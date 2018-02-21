TP-Link M7650 LTE Mobil Wi-Fi incelemesi "Gittiğiniz her yere LTE götürün!"

Bu videoda TP-Link'in mobil Wi-Fi, LTE Advanced destekli çözümü M7650'nin tasarımını ele alıyor, hız potansiyelinin detaylarına iniyor ve pratik testlerle performansını sınıyoruz.

Seyahate çıktınız, tatile çıktınız veya memlekete tatile gittiniz, gittiğiniz yerde iyi, stabil bir internet olacak diye bir şey yok, gerçi ben 1 senedir İstanbul’un göbeğinde internetsizim, evime hat çekilmediği için hücresel veri kullanıyorum. TP-Link M7650’yi evde de kullanabilirsiniz tabii, özellikle evde kullanım için Archer MR200 incelemesi de sitemizde mevcut ama cihaz özünde yanınızda taşıyabileceğiniz LTE destekli Mobil Wi-Fi çözümü.



Turkuaz renkli, bol bol detay geçilen kutusundan ürünün kendisi, 3000mAh bataryası, 40CM’lik sert bir Micro USB kablosu, Nano’dan Micro SIM’e dönüştürücü ve alışılageldik dökümantasyonlar çıkıyor, cihaz 3 yıl garantili.



11.2CM eninde 6.6CM boyunda ve 1.6CM kalınlığındaki cihaz kısaca avucunuza sığacak boyutlarda, hemen hemen bir telefon ağırlığında. Piano siyahı kısmın ortasındaki 1.44 inç TFT ekran öyle süper net veya bakış açıları harika bir ekran değil ama parlaklığı iyi, görünür kalıyor çoğu durumda. Solunda silikon kaplı menü, sağında da açma kapama butonu var, suya toza karşı bir dayanıklılık sertifikası yok ama sahilde, dağda bayırda, ıslak elle sorun çıkarmaz gibi görünüyor.



Altındaki kapağı hafif tutucu bir malzemeden, yüzeylere yeterince tutunuyor, haliyle biraz kir de tutuyor. Kapağın altında batarya, onun da altında Micro SIM ve Micro SD hafıza kartı yuvası var. 32GB’a kadar destekli bu yuva, hafıza kartındaki dosyaları, videoları ağda paylaşabiliyorsunuz. Kablosuz, ufak da olsa taşınabilir bir depolama olarak da düşünülebilir ama 32GB bu tanım için az.



Donanım ve hız. Desteklediği bantlar arasında Türkiye’de önem arz eden menzili daha geniş 800 ve hız anlamında daha başarılı 1800MHz bantları da var, ilk kriter tamam. LTE Advanced, LTE’nin daha yüksek hız için daha fazla standardı ve teknolojiyi destekleyen bir standart diyebiliriz, CAT 11 modemiyle 600Mbit’e kadar indirme ve 50Mbit’e kadar yükleme hızı potansiyeli var. Bu hızı Carrier Aggregation ile yani birden fazla banttan aynı anda faydalanarak elde ediyor.

Bağlantıyı 300Mbit’e kadar 2.4GHz bandından veya 867Mbit’e kadar 5GHz üzerinden 32 cihaza kadar paylaştırabiliyor, menzili de şaşırtıcı derecede iyi, 75 metrekarelik bir evde 2-3 duvar ardından internette sörf etmeye, 720-1080P video izlemeye devam edebiliyorsunuz 2.4GHz kanalında. Ek olarak, isterseniz dizüstüye, PC’ye direkt kablosuyla da bağlayabiliyorsunuz, hem internet bağlantısını veriyorsunuz hem de böylece şarj olduğu için batarya meselesi de çözülmüş oluyor.

Kurulumu kolay. Cihazı açıyorsunuz, oluşturduğu ağa üzerindeki ilk şifreyle bağlanıyorsunuz, telefonunuzla tpMiFi uygulamasıyla veyahut tplinkmifi.net üzerinden tarayıcınızla yeni bir şifre belirleyerek kurulumu tamamlıyorsunuz.

Telefon arayüzünden ne kadar ve hangi hızda veri tüketildiğini, batarya durumunu, bağlı kullanıcıları ki sağa sola çekerek engelleyebiliyorsunuz kullanıcıları, SMS ve SD kart paylaşım klasörünü görebiliyorsunuz. Kotayı kontrol altına almak için veri limiti koyabiliyorsunuz, belirli bir yüzdeye ulaşınca haber veriyor, aylık istatistik tutabiliyorsunuz, pek tabii ağ ayarları ve seçimi yapılabiliyor, yeniden başlatabiliyorsunuz gibi gibi, kısacası pratikte ihtiyaç duyabileceğiniz her şey var.



Cihazın kendi arayüzünde yine hız ve veri takibi, bağlı kullanıcıların sayısı, menüsünde cihaz bilgileri, güç koruma modu, WPS kurulumu, Wi-Fi bandı seçimi, en önemlisi de ağ seçimi ayarı var, sadece 3G veya 4G veya mümkünse 4G’yi tercih et seçimi var, ben bu ayarda kullandım.



Roaming, yani servis sağlayıcınızın baz istasyonları dışındaki baz istasyonlarını da kullanma seçeneği de sunulmuş ama faturanızı düşünün, açmayın dostlar. Avrupa Birliği ülkelerinde Avrupa vatandaşlarından ekstra roaming ücreti alınmıyor ama bizim için geçerli değil bu.



Pratik hız testlerinden önce ufak bir bilgilendirme yapayım, Alibeyköy’deki yeni evime, yeni bina olduğu bahanesiyle tam bir yıldır internet hattı çekilmedi, internet benim işim, ben de bulabildiğim en yüksek kotalı data paketini, Turkcell’in 4.5G 75GB’lık Lifecell Mega paketini kullanıyorum, bulunduğum lokasyonda hızı, stabilitesi, gecikme süresi işimi fazlasıyla görüyor.

Önce yine Turkcell hatlı LG V30+ ile hız testi yaptım, LTE Advanced CAT 16, 1Gbit indirme ve 150Mbit yükleme hızı destekli bir modemi var içerisinde. Öğleden sonra saat 2-3 sularında 40Mbit civarı indirme ve 10Mbit civarı yükleme hızı elde ettim.



İkinci testte telefonla TP-Link 7650M’e 5GHz bandından bağlandım, cihazın üzerinde dediğim gibi Turkcell 4.5G data paketi vardı, bu sefer 30Mbit civarı indirme ve 5Mbit civarı yükleme hızı elde ettim, ping sabit kalıyor çoğu zaman.



Niye lokasyondan, saatten bahsettim dostlar, şöyle ki günün belirli zamanlarında baz istasyonlarındaki yük durumuna göre hızlar değişebiliyor, yeri geliyor neredeyse iki katına çıkıyor hızlar ama 30-40Mbit’in altına düşmüyor, onu da ekleyeyim, ping de sorunsuz. Aynı hat Trabzon’un sahil kesminde 100Mbit’in üstünü görebiliyor gibi gibi, uzun lafın kısası, 7650M özellikle yükleme hızında lokasyondaki potansiyelden mümkün olduğunca istifade ediyor.



Her şey iş değil, gittiğim yerde oyun da oynayacağım belki. Telefondan internet paylaştırıp kullandığımda ortalama 80-85ms ile Overwatch oynayabildim, uzun zamandır böyle kullanıyorum zaten, tepki süresinde zıplama olmuyor.



TP-Link M7650’de, bu arada telefonla aynı yere koydum cihazı, bu sefer ortalama 110ms ile oynayabildim oyunu, görünen gecikme süresi yine fena değil, oynanabiliyor oyun rahatlıkla.



3000mAh bataryasıyla 15 saate kadar çalışma ve 900 saate kadar bekleme süresinden bahsedilmiş. Benim kullanımım ki bunun büyük çoğunluğu internette sörf, haber siteleri mesela, bol bol Spotify, arada bir YouTube, Overwatch ve League of Legends gibi çevrimiçi oyunlar derken, 2-3 cihaz bağlı halde ortalama 10 saat civarı bir kullanım süresi elde ettim. Bulunduğunuz yere, baz istasyonuna yakınlığınıza, tükettiğiniz veri miktarına göre değişir bu süre ama tam bir günü çıkarırsınız, ara ara kullanmayla da 2-3 günü görür.



TP-Link M7650. Ufak, kullanması, taşıması kolay, kullanıma göre 15 saate kadar kullanım süresi sunan, seyahatlerde, yanınızda hızlı internet götürmek istediğiniz durumlarda çözüm olabilecek bir ürün. “Bunun yerine hot spot ile telefon kullansak” diyebilirsiniz, birincisi günlük telefonunuzsa yoğun kullanımda en fazla 4 saatte şarjınız biter, üstüne telefon ciddi ısı üretiyor, ömründen kayıp bu, çekim menzili de stabilitesi de bu işe atanmış bir cihaz kadar kuvvetli olmayacaktır, ağ üzerinden dosya paylaşımı da sancılı geçiyor, bu işler için telefon kullanmak durumunda kalan biri olarak 1 senedir deneyimliyorum bunları arkadaşlar.



Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla M7650’nin fiyatı 900-1000 lira civarında. Ülkemizde satılan en yüksek hız potansiyeline sahip mobil Wi-Fi çözümü olduğu için fiyatı evet az değil. Şehir içi ya da engebeli arazilerde birden fazla bandı kullanabilen, hızı ve stabiliteyi arttırmaya yardımcı Carrier Aggregation, 600Mbit’e kadar hız potansiyeliyle, tepeye oynayan değil direkt tepedeki ürün, fiyatını belirleyen şey de bu aslında. Bu kadarına ihtiyacım yok derseniz yine TP-Link’in benzer çözüm kategorisindeki, 400 lira civarı fiyatlı M7350’sine bakılabilir lakin ben bu alanda sınırları zorlayan bir şey istiyorum derseniz M7650 Türkiye’de satılan en hızlı, alınası ve kullanılası bir LTE mobil Wi-Fi çözümü.