kaybolan verilerim yanında toz parçası kalır.
seagete den beklentim bozulan hdd lerin hemen peşinden son kullanıcıyı memnun etmek için yeni hdd göndermelerinden çok o bozulan hdd lerdeki verileri kurtarıp göndermelerini beklerdim. 100 yada 200 tl lik hdd alınabilir fakat içindeki bilgiler en az 5 milyarlıksa o zaman iş değişir.
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aydogdu1453 8 yıl
Önce bios'u hatalı hdd'leri kullanıcılara nasıl sattıklarını anlatsınlar.1tb seagate expansion diskimi kafa vurması şikayeti ile yolladım yeni gelen diskte daha veri atmadan kafa vurma yapmaya başladı.Garantiden 1 ay gelmesini bekledik yenisinin bende dayanamayıp içini açtım bir baktım hdd'ye bios güncellemesi gelmiş.Bios update çaktım sorun kalmadı ama 1 sene garanti çöpe gitti.Western Diğital'den şaşmayın beyler.Ardından sammy gelir benim için.Seagate gözümde bitmiştir.
Herkese iyi forumlar.
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poweredbyofk 8 yıl
çok güzel bir söyleşi olmuş
seagate gerçekten kullanıcı dostu bir firma
şuana kadar kullandığım hiç bir ürününde sıkıntı yaşamadım
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apokoc 8 yıl
süper inceleme çok teşekkürler :)
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