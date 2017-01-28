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TP-Link Archer VR2600 incelemesi "Qualcomm MU EFX yongalı, üst segment fiber modem/router"

2 yıl
21,7b
1
Ağ Ürünleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda TP-Link'in üst segment oyuncusu, fiber destekli modem/router'ı Archer VR2600'ün tasarımını ele alıyor, içindeki soğutmaya bakıyor, çekim gücünü ve aktarım hızlarını sınıyoruz.
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerin bile halen her bölgesine fiber hattı çekilmiş değil ancak bu fiber hattın ulaştığı veya ulaşmadığı ama sağlam bir ağ bağlantısı kurmak isteyenlerin ihtiyacının karşılanmayacağı anlamına gelmiyor. Archer VR2600 üst seviyedeki ihtiyaçlara üst seviyede bir çözüm olarak karşımızda.

Mavi-beyaz temalı, detaylı kutunun içerisinden ürünün kendisi, dört adet 5dbi anten, yeterli uzunlukta kablosuyla adaptörü, hat kablosu, kısa bir RJ-45 kablosu ve VDSL splitter’ın ardından alışılageldik dökümantasyonlar çıkıyor, ürün 3 yıl garantili.
26.3cm eninde 19.7cm uzunluğunda ve 3.7cm kalınlığındaki modem/router hayli cüsseli, masaüstünde konumlandırmak için büyük mesela. Üst yüzünün yarısı hava akışı için mat siyah ızgara, diğer yarısı piano black, parlak siyah malzemeden. Çok elleyeceğinizden değil ama parmak izi ve çizilmeye müsait. Üzerinde uzunca gri LED açma kapama butonu ve TP-Link logosu haricinde başka bir detay yok, ortadan yukarı doğru bildirim LED’leri konumlandırılmış, cihazı göz menzilinde tutacaklar ve gece kullanımı için LED’leri açıp kapayabilmek iyi düşünülmüş bir ek.
Mat gri bir şerit ile alt ve üst gövde ayrılmış, ön yüzünde herhangi bir detay yok, alt gövdeye uzanan kısmı bir balina boynunu andırdı bende. Sağında da herhangi bir detay yok, butonlar ve USB portları solda. Sırasıyla güvenli bağlantı butonu, 2.4GHz ve 5GHz bantları için açıp kapama butonları ardından iki USB 3.0 portunu görüyoruz. Flash bellek, harici bir disk veya bir fotoğraf makinesiyle ağa veri paylaşabildiğiniz gibi yazıcı bağlayıp ağın kullanımına açabiliyorsunuz, USB 3.0 olduğu için kolay kolay bir limite takılmıyorsunuz, ben taşınabilir diskim üzerinden 80-100Mb/saniye hızda ağdaki cihazlara veri aktarabildim. Bu portlara 3G/4G alıcı takıp hücresel veriyle internetini ağa verebiliyorsunuz, evdeki hattın yavaşladığı, yavaşlatıldığı acil durumlarda bir kurtarıcı.

Archer VR2600’ün arkasına geçelim, 4 anten yuvası görüyoruz, 2.4GHz için 20, 5GHz için 23Dbm iletim gücü belirtilmiş. Sırasıyla açma kapama butonu ve güç girişi, ardından 4 gigabit LAN, Wan ve DSL portu girişleri var.
Cihazın altı tamamen havalandırma ızgaralarına ayrılmış, duvara monte için yuvalar bırakılmış. Hafif yumuşak plastik topukların tutuculuğu çok zayıf, güzel bir ek olarak vidalar topukların altında, normal bir kullanıcının işine ne kadar yarar bilemiyorum ama fiziksel olarak cihazın içerisine erişmek hayli kolay.

İçerisinde ise siyah PCB üzerinde bir modem/router için ciddi soğutmaya yer verildiğini görüyoruz, daha önce de üst segment, ciddi donanımsal güce sahip modem/router’lar gördüm ama AC2600 soğutma altında olayı aşmış. Soğutmanın altında Qualcomm MU EFX 802.11ac çift çekirdekli 1.4GHz hızında çalışan bir işlemci ve kontrolcüler var. İşlemci, özellikle veri paketlerinin etkin yönetimi, izinsiz girişlerin tespiti, MU-MIMO ve dosya alışverişindeki süreçte kullanılıyor. En nihayetinde de cihaz verimli bir şekilde üstündeki bloklar, diğer yüzünde de alüminyum kaplamalarla soğutma altına alınmış.
Şimdi kuruluma geçelim. TP-Link’in alışılageldik anlaşılır arayüzü üzerinden sağlayıcı ve sağlayıcı kullanıcı adını girdikten sonra kablosuz ağ ayarlarına yönlendiriliyorsunuz, arada bir çevrilmeyen cümleler göze çarpıyor. Temel sekmesi altında ağ haritası, kablosuz ağ ayarları, USB ayarları ve evebeyn kontrolleri gibi sürekli el altında olması gereken başlıklar var. Gelişmiş sekmesi altında durum başlığında anlık indirme, yükleme hızı ve hata paketleri göstergeleri, sonrasında işlem modu ki modem/router, hücresel veri modu, kablosuz router modları var. IPTV, misafir ağ ayarları, Nat aktarımı, USB ve paylaşım ayarları, evebeyn kontrolleri ve şahsen en önemli ayar bant genişliği kontrolü başlığı mevcut. Arayüz üzerinden cihaz güncellemesi yapmak mümkün.
Benzer menüler ve kontrollere telefon uygulaması Tether üzerinden de erişebiliyorsunuz, bilgisayarın başına geçme zahmetini ortadan kaldırıyor basit işler için.

Bir modem veya router alırken belki de en çok çekim alanı performansını önceliğe alıyoruz, mesela evin her yerinden çeker mi gibi gibi. 4 adet 5 Dbi’lık anten ile 2.4GHz kanalından 70 metrekarelik bir evin bir ucundan diğer ucuna, üç duvar ardından dizüstünden %70-%80, bir telefonla %50-%60 çekim gücüyle bağlanabiliyorsunuz, yavaşlama hissetmedim. Hatta bir üst katınıza bile bağlantı sağlayabilirsiniz. 5GHz bandı ise Archer VR2600’ün Beamforming yani çekim alanını ve sinyali alıcı cihaz için bir nevi şekillendiren teknolojisinden ciddi anlamda faylananıyor, neredeyse 2.4GHz kanalı kadar çekim alanına sahip, mesela daire içerisindeki bir TV’ye kalitesi fark etmeksizin, sıkıntısız 4K içerik aktarabiliyorsunuz. Archer VR2600 MU-MIMO destekli, yani her cihaz için ayrı sinyal, ayrı veri akışı sağlayabiliyor, özetle daha stabil ve hızlı, haliyle gecikme süresi daha düşük.

2.4GHz kanalı için antenler 4x3Dbi modunda 800, 5GHz kanalı için antenler 4x5Dbi modunda 1733MBit/saniye şeklinde kağıt üstünde hız belirtilmiş, peki gerçek dünya koşullarında neler sunuyor? Bahsettiğim ev içerisinde 2.4GHz kanalından 33Mb/saniye, 5GHz kanalından ise maksimum 203MB/saniye şeklinde skor aldım, bu hızlar normal bir kullanıcıyı fazlasıyla doyurur, yüksek boyutlu dosya taşıyan, 4K içerik aktaran, mesela yüksek hızlı interneti olup konsoluna sürekli oyun indiren bir kullanıcıyı da aynı şekilde memnun eder. Şunu eklemek gerek, bu hızlar yine Archer VR2600 kadar hızlı, PCI Express üzerinden çalışan çok antenli bir adaptör üzerinden alındı, yani Archer VR2600’ün tam potansiyelinden faydalanabilmek için en az onun kadar hızlı Wi-Fi adaptörlü cihazlara ihtiyacınız var, mesela orta halli bir dizüstüyle 5GHz bandında 70MB/saniyenin üstünde bir hıza ulaşabildim.

Cihaz boştayken 9W civarı, iki dizüstü ve bir telefon farklı kanallardan bağlı halde 15-17W, internet bağlantısıyla da 20W civarı güç tüketiyor, meraklıları için ekleyelim.

TP-Link Archer VR2600 tasarımı sade ama gövdesinin altında güçlü donanım ve soğutmayı birleştiren, üst segment bir fiber modem/router. 2.4GHz bandındaki çekim alanı gayet iyi, Beamforming 5GHz bandındaki çekim alanını hayli güçlendirmiş, 2.4GHz bandında daha hızlı rakipleri olsa da 5GHz bandında tepeye oynuyor, MU-MIMO ise ancak destekli donanımlarınız varsa yararlanabileceğiniz bir şey.
Archer VR2600 bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla 750TL civarında bir fiyat etiketine sahip, kendinden 250TL civarı daha pahalı, daha yavaş, tek USB 3.0 portlu, MU-MIMO ve Beamforming desteklemeyen ama Torrent destekli rakipleri var, meraklısı için kritik bir özellik Torrent. Archer VR2600, şahsen özellkle çekim alanı Beamforming ile hayli genişletilmiş 5GHz bandı ve bu banttaki hızıyla beni cezbetti.
Birden çok cihaza aynı anda aktarım hızı bölünmeden aktarım yapabilmesi, güçlü soğutması ve kullandığım bir ay içerisindeki hiç teklememesi, ek olarak çift USB 3.0 portuyla dolu bir paket. Fiyatı da torrent desteği olmaması haricinde gayet iyi, rakiplerinden hem daha hızlı hem de daha ucuz, TP-Link Archer VR2600, kendi dairem içerisinde çekim alanı anlamında başım ağrımasın, 5GHz kanalını daha geniş bir alanda kullanabileyim diyenler için iyi bir seçim.

Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.

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MrBeyaz 1 yıl
Bu modem kabloneti destekliyor mu?
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amuse 2 yıl
Merhaba acbold

Linksys ac3200 WiFi gücü mesafesi nasıl , birde LinkSys wrt32x ac3200 var farkı nedir acaba.

Önceki sayfada sormuştum bir kaç Router markasından hangisini tavsiye edersiniz yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler

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amuse 2 yıl
Merhaba , kaliteli bir Router almak istiyorum şu Router lordan hangisini tavsiye edersiniz ,Türkçe sitelerde inceleme bulamadım İngilizcem yok inceleyen veya bileğisin olan varsa yardım ederseniz memnun olurum şimdiden teşekkürler.

Nighthawk x10 ad7200
Linksys ea9500
Asus rt ac5300
Tp link talon ad7200 başka tavsiye olabilir

Bunlara gerek yok derseniz

Linksys wrt32x ac3200
Synology rt2600
Asus rt ac88u

Birde şu bu Router lardan birini aldığımda modemin kalitesinin performansa katkısı nedir TTNET in verdiği modem yeterlimi şimdiden teşekkürlerler.
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drainBamaged 2 yıl amuse
Digerlerini kullanmadim ancak RT2600ac ile ilgili sorulariniz varsa forum.donanimhaber.com/... adresindeki baslikta yanitlayabilirim.
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thetitans 2 yıl
Merhaba,
bu urunu amazon.de den alsak deger mi garantisinin turkiyede olmadigini soyluyorlar. buradaki fiyatla yari yariya farkediyor. 350 ye geliyor burada min 850..
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Mad_Wolf 2 yıl thetitans
thetitans
Merhaba,
bu urunu amazon.de den alsak deger mi garantisinin turkiyede olmadigini soyluyorlar. buradaki fiyatla yari yariya farkediyor. 350 ye geliyor burada min 850..

aynısını ben de düşünüyorum black friday zamanı falan zaten 1 aya yakın bir süre kaldı
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drainBamaged 2 yıl thetitans
thetitans
Merhaba,
bu urunu amazon.de den alsak deger mi garantisinin turkiyede olmadigini soyluyorlar. buradaki fiyatla yari yariya farkediyor. 350 ye geliyor burada min 850..

Öyle bir şey yapacaksanız Amazon.de'den "VR2800v" modelini sipariş edin. VDSL2 35b destekliyor (Türkiye'de henüz desteklenmese de ilerisi için belki). VOIP desteği ve dahili telesekreteri var.
Model numarasının sonunda "v" var ona dikkat etmek lazım, VR2800 ile VR2800v arasında baya fark var.
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drainBamaged 2 yıl thetitans
thetitans
Merhaba,
bu urunu amazon.de den alsak deger mi garantisinin turkiyede olmadigini soyluyorlar. buradaki fiyatla yari yariya farkediyor. 350 ye geliyor burada min 850..

Öyle bir şey yapacaksanız Amazon.de'den "VR2800v" modelini sipariş edin. VDSL2 35b destekliyor (Türkiye'de henüz desteklenmese de ilerisi için belki). VOIP desteği ve dahili telesekreteri var.
Model numarasının sonunda "v" var ona dikkat etmek lazım, VR2800 ile VR2800v arasında baya fark var.
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firsthakem 2 yıl
Teşekkür ederim arkadaşlar
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Bir Sevdadır Türkiye 2 yıl
Sırf ac desteği için alacaksanız vr600 yeterli. Bunun fiyatı çok pahalı. Kasa olarak ikiside aynı. Ev basic ofis kullanımı için vr600 yeterli. Zaten şuan piyasa da rakibi yok bu serinin. Asus un ürünlerinde arayüz olarak değil ama çekim gücü stabilite olarak daha iyi.
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firsthakem 2 yıl
Arkadaşlar bu vr2600 da 5 Gz ve 2. Gz olmak üzere en fazla kaç tane wifi ağı kurabiliyoruz? 4 tane mi yoksa 6 mı yada daha fazla mı?
Asus DSL-AC68U tam 6 tane kurulabiliyor. Bunda kaç ve ayrıca bu odeme wrt yazılımları yüklenebiliyormu? Son olarak Asus ve Tp link bu modeller için anten dbi güç çıkışını yükseltebiliyor muyuz
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firsthakem 2 yıl firsthakem
firsthakem
Arkadaşlar bu vr2600 da 5 Gz ve 2. Gz olmak üzere en fazla kaç tane wifi ağı kurabiliyoruz? 4 tane mi yoksa 6 mı yada daha fazla mı?
Asus DSL-AC68U tam 6 tane kurulabiliyor. Bunda kaç ve ayrıca bu odeme wrt yazılımları yüklenebiliyormu? Son olarak Asus ve Tp link bu modeller için anten dbi güç çıkışını yükseltebiliyor muyuz

Arkadaşlar yokmu yardım edecek, sorumu yanıtlayacak
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firsthakem 2 yıl
Arkadaşlar bu vr2600 da 5 Gz ve 2. Gz olmak üzere en fazla kaç tane wifi ağı kurabiliyoruz? 4 tane mi yoksa 6 mı yada daha fazla mı?
Asus DSL-AC68U tam 6 tane kurulabiliyor. Bunda kaç ve ayrıca bu odeme wrt yazılımları yüklenebiliyormu? Son olarak Asus ve Tp link bu modeller için anten dbi güç çıkışını yükseltebiliyor muyuz
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eric13 2 yıl
Kablonetin verdigi guncel Netmaster yerine hangi modeli alabilirim en yuksek performans ve uyumluluk icin ?
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ulu.tegin 2 yıl
30 kullanıcılı ofisime sizce incelemedeki tp linki mi almalıyım almalıyım yoksa
Draytek Vigor 2760 VDSL/ADSL Router Modem
ayrıca 24 portlu iki tane switch almam lazım öneriniz neler arkadaşlar
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acbold 2 yıl ulu.tegin
Orijinalden alıntı: ulu.tegin

30 kullanıcılı ofisime sizce incelemedeki tp linki mi almalıyım almalıyım yoksa

Draytek Vigor 2760 VDSL/ADSL Router Modem

ayrıca 24 portlu iki tane switch almam lazım öneriniz neler arkadaşlar



Draytek incelemedim. Fakat TP-Link için yoğun kullanımda pek güven vermiyor bana. Kitapçık üzerinde ki değerleri de genelde yakalayamayan ürünler olduğunu düşünüyorum. Son çıkan Linksys ürünü ve Tolly raporu benim için daha önemli tp-link kutusunda yazanlardan.
Router istiyorsanız
Linksys AC1750 Dual-Band Smart Wireless Router with MU-MIMO (Max Stream EA7300)

amazon.com/...

linksys.com/...

Tolly Report : cache-linksys.com/...

------

Modem Router (adsl/vdsl) kablonet ve fiber wan üzerinden.)

Şuan bunu kullanıyorum. Sizin ofis kadar olmasa da bayağı bağlantı var. Henüz sorun ile karşılaşmadım.

NETGEAR Nighthawk AC1900 Wi-Fi VDSL/ADSL (Non-cable) Modem Router (D7000-100NAS)

amazon.com/...

netgear.com/...


Switch için : Cisco - Linksys (Belkin) - Netgear ürünlerinden gözünüz kapalı seçim yapabilirsiniz.
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