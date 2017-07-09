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TP-Link'in F/P'si yüksek Neffos X1 ve X1 Max'ı hakkında konuşuyoruz

1 yıl
5,9b
1
Cep Telefonu Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda TP-Link'in Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer ile yeni Neffos X1 ve X1 Max hakkında konuşuyoruz, hedefleri ve motivasyonları hakkında bilgi alıyoruz.

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derepaca 1 yıl
Editörle ilgili yorum yapıyorum, yeterince nazik bir yorum olsa da siliniyor. Bravo donsnımhaber bravo
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PurposeLess sinan 1 yıl
ne f/p be. kal geldi, oha falan oldum.
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Xloud 1 yıl
Belli pazara ne kadar önem verdiğiniz tanıttığınız telefonu 1 sene sonra getirmenizden... 7.0 güncellemesinide bir lütuf gibi anlatıyorlar 8.0 çıkacak siz 7.0 verirken...
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mehmetykm 1 yıl
Fiyatlar 150-200 tl daha aşağı inince (fiyatlar oturunca) alınabilecek bir cihaz olabilir.Şu an için o fiyatlara çok alternatifi var ama dediğim gibi fiyatı düşerse f/p cihazları aslında...
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