TG: Seagate ile taşınabilir sabit diskleri ve gelecek planları üzerine konuştuk

Seagete Türkiye ve İsrail Bölge Sorumlusu İpek Binyıldız ile Seagate'in taşınabilir depolama cihazları ve gelecek teknolojileri üzerine konuştuk

Teknoloji Gündemi'nde sektörde öncü firmaların tepe yöneticilerini ağırmalaya devam ediyoruz. Bu bölümde Seagete Türkiye ve İsrail Bölge Sorumlusu İpek Binyıldız ile Seagate'in taşınabilir depolama cihazları ve gelecek teknolojileri üzerine konuştuk.