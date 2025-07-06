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    Samsung Galaxy Z Flip 7'nin ilk gerçek görüntüsü sızdırıldı

    Samsung Galaxy Z Flip 7, sonunda gerçek bir görselle karşımıza çıktı. Sızdırılan görüntü, cihazın genişletilmiş dış ekranını ve inceltilmiş tasarımını tüm detaylarıyla ortaya koyuyor.

    Samsung Galaxy Z Flip 7'nin ilk gerçek görüntüsü sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Samsung’un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 7, ilk kez gerçek görüntüsüyle ortaya çıktı. Daha önce sızan tasarım çizimlerinde görülen büyük dış ekran, bu kez somut bir cihazda kendini gösterdi. İnce çerçeveleri ve zarif hatlarıyla dikkat çeken model, görünüşe göre tasarım anlamında seleflerine fark atmaya hazırlanıyor.

    Cihazın yalnızca görünümü değil, teknik özellikleri de merak uyandırıyor. 13.7 mm kalınlığındaki yeni kasa, selefinden daha ince olmasına rağmen 4.300 mAh gibi güçlü bir batarya taşıyor. Bu farkın arkasında, Samsung’un geliştirdiği yeni enerji yoğunluğu teknolojisinin olduğu düşünülüyor. Ayrıca, One UI 8 arayüzüyle gelen cihazın yazılım tarafında da yenilikler barındırması bekleniyor.

    Flip 7, Samsung’un Exynos 2500 işlemcisiyle çalışan ilk katlanabilir modeli olacak. Bu çipin, özellikle uzun süreli video kaydı gibi yüksek yük altında nasıl performans göstereceği şimdiden merak konusu. Cihazın yanında, daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak sunulacak Flip 7 FE modeli de gündemde. Bu varyant, geçtiğimiz yılın Flip6 modelinin yeniden markalanmış hâli ve Exynos 2400 ile geliyor.

    Henüz resmi bir lansman tarihi açıklanmış değil ancak paylaşılan görüntüler, tanıtımın oldukça yakın olduğunu gösteriyor. Tasarım, donanım ve yazılım tarafındaki bu güncellemelerle birlikte, Galaxy Z Flip 7’nin ilgi odağı olmaması neredeyse imkânsız.

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