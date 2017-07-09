TP-Link'in F/P'si yüksek Neffos X1 ve X1 Max'ı hakkında konuşuyoruz

Bu videoda TP-Link'in Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer ile yeni Neffos X1 ve X1 Max hakkında konuşuyoruz, hedefleri ve motivasyonları hakkında bilgi alıyoruz.

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