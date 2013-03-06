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TG: Toshiba ile Ultrabook'ları ve dizüstülerin geleceğini konuştuk

6 yıl
2,6b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Teknoloji Gündemi'nin bu bölümünde her şeyin taşınabilir olduğu günümüzde Toshiba Türkiye ile dizüstü bilgisayar pazarı ve değişen ultrabook standartlarını konuştuk.
  

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DH Misafiri 6 yıl
Ultrabooklar 5 yıl sonra tam anlamıyla istenen performansı verecek. O yüzden şimdilik düşünmüyorum ama dinlerken aklım çelinmedi diil bu tablete dönüşenler iyimiş. Toshibayı da severim ilk dizüstü bilgisayarım toshibaydı yıllarca kullanmıştım.
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AYSIN 6 yıl
Güzel bir video olmuş..Ellerinize sağlık..Ben Toshiba ultrabookumdan çok memnunum ama hedefim tablet olabilen yeni ultrabookdan almak
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DH Misafiri 6 yıl
Toshiba sağlam kasa yapıyor içine i7 işlemci,16 gb ram, 1 tb hard disk koyuyor. Bu kadar güçlü sistemin yanına gidiyor gt 630m koyuyor sonrada kendinden soğutuyor TOSHIBA...
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DH Misafiri 6 yıl
[DHTUBE=]İlk defa böyle igrenç bir intro gördüm...[DHTUBE=]
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SEO-Uzmanı 6 yıl
kısaca AMD ucuz fiyata yaparsa
biz onu pahalıya satarız diyor :D
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YordleKing 6 yıl
Yine ucuz teknolojiyi çok pahalı satıcaklar.
Bari ürünleri sağlam olsa.Al laptop'u 1 yıl sonra tost makinesi niyetine kullan.
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Gladiotürk 6 yıl
mesut var diye açtım videoyu ancak kel adamdan çok sıkıldım kapattım
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DH Misafiri 6 yıl
Toshiba her zaman gereksiz ve hak etmediği derecede pahalı...
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onurkoc_01 6 yıl
sanki soruları toshiba zorla mesut abiye sordurtmuşta toshiba'nın yetkilisi cevap veriyor gibi :D
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r4deon 6 yıl
onuda muadillerinden cok daha kazık fiyata satacakları aşikar...
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