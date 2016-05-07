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TP-Link'in akıllı prizi HS110'u inceliyoruz

3 yıl
77,1b
1
Diğer Ev Elektroniği
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videomuzda, sizlerle beraber evlerimizin akıllanma sürecinden nasibini alan, elektrikli eşyalarımızı istediğimiz yerden kontrol altına almamızı sağlayan TP-Link'in HS110 akıllı prizini inceliyoruz.
Üzerinden elektrik geçen her ürünün akıllandığı, farklı fonksiyonlar kazanarak hayatımızı kolaylaştıran hatta kullanıcısına yeni numaralar öğreten bir dönemde yaşıyoruz. Priz de mi demeyin, o da akıllı cihaz yetenekleri kazanabiliyor, TP-Link’in HS110 model numaralı akıllı prizi de bunlardan biri.
Görünüm anlamında beyaz renkli sade bir priz olarak görünebilir, bu konuda haklısınız sadece boydan biraz uzunca, biraz da kalıplı duruyor, diri bir malzeme hissiyatı veriyor, üzerinden beslenen bir cihaz olsa da olmasa da ısınmıyor. Sadece beyaz renk seçeneğiyle gelen priz etrafında da açık renkli ürünler varsa eğer sırıtmadığını söyleyebilirim.
Bu prizi akıllı ve fonksiyonel kılan şey ise görünmeyen yüzündeki yetenekleri, bu yeteneklere erişim ise 802.11 B/G/N protokolüyle 2.4GHz bandından kablosuz bir şekilde sağlanıyor, telefonunuza kuracağınız Kasa adlı uygulama üzerinden bağladığınız elektronik aletlerin güç kontrolünü ele alabiliyorsunuz.
Üzerindeki iki tuş dikkatinizi çekmiştir. Üstteki küçük olan ayar butonu, altta bir tane yuvarlak açma kapama butonu bulunuyor.
Ürünün kısa bir kurulum süreci var. Öncelikle App Store veya Google Play üzerinden Kasa adlı TP-Link yazılımını indirmek gerekiyor. Ayar butonuna 5 saniye basıyorsunuz, LED yanıp sönmeye başladığında, telefon üzerinden HS110’u aratıyoruz. Uygulama üzerinden kontrol edeceğiniz cihazı veya cihazları seçiyorsunuz, ardından da bağlanacağı ağı. Kurulum taş çatlasa 1 dakikanızı alır.
Evinizdeki cihazın bulunduğu aynı ağa bağlı olmadan, uzaktan erişim için Kasa uygulamasına özel bir üyelik açıyorsunuz, bu şekilde HS110’un bağlı olduğu ağa doğrudan bağlanmaya gerek kalmadan, işyerinizde, arabanızda, mesela hücresel veri üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Amazon Echo ile sesli kontrole de destek veriyor vermesine akıllı priz ama kaç kullanıcının kaçında Echo vardır, bir soru işareti.
Peki akıllı prizler hangi senaryolar dahilinde bize fayda sağlıyorlar? Senaryolardan ilk şöyle olabilir, işinizden evinize geliyorsunuz diyelim, kombiniz akıllı kombilerden değilse eğer eve varmadan önce kombinizi devreye alabilir, sıcak bir eve adım atabilirsiniz.  Veyahut tam tersi, sıcak bir yaz günü eve varmadan önce klimanızı devreye alabilir, vardığınızda serin bir eve girebilirsiniz.
Diğer bir senaryo da hırsızlara karşı savunma olabilir. Akşam vakitleri evde değilseniz eğer hırsızları uzak tutmak için en basit önlemlerden biri de ışığı açık bırakmaktır. O akşam eve gitmeyeceksiniz diyelim, telefonunuz üzerinden bağladığınız lambayı uygulama üzerinden manuel olarak açıp kapatabilir hatta buna bile gerek kalmadan away mode, yani uzakta modunda belirli günler ve belirli saat aralıklarında otomatik devreye girip çıkmasını sağlayabilirsiniz, şahsen evimin olduğu bölge pek tekin olmadığından ben en çok bu özelliğini kullandım, önemli bir tercih kriteri oluşturmuş oluyor.
Kullanım amaçlarından bir diğeri de güç tüketimi ölçmek. Evinizde fazla güç tükettiğini düşündüğünüz, gerçekten de bu cihaz mı şişiriyor faturayı diye bir türlü emin olamadığınız bir durumda HS110 ve uygulamasını kullanarak anlık güç tüketimini ve günlük, haftalık ve aylık kullanım süresini, yapılan toplam tüketimi izleyebiliyorsunuz.
Ürünün üzerinden geçebilecek maksimum güç de 16 amper, 3.68Kw şeklinde belirlenmiş ki evde en çok güç tüketen klima ve rezistanslı cihazlar için yeterli bir değer.
Etrafımızdaki, evimizdeki her cihaz akıllanırken cihazların beslendiği prizler de haliyle bu akıllanma sürecinden nasibini almış. İyi ki de almış zira sadece bir prizin evinizdeki uzaktan kontrolü olmayan elektrikli ekipmanlara yetenek kazandırabilmek, hırsızlığa karşı basit bir önlem olarak uzaktan evinizdeki ışıkları açabilmek, faturayı şişiren cihazların anlık, günlük, haftalık, aylık takibini yapabilmek, bunlar gerçekten bir prizden belki beklemediğiniz ama kullanmaya başlayınca da “prizler aslında bunları yapabilmeliymiş” diyebileceğiniz önemli fonksiyonlar. Evlerdeki akıllanma sürecindeki basit ama önemli bir ayak olduğunu düşünüyorum akıllı prizlerin.
Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.
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Speed-Step 3 yıl en beğenilen gokhanbilgin
gokhanbilgin

Alınmayın ama cidden sesiniz çok itici. İsminizi gördüğüm an incelmeyi durudurup kapatıyorum artık

Merhaba,

Madem bu kadar tepkilisiniz tavsiyem önce konuyu açan editör ismine bakın böylece incelemeyi açmakla kapamakla hiç uğraşmazsınız. Hem konuya girmemiş olursunuz hem de bu yorumları yazmaya ihtiyaç duymazsınız. Siz de biz de kurtuluruz.

Sevgiler,
Mesut Çevik
gokhanbilginAlınmayın ama cidden sesiniz çok itici. İsminizi gördüğüm an incelmeyi durudurup kapatıyorum artıkMerhaba,
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Biggest Star 3 yıl
TP-Link'i görünce kendimi teknoseyirde hissettim
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0MG90 3 yıl
biricik prizim XD
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kucukoglu 1 yıl
Kullanışlı bir şey fakat memlekette çok tercih edileceğini düşünmüyorum
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DH Misafiri 1 yıl
PAHALI VE KULLANISSIZ.SEBEBI SU:KOMBILER YADA KLIMALAR KUMANDASIZ CALISMAZ.HIRSIZLARA GELINCE, ADAM EVDE BIRI OLSUN OLMASIN DALIYOR.ISIGA BAKAN KIM.GEREKSIZ CIHAZ
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halitozbasli 3 yıl
Çok iyi bir inceleme olmuş. Bende bunun wifi extenderı var ve çok işime yarıyor. Bu yeni özellikle tv ünitesinin elektiriğini kesip açabilirim. Keşke haberlerde puanlana bilseydi. Bu incelemeye 10/9 veriridim.
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dr_mrh 3 yıl
arkadaşlar incelemeyi yapan Burak bey e niye takılma ihtiyacı duydunuz anlayamadım, kendisi daha önce donanımhaber de bir çok inceleme yaptı, bence başarılı da. Özellikle ses sistemleri ve kulaklıklar konusunda kendisine özelden yazsanız, forumdan soru sorarsanız herzaman yardımcı olabilen biridir. Her cihazı Mesut bey in incelemesi maalesef imkansızdır. Bence inceleme güzel, cihaz da iyi gibi ancak fiyatı biraz daha makul olabilir, daha önceki tp link fiyatlarına göre normal sayılabilir.
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TheExtasyOfCold 3 yıl
Klima kombi pc vb. Gibi cihazlar sadece prize takmayla çalışmaz ki. Yanlış yönlendirmeyın insanı
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DH Misafiri 3 yıl
Bu cihaz anladığım kadarıyla sadece elektrik akımını kesebilir. Klimayı ya da kombiyi ben eve gelmeden nasıl açsın. Akım olsa da klima kumandasına birisinin basması gerekiyor. Bu yüzden gereksiz bir cihaz olduğunu değerlendiriyorum.
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DH Misafiri 3 yıl
Bu cihaz anladığım kadarıyla sadece elektrik akımını kesebilir. Klimayı ya da kombiyi ben eve gelmeden nasıl açsın. Akım olsa da klima kumandasına birisinin basması gerekiyor. Bu yüzden gereksiz bir cihaz olduğunu değerlendiriyorum.
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WoXeD 3 yıl
120 lira fiyatı var,telefona bağlanmayan aynı işleri yapan zaman ayarlı ve güç gösteren prizler 35tl.ayrıca bu yanıp sönme işlerini random olarak yapabilenleri makul.çünkü teeee evde tek başına filminin ilk sahnelerinde bile hırsızların evleri gözetleyerek hangi evde kaçta ışık yanıp söndüğünü analiz ettiklerini görürsünüz.
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Seyrim 3 yıl
Hayati kolaylaştıran bir alet..
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BenjaminGreen 3 yıl
Güzelmiş ama biraz fiyatı düşse fena olmaz.
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sarahaten 3 yıl
Çok güzel olmuş inceleme. Elinize sağlık.
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