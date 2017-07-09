TP-Link'in F/P'si yüksek Neffos X1 ve X1 Max'ı hakkında konuşuyoruz

Video Editörü
|Editörle ilgili yorum yapıyorum, yeterince nazik bir yorum olsa da siliniyor. Bravo donsnımhaber bravo
|ne f/p be. kal geldi, oha falan oldum.
|Belli pazara ne kadar önem verdiğiniz tanıttığınız telefonu 1 sene sonra getirmenizden... 7.0 güncellemesinide bir lütuf gibi anlatıyorlar 8.0 çıkacak siz 7.0 verirken...
|Fiyatlar 150-200 tl daha aşağı inince (fiyatlar oturunca) alınabilecek bir cihaz olabilir.Şu an için o fiyatlara çok alternatifi var ama dediğim gibi fiyatı düşerse f/p cihazları aslında...