TP-Link'in akıllı prizi HS110'u inceliyoruz

Bu videomuzda, sizlerle beraber evlerimizin akıllanma sürecinden nasibini alan, elektrikli eşyalarımızı istediğimiz yerden kontrol altına almamızı sağlayan TP-Link'in HS110 akıllı prizini inceliyoruz.

Üzerinden elektrik geçen her ürünün akıllandığı, farklı fonksiyonlar kazanarak hayatımızı kolaylaştıran hatta kullanıcısına yeni numaralar öğreten bir dönemde yaşıyoruz. Priz de mi demeyin, o da akıllı cihaz yetenekleri kazanabiliyor, TP-Link’in HS110 model numaralı akıllı prizi de bunlardan biri.

Görünüm anlamında beyaz renkli sade bir priz olarak görünebilir, bu konuda haklısınız sadece boydan biraz uzunca, biraz da kalıplı duruyor, diri bir malzeme hissiyatı veriyor, üzerinden beslenen bir cihaz olsa da olmasa da ısınmıyor. Sadece beyaz renk seçeneğiyle gelen priz etrafında da açık renkli ürünler varsa eğer sırıtmadığını söyleyebilirim.

Bu prizi akıllı ve fonksiyonel kılan şey ise görünmeyen yüzündeki yetenekleri, bu yeteneklere erişim ise 802.11 B/G/N protokolüyle 2.4GHz bandından kablosuz bir şekilde sağlanıyor, telefonunuza kuracağınız Kasa adlı uygulama üzerinden bağladığınız elektronik aletlerin güç kontrolünü ele alabiliyorsunuz.

Üzerindeki iki tuş dikkatinizi çekmiştir. Üstteki küçük olan ayar butonu, altta bir tane yuvarlak açma kapama butonu bulunuyor.

Ürünün kısa bir kurulum süreci var. Öncelikle App Store veya Google Play üzerinden Kasa adlı TP-Link yazılımını indirmek gerekiyor. Ayar butonuna 5 saniye basıyorsunuz, LED yanıp sönmeye başladığında, telefon üzerinden HS110’u aratıyoruz. Uygulama üzerinden kontrol edeceğiniz cihazı veya cihazları seçiyorsunuz, ardından da bağlanacağı ağı. Kurulum taş çatlasa 1 dakikanızı alır.

Evinizdeki cihazın bulunduğu aynı ağa bağlı olmadan, uzaktan erişim için Kasa uygulamasına özel bir üyelik açıyorsunuz, bu şekilde HS110’un bağlı olduğu ağa doğrudan bağlanmaya gerek kalmadan, işyerinizde, arabanızda, mesela hücresel veri üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Amazon Echo ile sesli kontrole de destek veriyor vermesine akıllı priz ama kaç kullanıcının kaçında Echo vardır, bir soru işareti.

Peki akıllı prizler hangi senaryolar dahilinde bize fayda sağlıyorlar? Senaryolardan ilk şöyle olabilir, işinizden evinize geliyorsunuz diyelim, kombiniz akıllı kombilerden değilse eğer eve varmadan önce kombinizi devreye alabilir, sıcak bir eve adım atabilirsiniz. Veyahut tam tersi, sıcak bir yaz günü eve varmadan önce klimanızı devreye alabilir, vardığınızda serin bir eve girebilirsiniz.

Diğer bir senaryo da hırsızlara karşı savunma olabilir. Akşam vakitleri evde değilseniz eğer hırsızları uzak tutmak için en basit önlemlerden biri de ışığı açık bırakmaktır. O akşam eve gitmeyeceksiniz diyelim, telefonunuz üzerinden bağladığınız lambayı uygulama üzerinden manuel olarak açıp kapatabilir hatta buna bile gerek kalmadan away mode, yani uzakta modunda belirli günler ve belirli saat aralıklarında otomatik devreye girip çıkmasını sağlayabilirsiniz, şahsen evimin olduğu bölge pek tekin olmadığından ben en çok bu özelliğini kullandım, önemli bir tercih kriteri oluşturmuş oluyor.

Kullanım amaçlarından bir diğeri de güç tüketimi ölçmek. Evinizde fazla güç tükettiğini düşündüğünüz, gerçekten de bu cihaz mı şişiriyor faturayı diye bir türlü emin olamadığınız bir durumda HS110 ve uygulamasını kullanarak anlık güç tüketimini ve günlük, haftalık ve aylık kullanım süresini, yapılan toplam tüketimi izleyebiliyorsunuz.

Ürünün üzerinden geçebilecek maksimum güç de 16 amper, 3.68Kw şeklinde belirlenmiş ki evde en çok güç tüketen klima ve rezistanslı cihazlar için yeterli bir değer.

Etrafımızdaki, evimizdeki her cihaz akıllanırken cihazların beslendiği prizler de haliyle bu akıllanma sürecinden nasibini almış. İyi ki de almış zira sadece bir prizin evinizdeki uzaktan kontrolü olmayan elektrikli ekipmanlara yetenek kazandırabilmek, hırsızlığa karşı basit bir önlem olarak uzaktan evinizdeki ışıkları açabilmek, faturayı şişiren cihazların anlık, günlük, haftalık, aylık takibini yapabilmek, bunlar gerçekten bir prizden belki beklemediğiniz ama kullanmaya başlayınca da “prizler aslında bunları yapabilmeliymiş” diyebileceğiniz önemli fonksiyonlar. Evlerdeki akıllanma sürecindeki basit ama önemli bir ayak olduğunu düşünüyorum akıllı prizlerin.

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Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.