TP-Link'in yeni seri ViVid 6700mAh powerbank'ini inceliyoruz

Bu videomuzda çok yönlü üretici TP-Link'in LG işbirliğiyle sunduğu yeni seri ViVid 6700mAh kapasiteli powerbank'in görünümünü ele alıyor, resmi verilerle gerçek hayat senaryolarını karşılaştırıyoruz.

Geçtiğimiz dönemlerde TP-Link’in beyaz-turkuaz temalı powerbank’lerini görmüştük, rengi itibarıyla şirin durmasının yanısıra kısa devre, aşırı güç, aşırı voltaj ve aşırı şarj gibi durumlara karşı önlem alan yönetim yongasıyla güvenlik standartlarını karşılayan powerbank’lerdi, bu sefer teması ve içerisindeki LG marka bataryasıyla birkaç tık ötesine geçilmiş.

TP-Link yeni powerbank’lerini ViVid adı altında toplamış, 3.350mAh ve 6.700mAh kapasitede iki versiyonu var, inceleme konuğumuz hem boyut hem de kapasitesiyle şahsen ideal oranda bulduğum 6.700mAh olanı.



Siyah temalı ve LG batarya vurgulu powerbank’in kutusundan rehber niteliğinde dökümantasyonlar ve 75Cm boyunda bir kablo çıkıyor. Aslına bakarsanız seyahat esnasında, ayakta veya dar alanlar için bu sert kablo gereğinden uzun, zaten bu uzunlukta bir kablo halihazırdaki telefonumuzun şarj aletinde var, kutudan 20-25Cm uzunluğunda, silikon kaplamalı kısa bir kablo çıkmalıydı bence.



ViVid serisi siyah-bakır rengi bir temayla karşımızda, siyah kısım sert plastikten imal edilmiş, yüzeyi ise yeterince tutucu, siz istemediğiniz sürece elinizden kayıp gidecek gibi değil. Giriş çıkış portlarının olduğu kısım, açma kapama butonu ve altı bakır-şampanya arası bir renkte, siyahla beraber gayet şık ve tarzınıza da uydurabileceğiniz bir görünümü var.

Alüminyum malzemeli rakipleri olduğunu biliyoruz, halihazırda alüminyum gövdeye sahip bir powerbank sahibi olarak çantaya koyduğunuzda başka ekipmanları çizdiği için plastik malzemeyi daha mantıklı buluyorum açıkçası. Görünüm ve kullanım anlamında tek eksisi tutucu yüzeyi gereği biraz toz tutması, şahsen ben elden kaymamasını yeğliyorum.



4.4Cm eninde, 9.7CM boyundaki powerbank 2.5Cm kalınlığında ve 140gramlık bir ağırlığa sahip, boyut-kapasite orantısında herhangi bir olumsuzluk yok, yani bu boyutta bu kadar oluyor desem yeridir. Tek elle mukayet olması kolay, mesela ben ufak seyahatlerimde powerbank’ı telefonun arkasına doğru atıp tek elle kullanıyorum.



Bir powerbank olarak temel nitelikleri kapasitesi, şarj süresi ve kaç amper çıkış verdiğine bakalım. 6700mAh kapasiteli powerbank 5V/2.4 ampere kadar şarj makineleriyle şarj olabiliyor, aynı değerde çıkış verip hızlı şarjı da destekliyor. Güç durumu LED’leri ile şarj esnasında ve şarj olduktan sonra şarjını kontrol edebiliyorsunuz.



Powerbank’in kendi şarj süresinden bahsedelim biraz, 4-5 defa boşaltıp doldurduktan sonra yaklaşık 4 saatlik bir şarj süresi ölçümledim, şarj etmek için de Samsung Galaxy S7 Edge’in 2 amperlik hızlı şarj aletini kullandım, daha güçlü bir adaptörle bu süreyi azaltabilirsiniz ama şu anki haliyle normal bir çizgide ilerliyor powerbank. Hem powerbank’i hem telefonu şarj etme özelliğini yok sayabiliriz, zira denediğimde telefonun şarj süresi 4 saat çıktı.



Peki gerçek hayat koşullarında hangi telefonu, cihazı kaç defa şarj edebiliyor? Tp-Link’in resmi verilerine göre iPhone SE’yi 3.5 kez, iPhone 6S’i 3.3 kez, Galaxy S7’yi 1.9 kez, iPad Mini’yi ise 1.1 kez şarj edebiliyor. Ben de powerbank’i S7 Edge ile sınadım, 3600mAh bataryalı telefonu 2 saat civarı bir sürede şarj etti, şarj esnasında telefon açıktı. İkinci kez şarj ettiğimde ise %25 şarj etti ve powerbank’in bataryası tükenmiş oldu.



Bir de verimlilik meselesi var, içerisinde oluşan ısıydı, portuydu, kablosunun boyuydu derken her powerbank’te belirli bir miktar enerji kaybı oluyor. 6700mAh ViVid’den şarj için toplamda 4500mAh’in üzerinde bir güç çekmiş oldum, bir de bunun üzerine telefonun açıkken tükettiği enerjiyi ekleyince resmi şarj miktarı ve verimlilik verileriyle örtüşür bir tablo çıkıyor ortaya. En nihayetinde TP-Link’in LG ile işbirliği yaptığı ViVid’in verimlilik konusunda geçer notun üstünde olduğunu söyleyebilirim.



ViVid, telefon, tablet, kulaklık, el konsolu, akıllı saat, işin özü portu uygun her cihazı şarj edebiliyor ama powerbank’leri belki de en çok telefonlarla beraber kullanıyoruz, özellikle de son zamanların en popüler oyunlarından Pokemon Go’da işimiz düşüyor, ben şahsen bu dönemlerde en çok Pokemon Go için kullandım, tüm gün Pokemon Go marathonunda günü kurtarmamı sağladı ancak bir sonraki gün şarj etmek şart.



Kısa devre, aşırı voltaj, aşırı şarj ve aşırı ısınmaya karşı güvenlik önlemlerinin tümünün sağlandığı ViVid serisi TP-Link’in bir önceki nesil powerbank’lerinin üzerine koyarak geldiği yeni bir seri, hem boyutları hem de kapasiteleri açısından ciddi gelişim katedilmiş. Şahsen boyut-kapasite oranını yerinde bulduğum, verimliliği iyi ve hızlı şarj destekli 6700mAh powerbank’i tavsiye edebilirim, hele ki giyiminizin veya telefonunuzun rengiyle uyuşturabilirseniz eğer ne ala.

Böylelikle bir incelememizin daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.