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TG: Toshiba ile Ultrabook'ları ve dizüstülerin geleceğini konuştuk
6 yıl
2,6b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
71
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Teknoloji Gündemi'nin bu bölümünde her şeyin taşınabilir olduğu günümüzde Toshiba Türkiye ile dizüstü bilgisayar pazarı ve değişen ultrabook standartlarını konuştuk.
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DH Misafiri
6 yıl
editörün seçimi
Ultrabooklar 5 yıl sonra tam anlamıyla istenen performansı verecek. O yüzden şimdilik düşünmüyorum ama dinlerken aklım çelinmedi diil bu tablete dönüşenler iyimiş. Toshibayı da severim ilk dizüstü bilgisayarım toshibaydı yıllarca kullanmıştım.
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AYSIN
6 yıl
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Güzel bir video olmuş..Ellerinize sağlık..Ben Toshiba ultrabookumdan çok memnunum ama hedefim tablet olabilen yeni ultrabookdan almak
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DH Misafiri
6 yıl
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Toshiba sağlam kasa yapıyor içine i7 işlemci,16 gb ram, 1 tb hard disk koyuyor. Bu kadar güçlü sistemin yanına gidiyor gt 630m koyuyor sonrada kendinden soğutuyor TOSHIBA...
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DH Misafiri
6 yıl
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[DHTUBE=]İlk defa böyle igrenç bir intro gördüm...[DHTUBE=]
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SEO-Uzmanı
6 yıl
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kısaca AMD ucuz fiyata yaparsa
biz onu pahalıya satarız diyor :D
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YordleKing
6 yıl
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Yine ucuz teknolojiyi çok pahalı satıcaklar.
Bari ürünleri sağlam olsa.Al laptop'u 1 yıl sonra tost makinesi niyetine kullan.
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Gladiotürk
6 yıl
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mesut var diye açtım videoyu ancak kel adamdan çok sıkıldım kapattım
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DH Misafiri
6 yıl
editörün seçimi
Toshiba her zaman gereksiz ve hak etmediği derecede pahalı...
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onurkoc_01
6 yıl
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sanki soruları toshiba zorla mesut abiye sordurtmuşta toshiba'nın yetkilisi cevap veriyor gibi :D
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r4deon
6 yıl
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onuda muadillerinden cok daha kazık fiyata satacakları aşikar...
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biz onu pahalıya satarız diyor :D
Bari ürünleri sağlam olsa.Al laptop'u 1 yıl sonra tost makinesi niyetine kullan.